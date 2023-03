© Hans-Dieter Seufert



Bei den Dieselmotoren sind vor allem die Vierzylinder in großer Zahl zu finden, da sie viele Firmenfahrzeuge motorisierten. Sie entwickeln zwischen 120 und 204 PS und haben stets 2,2 Liter Hubraum, auch der kleine C 180 CDI. Die Sechszylinder-Diesel schöpfen ihre Kraft aus drei Litern Hubraum, sind in V-Form gebaut, verfügen über einfache Turboaufladung und Common-Rail-Direkteinspritzung. Ihre Kräfte reichen von 231 bis 265 PS Leistung respektive von 540 bis 620 Newtonmeter Drehmoment. Wer möchte, konnte viele Aggregate auch in Kombination mit einem Automatikgetriebe ordern.