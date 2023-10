Der Stellantis-Konzern wird mit einer Investition in Höhe von 1,5 Milliarden Euro strategischer Anteilseigner beim chinesischen Autobauer Leapmotor. Das teilte der Konzern am Donnerstag (26.10.2023) mit. Mit der Investition übernimmt Stellantis 20 Prozent am chinesischen Autobauer und erhält zwei Sitze im Board of Directors.

Große Pläne für China und die Welt

Ziel der Partnerschaft ist es, ein äußerst wettbewerbsfähiges, hocheffizientes Innovationszentrum für Elektromobilität in China und weltweit zu schaffen. Beide Unternehmen beabsichtigen, das Joint Venture Leapmotor International zu gründen, an dem Stellantis 51 Prozent halten wird. Das Gemeinschaftsunternehmen besitzt die exklusiven Rechte für den Export und den Verkauf sowie die Herstellung von Leapmotor-Produkten außerhalb Chinas.

Die Partnerschaft zielt darauf ab, den Absatz von Leapmotor in China weiter anzukurbeln, dem größten Markt der Welt. Gleichzeitig soll die globale kommerzielle Präsenz von Stellantis dazu dienen, den Absatz der Marke Leapmotor in anderen Regionen – zunächst in Europa – deutlich zu beschleunigen. Stellantis beabsichtigt, das EV-Ökosystem von Leapmotor in China zu nutzen, um die zentralen Elektrifizierungsziele des Strategieplans "Dare Forward 2030" zu erreichen. Dabei besteht die Möglichkeit, weitere für beide Seiten vorteilhafte Synergien auszuloten. Das Joint Venture wird mit den Auslieferungen in der zweiten Jahreshälfte 2024 starten.