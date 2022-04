Nach dem Medienbericht könnte sich der Renault-Konzern in zwei Teile aufspalten – einen für das Elektroautogeschäft und einen, in dem die Verbrenner ausgegliedert werden.

Joint-Venture für Verbrenner, Elektro an die Börse

Bereits im Februar 2022 hatten die Franzosen angekündigt, dass die Marke Renault in Europa ab dem Jahr 2030 nur noch rein elektrisch angetriebene Fahrzeuge anbieten will. Vor diesem Hintergrund prüfe man die Möglichkeit, die "Aktivitäten und Technologien im Bereich der hundertprozentigen Elektromobilität in einer eigenen Einheit in Frankreich zu bündeln, um deren Wachstum zu beschleunigen". Mit Bezug auf Aussagen von Analysten schreibt Bloomberg, dass für die neue Verbrennersparte, die auch die Hybridantriebe umfassen würde, möglicherweise ein Partner für ein Joint-Venture gesucht werde.

Das Elektroautogeschäft, zu dem dann auch die Mobilitätsmarke Mobilize sowie der Bereich Autonomes Fahren gehören dürften, könnte separat bereits 2023 an die Börse gebracht werden, um so weiteres Kapital für die Elektrifizierung einzusammeln. Renault kommentierte den Bloomberg-Bericht nicht. Renault-CEO Luca de Meo will Details zu einer möglichen Abspaltung bei einem Kapitalmarkttag im Herbst verkünden.

Renault wäre nicht der erste Autobauer, der sein Elektrogeschäft in eine eigen Sparte ausgliedert. Ford hatte bereits im März angekündigt, sein Geschäft mit batteriebetriebenen und vernetzten Fahrzeugen künftig in der eigenständigen Sparte "Ford Model E" zu betreiben. Die Verbrennermodelle verbleiben bei "Ford Blue".