Tesla muss weltweit 209.211 Fahrzeuge zurückrufen. Der Grund: Ausfall diverser Fahrzeugsysteme. In Deutschland sind 14.807 Fahrzeuge betroffen.

Das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) lässt den Automobilhersteller Tesla in Deutschland 14.807 Fahrzeuge der Typen Model S" itemprop="name" />Model S, 3, X und Y zurückrufen. Weltweit handelt es sich um 209.211 fehlerhafte Fahrzeuge. Allein in den USA sind laut der National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) von dem dort bereits am 3. Mai 2022 veröffentlichten Rückruf 129.960 Fahrzeuge betroffen.

Während des Schnellladevorgangs oder der Vorbereitung auf den Schnellladevorgang kann der Infotainment-Prozessor ("CPU") möglicherweise nicht ausreichend abkühlen, um höhere Temperaturen als erwartet zu vermeiden. Dies kann dazu führen, dass die CPU die Verarbeitung verlangsamt oder neu startet. Eine verlangsamte oder neu gestartete Verarbeitung kann dazu führen, dass die Anzeige des mittleren Bildschirms verzögert oder leer erscheint. Eine verzögerte oder leere Anzeige des mittleren Bildschirms kann wiederum dazu führen, dass die Anzeige der Rückfahrkamera, die Fahrmodi (Fahren, Neutral, oder Rückwärtsgang) und die Kontrollleuchten nicht verfügbar sind, was das Risiko einer Kollision erhöht.

Diese Modelle sind in Deutschland vom Rückruf betroffen:

Tesla Model S aus dem Produktionszeitraum 2021 und 2022

aus dem Produktionszeitraum 2021 und 2022 Tesla Model 3 aus dem Produktionszeitraum 2021 und 2022

aus dem Produktionszeitraum 2021 und 2022 Tesla Model X aus dem Produktionszeitraum 2021 und 2022

aus dem Produktionszeitraum 2021 und 2022 Tesla Model Y aus dem Produktionszeitraum 2021 und 2022

(Model S, 3, X und Y zusammen: weltweit: 209.211 Fahrzeuge / deutschlandweit: 14.807 Fahrzeuge)

Diese Modelle sind in den USA vom Rückruf betroffen:

Tesla Model S aus dem Produktionszeitraum 03.02.2021 bis 28.04.2022

aus dem Produktionszeitraum 03.02.2021 bis 28.04.2022 Tesla Model 3 aus dem Produktionszeitraum 08.12.2021 bis 02.05.2022

aus dem Produktionszeitraum 08.12.2021 bis 02.05.2022 Tesla Model X aus dem Produktionszeitraum 08.06.2021 bis 30.04.2022

aus dem Produktionszeitraum 08.06.2021 bis 30.04.2022 Tesla Model Y aus dem Produktionszeitraum 18.10.2021 bis 02.05.2022

(Model S, 3, X und Y zusammen: USA: 129.960 Fahrzeuge)

Am 3. Mai 2022 begann Tesla mit der Bereitstellung eines OTA-Firmware-Updates, das die Verwaltung der CPU-Temperatur und die damit verbundene Kommunikation bei erhöhter Temperatur verbessert. Nun soll dieses Update auch in Deutschland starten. Die KBA-Referenznummer lautet 011850, der Hersteller-Code der Rückrufaktion SB-22-00-009. Bei der NHTSA ist der Fall unter der Nummer 22V-296 zu finden.