Anders als in seinem Nachfolger gab es im Mk. 7 noch kein Sperrdifferenzial. In Sachen Fahrspaß steht er dem aktuellen Fiesta allerdings in kaum etwas nach. Beide verbindet nicht nur die gleiche Bodengruppe, sondern auch eine wunderbare Tendenz zum Hecktänzeln beim Gaswegnehmen.