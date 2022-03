🏆Das von uns ermittelte Leasing Top-Angebot:

Der Mitsubishi Space Star 1.2 MIVEC Select ist aktuell für 82 Euro im Monat erhältlich (alle Preise Stand 14.3.2022).

Kurzarbeit, lange Lieferzeiten, nicht mehr bestellbare Modelle, halbfertige Autos auf Halde: Die Halbleiter-Krise hat aktuell massive Auswirkungen auf die Autoindustrie und den Automarkt. Vermutlich 2023 oder erst 2024 ist eine Entspannung in Sicht. Und genau jetzt benötigen Sie privat ein Leasingfahrzeug und wollen nicht noch mehrere Wochen auf die Anlieferung warten? Wenn es Ihnen zudem wie uns geht und Sie am liebsten in einen Neuwagen und nicht in irgendeinen Leasingrückläufer oder in eine Tageszulassung steigen möchten, dann haben wir hier genau die richtigen Angebote für Sie! Die beiden Zauberworte lauten "sofort verfügbar"! Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, Ihnen die günstigsten Angebote im Bereich bis 150 Euro, zwischen 150 und 200 Euro, zwischen 200 und 300 Euro sowie zwischen 300 und 450 Euro zu präsentieren.

Die günstigsten Angebote unter 100 Euro

Der Mitsubishi Space Star 1.2 MIVEC Select ist aktuell für 82 Euro im Monat erhältlich. Leasinglaufzeit: 48 Monate. Laufleistung pro Jahr: 10.000 km. Anzahlung: 0 %. Leistung: 71 PS.

Der Skoda Fabia 1.0l MPI 48kW ACTIVE ist aktuell für 92 Euro im Monat erhältlich. Leasinglaufzeit: 48 Monate. Laufleistung pro Jahr: 10.000 km. Anzahlung: 0 %. Leistung: 65 PS.

Die günstigsten Angebote zwischen 100 und 150 Euro

Der Kia Picanto 1.0 Dream-Team Edition ist aktuell für 130 Euro im Monat erhältlich. Leasinglaufzeit: 48 Monate. Laufleistung pro Jahr: 10.000 km. Anzahlung: 0 %. Leistung: 67 PS.

Der Hyundai i20 ist aktuell für 133 Euro im Monat erhältlich. Leasinglaufzeit: 48 Monate. Laufleistung pro Jahr: 10.000 km. Anzahlung: 0 %. Leistung: 92 PS.

Der Renault Twingo ist aktuell für 140 Euro im Monat erhältlich. Leasinglaufzeit: 48 Monate. Laufleistung pro Jahr: 10.000 km. Anzahlung: 0 %. Leistung: 65 PS.

Die 3 günstigsten Angebote ab 200 PS

Der Ford Fiesta 1,5 EcoBoost ST X ist aktuell für 262 Euro im Monat erhältlich. Leasinglaufzeit: 48 Monate. Laufleistung pro Jahr: 10.000 km. Anzahlung: 0 %. Leistung: 200 PS.

Der Kia Ceed 1.6 T-GDI DCT GT ist aktuell für 316 Euro im Monat erhältlich. Leasinglaufzeit: 48 Monate. Laufleistung pro Jahr: 10.000 km. Anzahlung: 0 %. Leistung: 204 PS.

Der Hyundai i30 2.0 T-GDI N Performance ist aktuell für 396 Euro im Monat erhältlich. Leasinglaufzeit: 48 Monate. Laufleistung pro Jahr: 10.000 km. Anzahlung: 0 %. Leistung: 275 PS.

Die Möglichkeit, dass Leasingfahrzeuge sofort verfügbar sein können, besteht deshalb, weil die Fahrzeuge bereits komplett vorkonfiguriert wurden. Was nicht heißt, dass sie ohne jegliche Sonderausstattung erhältlich sind. Die meisten Modelle warten mit einer ganzen Armada an Zusatz-Features auf, die im jeweiligen Angebot schriftlich aufgeführt sind. Eine nachträgliche Konfiguration ist jedoch ausgeschlossen.

Unsere Suchabfrage

Wie bereits erwähnt haben wir bei unserer Suche nach "sofort verfügbaren" Privat-Leasingfahrzeugen die Suche auf echte Neuwagen reduziert. Zur besseren Einordnung wurden Angebote mit weiteren Sonderkonditionen (Eroberungsprämie, Behindertenrabatt etc.) nicht berücksichtigt. Gleichzeitig setzten wir unsere Kreuzchen in der Suche ausschließlich bei Benzin- und Dieselfahrzeugen – wobei letztere es gar nicht in unsere Top-Angebotslisten geschafft haben, beziehungsweise sie gar nicht aufzufinden waren. Die besten Leasingangebote aus der Sparte E-Autos finden sie hier.

Nahezu jedes der von uns gefundenen Leasingangebote verzichtet auf eine Anzahlung und verfügt über eine Laufzeit von 48 Monaten mit einer Fahrleistung von 10.000 Kilometern pro Jahr. Lediglich ein Angebot erstreckt sich über 60, eines über 24 und eines über 12 Monate. Wer an den vorab von uns eingestellten Suchparametern schraubt, kann die jeweiligen Angebote hier und da noch ein wenig seinen individuellen Wünschen anpassen.

