Im März 2023 wurden insgesamt 44.125 Pkw mit Elektroantrieb (BEV) in Deutschland erstmals zugelassen. Damit beträgt der Anteil der Elektroautos an den Gesamtzulassungen 15,7 Prozent. Die Top 50 der E-Auto-Neuzulassungen 2022 zeigen wir Ihnen in der Galerie.