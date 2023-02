Toyota hat am Mittwoch (8. Februar 2023) in den USA den neuen Grand Highlander vorgestellt. Wie der Name nahelegt, handelt es sich dabei um eine verlängerte Variante des seit 2020 angebotenen Toyota Highlander. Der "Grand" kommt mit einer zusätzlichen Topmotorisierung und kräftigem Längenwachstum als Variante für die Großfamilie.

Neue Langversion für die USA

Bereits dem aktuellen Toyota Highlander kann man nicht nachsagen, ein ausgesprochen zierliches Automobil zu sein. Schließlich streckt sich der SUV, den Toyota auch bei uns anbietet, auf stämmige 4,95 Meter Länge. Doch für amerikanische Verhältnisse, wo ein Ford F-150 Pick-up seit Jahrzehnten das meistverkaufte Auto darstellt, ist der Highlander damit allenfalls Kompaktklasse.

Toyota hat in den USA mit dem Sequoia zwar schon ein passendes Kaliber für Raumschiff-Liebhaber im Angebot. Das 5,30 Meter lange Trumm basiert aber auf dem Pick-up Tundra und ist entsprechend mit dem verwendeten Leiterrahmen weder besonders leicht noch übermäßig agil. Mit dem Grand Highlander soll deshalb ein Pkw-mäßigeres Groß-SUV ins Programm kommen, das auf Toyotas TNGA-Pkw-Plattform basiert.

Auf den ersten Blick ist der neue Grand Highlander dem kleineren Modell recht ähnlich, speziell was die Silhouette angeht. Beim genaueren Hinsehen fallen aber deutliche Unterschiede auf. Das beginnt bei der Front mit dem zweigeteilten Kühlergrill, der beim Grand Highlander senkrecht im Wind steht und damit einen wuchtigeren Eindruck hinterlässt.

In der Seitenansicht mit der geraden Dachlinie statt dem nach hinten abfallenden Design des Highlanders zeichnet sich schon von außen ab, dass der Platz in der dritten Reihe eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung gespielt hat. Beim Blick auf das Heck wird dort ebenfalls die Kante gefeiert; von hinten unterscheidet sich der Grand Highlander deutlich von der kurzen Variante. Mit Ausnahme der spangenförmigen Heckleuchten erinnert das Design eher an den aktuellen Toyota RAV4.

Drei Motoren für den Grand Highlander

Während Toyota den Highlander in Deutschland ausschließlich mit einer Hybrid-Motorisierung anbietet, wird der Grand Highlander mit drei Antriebssträngen zu haben sein. Mit genauen Daten ist Toyota noch geizig und nennt zur ersten Präsentation lediglich die Leistung des Top-Aggregats. Mit 362 hp, auf metrischen Wert umgerechnet 367 PS, wird der "Hybrid Max" erheblich kräftiger als der Standard-Highlander. Dabei dürfte es sich um dasselbe Paket handeln, das Toyota bereits für den neuen Crown eingeführt hat, ein Verbund aus Turbo-Vierzylinder-Benziner mit 2,4 Litern Hubraum, einem E-Motor im Automatikgetriebe und einem weiteren an der Hinterachse.

Darunter rangieren ein reines Verbrenner-Setup mit einem 2,4 Liter großen Turbobenziner und voraussichtlich rund 265 PS sowie eine Hybridvariante mit 2,5-Liter Saugmotor, etwa 245 PS stark – die kennt man bereits aus dem normalen Highlander. Exaktere Daten bleibt Toyota hierzu jedoch schuldig und nennt zur Präsentation auch keine Werte für die Abmessungen. Ersten Berichten aus den USA zufolge wächst jedenfalls der Radstand gegenüber dem Highlander ohne Grand um rund zehn und die Außenlänge um ungefähr 17 Zentimeter. Auf den Bildern erkennbar fällt das Raumangebot erheblich besser als beim Standard-Highlander aus. Selbst bei aufgestellten Sitzen in der dritten Reihe bleibt noch ein passabler Laderaum übrig. Werden die ganz hinteren Sitze umgelegt, entsteht eine gewaltige Gepäckhöhle.

Verkaufsstart und Preis

Mehr Details zum neuen Grand Highlander will Toyota später bekannt geben. Das neue Modell wird ausschließlich für den US-Markt im Toyota-Werk in Princeton, Indiana, hergestellt. Die Preise und den Termin des Verkaufsstarts wird Toyota im Sommer nennen; der Grand Highlander wird dementsprechend als Modelljahr 2024 starten.