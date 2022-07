Der VW Golf steht noch an der Spitze der Zulassungsstatistik im Juni 2022, dahinter bringt sich ein anderer VW in Stellung – und es ist nicht der ID.3.

Der Juni 2022 steht mit 224.558 Neuzulassungen auf dem gleichen Niveau wie der Corona-Monat 2020 – der Gesamtmarkt brach um 18,1 Prozent ein. Auch die Halbjahresbilanz sieht düster aus: 1.237.975 Neuzulassungen bedeuten ein Minus von 11 Prozent. Der schlechte Gesamtmarkt spiegelt sich natürlich auch bei den Top 50 Modellen wider. Klar, der VW Golf steht nach wie vor auf dem ersten Platz, doch die Konkurrenz rückt dem einstigen Bestseller auf die Pelle. Und die Konkurrenz kommt aus dem eigenen Haus. Während der Golf mit 7.837 Neuzulassungen im Vergleich zum Vorjahresmonat 35,3 Prozent einbüßt, legt der Verfolger VW T-Roc um 4,6 Prozent zu und holt sich mit 6.749 Neuzulassungen Platz zwei. Der dritte im Bunde ist der Opel Corsa, der ebenfalls im Plus liegt (10,3 Prozent) und 5.744 Zulassungen auf sich vereint.

Golf-Verfolger geben auf

Apropos Opel: Der einstige Golf-Verfolger Astra schafft es im Juni nicht mal in die Top 50, sondern dümpelt auf Rang 55 mit 1.406 neu zugelassenen Modellen vor sich hin, dem zweiten ehemaligen Golf-Verfolger Ford Focus geht es kaum besser. Er rangiert mit 1.465 Modellen nur knapp vor dem Astra.

Der VW-Konzern kann in den Top 10 in diesem Monat sechs Modelle unterbringen, in den Top 50 über 20. Augenfällig ist jedoch, dass der VW ID.3 – sicher bedingt durch Chip-Mangel und damit verbundener niedriger Verfügbarkeit nur auf Rang 43 steht. Das erste Elektro-Modell in diesem Ranking ist übrigens das Tesla Model Y mit 2.144 Fahrzeugen auf Platz 28. Gleichzeitig ist das der höchste Neueinstieg in diesem Monat. Ebenfalls in die Top 50 haben es der Dacia Duster, der BMW 4er, Seat Ateca sowie BMW 2er, Toyota Aygo und die Mercedes A-Klasse geschafft.

Weit nach oben müssen wir bei den Import-Modellen schauen. Der Fiat 500 schafft es auf den 5. Rang mit 4.237 Modellen, erstes japanisches Auto ist der Toyota Yaris mit 2.448 Neuzulassungen und der Hyundai Kona holt sich die Krone bei den Koreaner mit 2.124 Zulassungen, knapp (2.103) vor dem Kia Sportage.