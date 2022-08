Wissen Sie, welches Kennzeichen der Bundeskanzler am Auto führt und wer in einem Auto mit der "0 – 4" oder "X – 123" sitzt. Ja, dann brauchen Sie unser Quiz nicht zu machen. Oder doch, um alles zu wissen.

Deutsche Auto-Kennzeichen fast immer gleich aufgebaut, neben dem Kürzel für die Stadt oder den Landkreis gesellen sich diverse weitere Buchstaben dazu, gefolgt von einer Ziffernkombination. Und da wir in Deutschland sind, gibt es nicht nur die normierten Jedermanns-Kennzeichen, nein, es gibt auch Ausnahmen. So zum Beispiel Saisonkennzeichen, E-Kennzeichen, H-Kennzeichen und Kennzeichen für die Autos unserer Bundes- und Landes-Politiker, Behörden und andere staatliche Organisationen.

Der Nummer eins im Lande obliegt sicher auch die Ziffer 1 im Kennzeichen, so weit, so richtig. Aber wer ist das? Der Bundespräsident, der Bundeskanzler oder der Bundestagspräsident? Und wer zum Teufel sitzt in dem Auto mit der Nummer "THL-4? Die Technische Hilfswerks-Leitung? Und "BP20"? Hat sicher was mit der Post zu tun? Wissen Sie die Antworten? Dann sollte unser Quiz kein Problem sein.

Übrigens: Falls es auf der Reise dann doch nochmal langweilig wird: Wir haben hier auch nochmal die "wahren Bedeutungen der Kennzeichen" zusammen gefasst.