Engpässe in der Produktion lassen derzeit bei vielen Autobauern die Wartezeiten auf einen Neuwagen bis in extreme Bereiche ansteigen. Renault macht jetzt aus der Not eine Tugend und bringt das Programm Renault Fast Track an den Start. Damit können Neuwagenkunden in Sachen Lieferzeit auf die Überholspur wechseln. Wer 400 Euro Aufpreis bezahlt, soll seinen Neuwagen innerhalb von 30 Tagen geliefert bekommen.

Nur für ausgewählte Captur und Arkana

Das neue Angebot richtet sich ausschließlich an Privatkunden und beschränkt sich aktuell auf die Modelle Captur und Arkana. Aber auch hier schränken die Franzosen noch weiter ein. Beim Captur können ungeduldige Kunden die Varianten Captur Techno Mild Hybrid 140 und E-Tech 145 mit Vollhybrid-Motorisierung bevorzugt ordern. Arkana-Käufer bekommen den Arkana R.S. Line Mild Hybrid 160 EDC offeriert. Das Angebot wird bei beiden Baureihen zusätzlich durch Sonderausstattung in Form von 18-Zoll-Leichtmetallrädern, Navigationssystem mit 9,3-Zoll-Touchscreen, Sitzheizung und induktive Smartphone-Ladefläche abgerundet.

Die Fahrzeuge, die reserviert werden können, sind offensichtlich bereits vorproduziert, so lässt sich auch erklären, warum nur drei Lackfarben zur Auswahl stehen. Wer weiter auf seinem individuell konfigurierten Renault besteht, wird bei den Franzosen auch außerhalb des Fast Track-Programms bedient, muss sich dann aber eben auf entsprechende Lieferzeiten einstellen.