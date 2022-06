Dass Porsche eine Hybrid-Version seines legendären Sportwagens auf die Räder stellen will, ist nicht ganz so neu. Allerdings steht der Autobauer gerade beim Elfer vor einer großen Herausforderung, Gewicht und Sportlichkeit unter einen Hut zu bringen. Bereits Anfang 2020 erklärte Michael Steiner bei Porsche als Vorstand für Forschung und Entwicklung zuständig, man sei mit dem Gewicht der Batterie für einen Sportwagen wie den 911 nicht zufrieden. "Die Plattform ist auch für Hybrid-Antriebsstränge gemacht", sagte er britischen Medien, "und wir haben einige Prototypen, aber in Sachen Gewicht ist das noch nicht gut". Rund 100 Kilo wiegt der Hybrid-Elfer aktuell mehr.

Und mit einem dieser Hybrid-Prototypen ist Porsche derzeit auf dem Nürburgring unterwegs. Als 911 Turbo ganz in Schwarz zieht der Sportwagen kaum Aufmerksamkeit auf sich, wäre da nicht der kleine runde Aufkleber in Gelb auf der Heckscheibe, der das Modell als Hybrid-Fahrzeug kennzeichnet. Auch die dunklen Seitenscheiben und die abgedunkelte Heckscheibe sind ein Hinweis, denn wir wissen, zwischen den Frontsitzen und dem Verbrennermotor hat Porsche die Akku-Packs verstaut, die auch per Rekuperation aufgeladen werden können. Im Gegensatz zu der 800-Volt-Technik vom rein elektrischen Porsche Taycan kommt der Hybrid-Elfer-Prototyp mit einer 400-Volt-Systemspannung daher.

Porsche 911 Hybrid ab 2026

"Die Elektrifizierung des 911 ist sehr tricky. Wenn ich das Fahrzeuglayout als 2+2-Sitzer, den großen Kofferraum vorne und den Heckmotor betrachte, ist es sehr schwierig eine angemessene Elektrifizierung zu bringen, ohne den Charakter und die Optik des 911 zu zerstören", beschreibt vor einigen Monaten 911-Baureihen-Chef Frank Walliser die Probleme bei der Entwicklung eines elektrifizierten Elfers. Entsprechend sei auch mit einem vollelektrischen Porsche 911 nicht vor 2030 zu rechnen.

Der 911 Hybrid könne indes schon zum Ende des Produktzyklus des 992 ab 2026 zu den Käufern rollen, so Porsche-Chef Oliver Blume unlängst in einem Interview mit Bloomberg und versprach: "Lassen Sie mich klar sagen, unser Symbol, der 911, wird noch lange einen Verbrennungsmotor haben. Der 911 ist ein Auto, dessen Konzept auf einen Verbrennungsmotor ausgelegt ist. Es ist nicht sinnvoll, das mit reiner Elektromobilität zu kombinieren. Wir glauben an speziell entwickelte Autos für die Elektromobilität." In einem aktuellen Interview mit der Automobilwoche Mitte November 2021 konkretisierte Blume die Technik vom 911 Hybrid: Das Modell wird "kein Plug-in-Hybrid", erhält aber einen sehr sportlichen Hybrid aus dem Motorsport. Obwohl noch nicht bestätigt, ist es wahrscheinlich, dass die Technik aus der Langstrecken-Motorsport-Hybrid-Klasse LMDh, an der auch Porsche ab 2023 teilnimmt, ebenfalls den Hybrid-Antrieb des 911ers liefert.

Hybrid-Elfer mit bis zu 700 PS

Die neue LMDh-Klasse schreibt ein standardisiertes Hybridsystem mit einem Bosch-E-Motor und einer Lithium-Ionen-Traktionsbatterie vor, die mit 50 kW ab 120 km/h boostet und eine Leistung von 500 kW zur Verfügung stellt – wobei der Verbrennungsmotor 470 kW stellt. Die Energierückgewinnung beim Bremsen beträgt 200 kW. Vermutlich, so heißt es aus gut unterrichteten Kreisen, wird beim Elfer der E-Motor schon bei geringen Geschwindigkeiten zum Einsatz kommen, um in Städten emissionsfrei unterwegs zu sein. Allerdings soll die elektrische Reichweite nicht im Fokus der Entwickler stehen, stattdessen habe der Performance-Gedanke Vorrang. Neben einer Leistung von fast 700 PS könnte der Hybrid-911 ein maximales Drehmoment von 1.000 Nm bereitstellen. Gerüchteweise soll auch der 911 GT3 RS mit einem elektrifizierten Antriebsstrang auf den Markt kommen.