Viele Arbeiter im Ford-Werk tragen an ihrer Warnweste einen Button mit der Aufschrift: "I've Got Your Back" (sinngemäß: Ich unterstütze Euch.) Den Satz hat Ford-Chef Jim Farley gesagt, als er sich kürzlich im Werk mit Führungskräften getroffen hat. Die Arbeiter im Werk betonen, dass diese Einstellung auf Gegenseitigkeit beruht. Zu kaufen gibt es den Button nicht - die Arbeiter haben ihn extra anfertigen lassen.