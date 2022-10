Zum zweiten Mal hintereinander ist Sprit in Bayern am teuersten, obwohl Bayern im Juni noch das Land mit den niedrigsten Kraftstoffpreisen war. Der Liter Super E5 kostete im September in Bayern im Schnitt 2,05 €. Das sind 6 Cent mehr als in Sachsen und Hessen (1,99 €) und 7 Cent mehr als in Thüringen, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen (1,98 €). Am günstigsten tankten die Autofahrer in Berlin mit 1,927 € pro Liter E5. Damit ist Berlin zum dritten Mal das Bundesland mit den günstigsten Preisen, gefolgt von Brandenburg (1,934 €) und dem Saarland (1,95 €). Im Bundesschnitt kostete der Liter E5 im September 1,97 €, das waren 20 Cent mehr als im August. E10 kostete 1,91 € (+20 Cent), der Liter Diesel 2,06 €, 12 Cent mehr als im Vormonat. Die Preise im Ausland sehen Sie in unserer Bildergalerie.

Schaut man sich die Preisentwicklung im September an, so sind die Spritpreise nach dem Wegfall der Steuerermäßigungen zwar stark gestiegen, sinken aber seitdem täglich. Nach dem Höchststand am 2. September (E5 2,06 €) sind sie um 14 Cent auf 1,92 € gesunken. E10 verbilligte sich im gleichen Zeitraum um 14 Cent von 2,00 € auf 1,86 €. Diesel war mit 2,16 € am 1. September am teuersten und verbilligte sich bis zum 30. September um 16 Cent auf 2,00 €.

Große Preisunterschiede von 34 Cent an den Autobahnen

Autofahrer, die während der Herbstferien mit dem Auto auf Urlaubsreise sind, sollten beim Tanken entlang der Autobahnen unbedingt eine Vergleichs-App nutzen. Denn die Preisunterschiede der Autobahntankstellen übertreffen mit bis zu 34 Cent die Differenzen an "normalen" Tankstellen bei weitem. Am teuersten war Super E5 im September an den Autobahntankstellen in Hamburg mit 2,35 € und in Rheinland-Pfalz mit 2,33 €. Mit schon größerem Abstand folgen die Autobahntankstellen in Sachsen (2,26 €), Bayern (2,23 €) und Baden-Württemberg (2,21 €). Am günstigsten tankt man an den Autobahnen in Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein (je 2,01 €).

Oil! und Globus überholen Sprint als günstigste Anbieter in Deutschland

Und bei welchen Marken tankt man grundsätzlich am günstigsten? Die Marken OIL! und Globus setzten sich im September als günstigste Marken an die Spitze. Ein Liter Super E5 kostete im Schnitt 1,94 €, knapp dahinter folgten Sprint und ED mit 1,95 €. Am höchsten waren die Preise für Super E5 wie schon im Juli und August bei OMV-Tankstellen (2,043 €) gefolgt von den seit Monaten ebenfalls teuren Marken BayWa (2,038 €), AGIP ENI, Avia und Esso (2,00 €). Bei Aral kostete E5 im Schnitt 1,99 €, bei Shell und TotalEnergies 1,98 €.

Städtevergleich: Ludwigsburg am günstigsten, Trier weiterhin am teuersten

Bei den Städten löste Ludwigsburg in Baden-Württemberg Potsdam als günstigste Stadt zum Tanken ab. In Ludwigsburg kostete Super E5 im September im Schnitt 1,89 €, gefolgt von Göppingen, Karlsruhe und Ludwigshafen am Rhein (je 1,91 €), Potsdam liegt auf Rang 6 mit 1,92 €. Bei den teuersten Städten bleibt Trier unangefochten auf Rang 1. Dort zahlten die Autofahrer im September im Schnitt 2,20 € für den Liter Super E5, das sind 31 Cent mehr als in der günstigsten Stadt Ludwigsburg. Ebenfalls teuer ist tanken in Landshut und Augsburg (je 2,12 €), Marburg (2,10 €) und München (2,09 €).