Geht es nach der FDP, soll es in Zukunft möglich sein, synthetischen Kraftstoff in Reinform an der Tankstelle zu kaufen. Ob dies tatsächlich der Fall sein wird, darf angesichts der derzeitigen E-Fuelpreise bezweifelt werden. Es gilt als unwahrscheinlich, dass in den nächsten Jahren relevante Mengen für den Individualverkehr zur Verfügung stehen.