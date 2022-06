© Hans-Dieter Seufert



Zwei Elektromotoren treiben die Räder an der Vorderachse an. Im rein elektrischen Betrieb und beim Rückwärtsfahren ist der SF90 Stradale als Fronttriebler unterwegs. Die dritte E-Maschine sitzt zwischen dem längs in Mittelmotor-Anordnung platzierten Verbrennungsmotor und dem Achtgang-Doppelkupplungsgetriebe. Der V8-Biturbo ist für den Antrieb der Hinterräder verantwortlich.