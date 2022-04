"Wir wollen bei der künftigen Förderung von E-Autos den Fokus schärfen und stärker auf Klimaschutz ausrichten", sagt Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck. "Plug-in-Hybride sind unserer Meinung nach marktgängig und brauchen keine öffentliche Förderung mehr", so der Grünen-Politiker gegenüber der Funke-Mediengruppe. Wie es aus einem Schreiben des Parlamentarischen Staatssekretärs Michael Kellner an Abgeordnete der Ampel-Koalition hervorgeht, ende die Förderung für PHEVs am 31.12.2022. Eine Förderung dieser Fahrzeuge in Abhängigkeit von der elektrischen Fahrleistung hätte zu "unverhältnismäßig hohem Aufwand geführt" und sei deshalb verworfen worden."

Habeck-Vorstoß noch nicht abgestimmt

Ursprünglich sollte die Förderung laut Koalitionsvertrag ab 2023 dahin gehend reformiert werden, dass sie nur für Fahrzeuge gelten sollte, die nachweislich einen positiven Klimaschutzeffekt haben. Dazu hätte der elektrische Fahranteil und die elektrische Mindestreichweite den Ausschlag gegeben. Diese Mindestreichweite hätte dann bei 80 Kilometer gelegen und die Nutzer von PHEV sollten künftig zur Nutzung von Steuervorteilen nachweisen, dass sie ihre PHEV überwiegend im Elektromodus betreiben. Diese Vorgaben scheinen nun Makulatur zu sein, allerdings muss der Vorstoß von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck noch innerhalb der Regierungskoalition abgestimmt werden.

Die Fördersätze für die rein elektrischen Fahrzeuge sollen wie im Koalitionsvertrag zwischen der SPD, der FDP und den Grünen vereinbart, vom 1.1.2023 bis 2025 schrittweise gesenkt werden. "Über das Ende des Jahres 2025 hinaus ist die Innovationsprämie nicht mehr erforderlich", steht in dem Papier. Entsprechend fällt für die Käufer von Elektroautos ab 2026 jegliche staatliche Förderung weg. Aktuell subventioniert der Steuerzahler den Stromer-Erwerb mit dem Umweltbonus und seit Juni 2020 mit besagter Innovationsprämie. Das sind jeweils 3.000 Euro. Dazu kommen weitere 3.000 Euro vom jeweiligen Hersteller. Für Elektroautos mit einem Listenpreis von unter 40.000 Euro liegt die gesamte Fördersumme derzeit also bei 9.000 Euro (für teurere Fahrzeuge gibt es maximal 7.500 Euro). Für den Umweltbonus ist bereits eine Ablauffrist zum 31.12.2025 beschlossen.

PHEV-Kunden zahlen drauf

Für die Käufer von Elektroautos gibt es damit eine gewisse Planungssicherheit, wenngleich die Lieferzeiten für E-Autos aktuell extrem lang sind und der Kauf womöglich in die Zeit nach dem 1.1.2023 fällt. Hier müssen die Kunden dann mit reduzierter Prämie rechnen. Für die Käufer von Plug-in-Hybriden bedeutet das Aus der Prämie ab Ende 2022 einen deutlich erhöhten Kaufpreis, auch weil die Lieferzeiten für viele Modelle sehr hoch sind. Wird beispiels­weise der noch in diesem Jahr bestellte Pkw erst 2023 geliefert, fällt das Fahrzeug aus der Förderung. Denn für die Prämie entscheidend ist das Zulassungsdatum.

Die Neuwagenbörse "Carwow" hat eine aktuelle Übersicht der Lieferzeiten für Plug-in-Hybride erstellt. Demnach gibt es nur noch wenige PHEVs, die bis Jahresfrist lieferbar sind.

Die Neuwagenbörse "Carwow" hat eine aktuelle Übersicht der Lieferzeiten für Plug-in-Hybride erstellt. Demnach gibt es nur noch wenige PHEVs, die bis Jahresfrist lieferbar sind.