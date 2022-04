Toyota macht es offiziell: Der GR Supra kommt auch als Handschalter. In welcher Motorkombination, wollen die Japaner allerdings noch nicht verraten.

Sportwagen-Fans glücklich zu machen, ist eigentlich gar nicht so schwer – ein vernünftiges Leistungsgewicht, Hinterradantrieb, passende Soundkulisse. Mit dem aktuellen GR Supra hat Toyota da auch schon vieles sehr richtig gemacht, doch eine der glorreichen Sportler-Insignien fehlt dem Z4-Geschwisterchen: die manuelle Schaltung. Bislang koppelt Toyota sowohl Vier- als auch Sechszylinder an eine Achtgangautomatik von ZF. Dass sie auch Handschalter können, beweist bereits die Gute-Laune-Kugel GR Yaris – warum den Knüppel also nicht auch ins Zweisitzer-Cockpit stellen?

Fahrspaß größer Rundenzeit

Was das japanische Newsportal Car Sensor bereits im November 2021 gemeldet hatte, wird jetzt von Toyota offiziell bestätigt. Der GR Supra kommt 2022 auch mit Handschaltung. Ob die manuelle Option für den Vierzylinder, den Sechszylinder oder gar beide Motorvarianten kommt, lassen die Japaner noch offen. Als Kennzeichen werden die handgeschalteten Supra-Modelle – neben dem dritten Pedal im Fußraum – einen roten Supra-Schriftzug auf dem Heck tragen.

Car Sensor hatte berichtet, der ursprüngliche Plan sei es gewesen, die Vierzylinder-Variante des Supra als Handschalter zu bringen – quasi analog zum BMW Z4 20i, den es seit Juli 2019 mit einer Sechsgang-Box gibt. Doch von dieser Idee habe sich der Hersteller verabschiedet, um stattdessen den großen Dreiliter-Sechszylinder (optional) von der Automatik zu befreien. Die ganz große Überraschung wäre das nicht. Schon vor Verkaufsstart des Supra ließ der Hersteller verlauten, dass eine Handschalter-Ausführung denkbar sei, wenn die Nachfrage entsprechend stark ausfalle. Der Technik-Baukasten von Spender BMW gibt es allemal her. Zumal eine manuelle Schaltung immer für diejenigen Sportwagen ins Paket passt, bei denen "Fahrspaß" größer geschrieben wird als "Rundenzeit".

Wie sich der Supra mit Sechszylinder bei uns im Test geschlagen hat, erfahren Sie in der Fotoshow oben im Artikel.