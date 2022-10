Als Grand Sport electric kommt der SUV als Allradler mit 1,6-Liter-Turbo-Benziner sowie zwei Elektromotoren an den Start. Als Systemleistung liegen 300 PS an, die Spurtzeit liegt bei 6,1 Sekunden, die Top-Speed bei 235 km/h – im elektrischen Modus bei 135 Sachen. Das kommt Ihnen bekannt vor? Richtig, das sind die gleichen Daten wie beim Grandland Hybrid 4.

Dynamik und Komfort

Was ist also neu im GSe? Hier steht nach Angaben von Opel, der "High-Performance-SUV" für dynamischen Fahrspaß vor allem dank einer "einzigartigen" Abstimmung von Fahrwerk und Lenkung. Der Grandland erhält neue Federn und Dämpfer für ein Maximum an Handling und Komfort.

Optisch unterstreichen eine modifizierte Front sowie die vom vollelektrischen Manta GSe inspirierten 19-Zoll-Leichtmetallfelgen das Design. Auch ein neuer Diffusor und der GSe-Schriftzug am Heck machen den Grandland zum Sport-SUV. Auf Wunsch, vermutlich gegen Aufpreis, dürfen sich die Kunden noch eine schwarze Motorhaube rauslassen. Um die sportliche Attitüde des Opels auch als Fahrer und Beifahrer zu genießen, verbaut Opel GSe-Performance-Sitze in Alcantara. Preise für den Opel Grandland stehen noch nicht fest.