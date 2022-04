Der März brachte ungewohnt viel Bewegung in die Spitzenplätze der Neuzulassungsstatistik. Oben stehen Autos, die man dort vermutlich nicht erwartet hätte.

Ob der VW Golf je wieder seine absolute Dominanz auf dem deutschen Automarkt erreichen wird bleibt abzuwarten. Die seit Jahresbeginn gewonnenen neue Stärke reicht aber um auch im März an der Spitze der Neuzulassungsstatistik zu stehen. Das Rennen um die Spitzenplätze wird aber enger und immer neue Protagonisten wollen mitspielen.

Formentor und VW Bus stark

Dass das Tesla Model 3 in der Gunst der deutschen Neuwagenkäufer weit oben steht, ist mittlerweile keine echte Überraschung mehr. Im März holt sich der elektrische Amerikaner den zweiten Rang und verdrängt damit den Lieblings-SUV der Deutschen – den VW Tiguan – auf Platz drei. Direkt dahinter scheint sich ein neuer SUV in Stellung zu bringen. Die Formentor der sportlichen Seat-Tochter Cupra kommt von Platz 17 aus dem Vormonat. Man darf gespannt sein, wohin die Reise noch gehen kann. Fiat 500, Audi A3 und der Mini sind quasi Stammgäste in oder um die Top 10. Überraschend stark auf spielt aber der VW Bus, der zehn Plätze aufsteigt und Rang 8 belegt, direkt vor dem ebenfalls wieder erstarkten VW Passat. Abgerundet werden die Top 10 durch den 3er von BMW.

Sie vermissen den Skoda Octavia? Der Tscheche hat es nicht nur nicht in die Top 10 geschafft, er ist im März sogar komplett aus den Top 50 gefallen. Schwer abgestürzt sind auch der Opel Corsa von 6 auf 14, der Mercedes GLC von 10 auf 16.

Trotz Elektroauto-Boom finden sich in den Top 50 insgesamt nur drei reine Elektroautos. Neben dem Tesla Model 3 listet die KBA-Rangliste noch das Model Y auf Platz 21 und mit einem unerwarteten Comeback den BMW i3 auf Platz 40 der Neuzulassungen.