Der chinesische Autokonzern Great Wall Motors bringt, kurz vor dem Start der Elektroauto-Marke Ora, jetzt die ersten SUV des Premiumlabels Wey in Deutschland auf den Markt. Den Anfang macht der Wey Coffee 01. Der Plug-in Hybrid soll im Marktsegment von BMW X5 und VW Touareg wildern, bleibt mit Preisen ab 55.900 Euro aber deutlich günstiger.

Der Wey Coffee 02 im ersten Check

Im zweiten Halbjahr 2023 startet der kompaktere Wey Coffee 02. Die Marke nummeriert ihre Modelle chronologisch durch. Mit einer Karosserielänge von 4,69 Metern ist der Coffee 02 spürbar kürzer als der Coffee 01 (4,87 Meter). Damit reiht er sich in der SUV-Mittelklasse ein und ist deutlich parkplatz- und garagenfreundlicher als sein großer Bruder.

Die erste Sitzprobe im Coffee 02 zeigt, dass sein kleineres Format kaum Abstriche im Raumangebot für die Insassen bedeutet, obwohl auch der Radstand mit 2,75 Metern (Coffee 01: 2,91 Meter) kürzer ausfällt. Auch im Fond des "Zweier" sitzt man bequem und genießt viel Beinfreiheit, selbst als großer Mensch hinter einem weit zurückgestellten Vordersitz. Angaben zum Kofferraumvolumen gibt es noch nicht, ebenso wenig zur möglichen Anhängelast.

Viele Displays im Cockpit

Vom Fahrerplatz aus, auf dem man ebenfalls viel Bewegungsfreiheit hat, blickt man auf das markentypische Cockpit. Die Armaturenlandschaft entspricht in großen Teilen der des Coffee 01. Hinter dem Zweispeichenlenkrad zeigt ein schmales, aber breites Display alle fahrrelevanten Informationen an. Außerdem gibt es ein Head-up-Display, von dem die Anzeigen direkt auf die Windschutzscheibe gespiegelt werden. Ob in einer höheren Ausstattungslinie, analog zum Coffee 01, auch hier AR-Funktionen (Augmented Reality) enthalten sind, ist zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht bekannt.

Der 14,6 Zoll große Touchscreen-Monitor ist die Schnittstelle für das Infotainmentsystem. Hier lassen sich neben Audiofunktionen und Ambientelicht auch Fahrmodi und die Energierekuperation des elektrischen Antriebs teils einstellen. Ein weiterer Touchscreen, der neun Zoll in der Diagonale misst, kann für die Bedienung der Klimafunktionen verwendet werden. Die Verarbeitung des lederfreien Innenraums macht einen guten Eindruck, die verwendeten Materialien wirken durchweg hochwertig.

Plug-in Hybrid in zwei Leistungsstufen

Im Gegensatz zum stets allradangetriebenen Wey Coffee 01 wird es den kleineren Bruder in zwei Motorisierungsstufen geben. Das Basismodell kombiniert den Vierzylinder-Benziner mit einem Elektromotor, beide treiben die Vorderräder an. Die Systemleistung liegt bei 270 kW (367 PS), das Drehmoment bei 400 Newtonmetern.

Dank einer üppigen Akku-Speicherkapazität von 34 kWh lässt sich eine rein elektrische Reichweite von 124 Kilometern realisieren. Der Benzinverbrauch wird nach WLTP-Norm mit einem Liter pro 100 Kilometer angegeben.

Den Antriebsstrang mit zweitem Elektromotor an der Hinterachse übernimmt das Allradmodell des Wey Coffee 02 vom 01. Die Systemleistung steigt auf 325 kW (442 PS), hält also etwas Respektabstand zur größeren Baureihe. Das gilt nicht für das maximale Drehmoment von 847 Newtonmetern. In 5,3 Sekunden soll die stärkere Version des Coffee 02 auf 100 km/h beschleunigen (mit Frontantrieb 7,3 Sekunden). Beide Varianten erreichen eine Höchstgeschwindigkeit von 230 km/h.

Die elektrische Reichweite des Allrad-02 gibt Wey mit 145 Kilometern an. Da der zweite Elektromotor an der Hinterachse zusätzlich bei der Energierückgewinnung in Schubphasen hilft, liegt der Radius über dem des schwächeren Modells.

Bekommt auch er fünf Sterne?

Mit insgesamt 17 Radarsensoren, vier Kameras für die Rundumsicht und einer hochauflösenden Frontkamera soll auch der Wey Coffee 02 Fahrassistenten für automatisiertes Fahren nach Level 2+ bieten. Die nötige Rechenleistung für die Verarbeitung der Daten und die Anzeigen im Cockpit besorgen Chips der Intel-Tochter Mobileye und von Qualcomm. Der Wey Coffee 01 hat im Crashtest der Organisation Euro-NCAP fünf Sterne erreicht. Dieses Ziel dürfte auch im Lastenheft des 02 stehen.

Preise sind noch nicht bekannt. Mit einer etwas weniger langen Ausstattungsliste als der Coffee 01 und Frontantrieb dürfte der Wey Coffee 02 wohl ab rund 44.000 Euro kosten. Beim Vertrieb kooperiert Wey mit dem Handelskonzern Emil Frey Group. Neben einem Flagship-Store in Berlin sind 60 Standorte für Vertrieb und Service in Deutschland geplant.