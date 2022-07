Volkswagen muss weltweit 2.031 Modelle seines Reisemobils Grand California auf Basis des VW Crafter in die Werkstätten zurückrufen. Eine fehlerhafte Verklebung kann zum Verlust der Dachluke führen. Diese kann auf die Straße fallen und andere Verkehrsteilnehmer gefährden.

Nieten als Zusatzschutz

Wie das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) meldet, stammen die betroffen VW Crafter Grand California aus dem Bauzeitraum 2019 bis 2021. In Deutschland sind von dem Rückruf nach KBA-Zahlen 1.210 Modelle des Grand California betroffen. Beim angeordneten Werkstattaufenthalt wird die Verklebung der Kunststoffhauben an den Scharnieren überprüft und der verklebte Dachfensterdeckel mit Nieten zusätzlich an den Scharnieren gesichert.

Unfälle oder Personenschäden in Verbindung mit dem Problem sind laut KBA bislang nicht bekannt. Alle Halter betroffener Fahrzeuge werden über das KBA angeschrieben und mit ihrem Fahrzeug in die Werkstatt gebeten. Beim KBA läuft der Rückruf unter der Referenznummer 011733; VW führt die Rückrufaktion unter dem Code 75A2.