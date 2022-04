Der Smart #1 ist erst seit ein paar Tagen vorgestellt, da findet sich im chinesischen Mikroblogging-Dienst Weibo schon die erste Modellvariante. Weibo-Nutzer Jason Ferrari hat in einer Tiefgarage einen Prototyp des #1 erwischt, der als Ausblick auf eine sportliche Version des Kompakt-SUV dienen könnte. Sportliche Smarts? Da liegt natürlich die Frage nach einer Zukunft für die Kooperation mit Brabus nahe.

Modifizierte Karosserie

Darauf gibt es noch keine belastbare Antwort, offiziell hat Brabus die Produktion von gepimpten Smarts eingestellt und verkauft nur noch Restbestände an vorab produzierten Fahrzeugen. Ob's für Brabus mit Smart weitergeht, hängt auch davon ab, wie sportlich das Joint-Venture aus Mercedes-Benz und Geely die Marke positionieren will. Wenn man sich den Erlkönig in der Tiefgarage anschaut, sollte da aber einiges möglich sein. Auffällig ist nicht nur die veränderte Front mit einem neuen Design des "Kühlers" und angedeuteten Lufteinlässen links und rechts vom Smart-Logo, sondern auch das rote Dach, die rote Zierleiste zwischen den Rädern und die rot akzentuierten Bremssättel. Klassische Sport-Schminke, die auf ein Technik-Setup trifft, das viel Luft für Brabus-Phantasien lässt.

Zweiter E-Motor, 400 PS?

Zum Start wird es den #1 ausschließlich mit Heckantrieb geben, der E-Motor an der Hinterachse leistet 200 kW, das sind 272 PS. Das Drehmoment ist mit 343 Nm angegeben, das Leergewicht mit 1.820 Kilogramm Zwischen den Achsen sitzt im Unterboden der Akku mit 66 kWh Kapazität. Kombiniert man dieses Standard-Setup mit einer zweiten E-Maschine an der Vorderachse, wäre problemlos eine Gesamtleistung von rund 400 PS darstellbar. Was bis jetzt fehlt? Jegliche offizielle Bestätigung und natürlich die klassischen Brabus-Logos. Gut möglich also, dass sie bei Smart das Thema Sportlichkeit zunächst in Eigenregie angehen. Auf extrovertierte Brabus-Versionen müssten wir also im Zweifel noch ein bisschen warten. Bis es belastbare Informationen gibt erinnern wir uns einfach an herrlich-verrückte Kleinwagen-Kracher wie den V6-Roadster, den Brabus auf Basis des Smart Roadster-Coupé aufgebaut hat.