Das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) lässt den Automobilhersteller Mercedes-Benz in Deutschland 24.391 Fahrzeuge der Typen E-Klasse und CLS-Klasse zurückrufen. Weltweit sind 195.462 Fahrzeuge betroffen.

Die Mercedes-Benz AG hat festgestellt, dass bei bestimmten Fahrzeugen der Baureihen E-Klasse (BR 213) und CLS (BR 257) mit 48V-System die Befestigung der 12V-Batterie im Kofferraum im Falle eines Unfalls nicht den Belastungen standhalten könnte. In diesem Fall könnte sich die 12V-Batterie so in der Ersatzradmulde bewegen, dass ein Lösen der elektrischen Anschlüsse von der Batterie nicht ausgeschlossen werden kann. In der Folge könnten verschiedene Post-Crashfunktionen (u.a. eCall, elektrische Sitzverstellung, Warnblinklicht, automatische Türentriegelung) beeinträchtigt sein.

Diese Modelle sind in Deutschland vom Rückruf betroffen:

Mercedes-Benz E-Klasse (BR 213) aus dem Produktionszeitraum September 2015 bis September 2022

aus dem Produktionszeitraum September 2015 bis September 2022 Mercedes-Benz CLS-Klasse (BR 257) aus dem Produktionszeitraum September 2015 bis September 2022

(weltweit: 195.462 Fahrzeuge / deutschlandweit: 24.391 Fahrzeuge)

Als vorsorgliche Maßnahme wird über die Mercedes-Benz Serviceorganisation bei den betroffenen Fahrzeugen eine zusätzliche Fixierung der 12V-Batterie montiert. Der vorgesehene Werkstattaufenthalt für die Montage der zusätzlichen Fixierung wird ca. 30 Minuten in Anspruch nehmen. Die KBA-Referenznummer lautet 012205, der Hersteller-Code der Rückrufaktion 5490204.