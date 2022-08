Mercedes-Benz muss weltweit 92.062 Fahrzeuge wegen Problemen mit dem Getriebeleitungssatz zurückrufen. In Deutschland sind 11.354 Fahrzeuge betroffen.

Das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) lässt den Automobilhersteller Mercedes-Benz in Deutschland 11.354 Fahrzeuge der Typen E-Klasse und CLS und von AMG aus den Baujahren 2015 bis 2022 zurückrufen. Weltweit sind 92.062 Fahrzeuge betroffen, davon 27.330 Einheiten in den USA.

Beim amerikanischen Rückruf der National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) heißt es etwas detaillierter: Die Mercedes-Benz AG hat festgestellt, dass bei bestimmten Fahrzeugen der E-Klasse (Plattform 213), des E-Klasse Coupés/Cabriolets (Plattform 238), des CLS (Plattform 257) und des AMG GT 4-Türers (Plattform 290) 4Matic der Getriebekabelbaum möglicherweise nicht vorschriftsmäßig verlegt ist.

Die Spannung am Getriebekabelbaum kann dazu führen, dass sich die Kabelisolierung vom elektrischen Steckverbinder zurückzieht. Infolgedessen kann Wasser von außen in den Stecker eindringen. Das kann mit der Zeit einen Kurzschluss begünstigen. Dieser wiederum führt möglicherweise zu einer thermischen Überlastung, wenn die Zündung des Fahrzeugs über einen längeren Zeitraum ausgeschaltet ist. In der Folge kann die Gefahr eines Brandes nicht ausgeschlossen werden.

Diese Modelle sind vom Rückruf in Deutschland betroffen:

Mercedes-Benz E-Klasse aus dem Produktionszeitraum 2015 bis 2022

aus dem Produktionszeitraum 2015 bis 2022 Mercedes-Benz CLS aus dem Produktionszeitraum 2015 bis 2022

(E-Klasse und CLS zusammen: weltweit: 92.062 Fahrzeuge / deutschlandweit: 11.354 Fahrzeuge)

Diese Modelle sind vom Rückruf in den USA betroffen:

Mercedes-Benz GT43 aus dem Produktionszeitraum 13.12.2016 – 20.04.2022 (2.059 Fahrzeuge)

aus dem Produktionszeitraum 13.12.2016 – 20.04.2022 (2.059 Fahrzeuge) Mercedes-Benz CLS53 aus dem Produktionszeitraum 13.12.2016 – 20.04.2022 (2.120 Fahrzeuge)

aus dem Produktionszeitraum 13.12.2016 – 20.04.2022 (2.120 Fahrzeuge) Mercedes-Benz E450 Cabriolet aus dem Produktionszeitraum 13.12.2016 – 20.04.2022 (882 Fahrzeuge)

Mercedes-Benz E450 Wagon aus dem Produktionszeitraum 13.12.2016 – 20.04.2022 (1.707 Fahrzeuge)

Mercedes-Benz E53 Cabriolet aus dem Produktionszeitraum 13.12.2016 – 20.04.2022 (1.798 Fahrzeuge)

aus dem Produktionszeitraum 13.12.2016 – 20.04.2022 (1.798 Fahrzeuge) Mercedes-Benz E53 aus dem Produktionszeitraum 13.12.2016 – 20.04.2022 (4.160 Fahrzeuge)

aus dem Produktionszeitraum 13.12.2016 – 20.04.2022 (4.160 Fahrzeuge) Mercedes-Benz GT53 aus dem Produktionszeitraum 13.12.2016 – 20.04.2022 (4.266 Fahrzeuge)

Mercedes-Benz CLS450 aus dem Produktionszeitraum 13.12.2016 – 20.04.2022 (4.246 Fahrzeuge)

aus dem Produktionszeitraum 13.12.2016 – 20.04.2022 (4.246 Fahrzeuge) Mercedes-Benz E450 Coupé aus dem Produktionszeitraum 13.12.2016 – 20.04.2022 (959 Fahrzeuge)

Mercedes-Benz E53 Coupé aus dem Produktionszeitraum 13.12.2016 – 20.04.2022 (2.072 Fahrzeuge)

aus dem Produktionszeitraum 13.12.2016 – 20.04.2022 (2.072 Fahrzeuge) Mercedes-Benz E450 aus dem Produktionszeitraum 13.12.2016 – 20.04.2022 (3.061 Fahrzeuge)

(gesamt: 27.330 Fahrzeuge)

Ein Mercedes-Benz-Vertragspartner wird bei den betroffenen Fahrzeugen den elektrischen Steckverbinder überprüfen und gegebenenfalls nacharbeiten. Darüber hinaus wird die Verlegung des Getriebekabelbaums mit einer zusätzlichen Halterung optimiert. Die KBA-Referenznummer lautet 012026, der Hersteller-Code der Rückrufaktion 5491309. Bei der NHTSA ist der Fall unter der Nummer 22V-533 zu finden.