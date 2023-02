Die Marke Balcamp stammt aus dem kleinen pommerschen Dorf Łapino, wo Campingbus-SpezialistInnen neben einer Reihe an Mercedes- und MAN-Ausbauten wie den 710 individuelle Fahrzeuglösungen bauen nach dem Motto "Komfort und Prestige, wo auch immer Sie sich befinden". Der neueste Streich: Ein Ducato-Bus, der auf Gas verzichtet.

Gasfreie Bordtechnik

Für Wärme und Warmwasser sorgt die Kraftstoffheizung Truma Combi D 6 E. In der Küche wird nicht mit Gas gekocht, sondern auf einer modernen Induktionsherdplatte mit 1,4 kW von Sterling Power. Der 12-Volt-Kompressorkühlschrank von Thetford fasst 90 Liter und soll laut Hersteller "einen sehr niedrigen Energieverbrauch" haben.

Die elektrischen Verbraucher versorgt eine 200-Ah-Lithium-Batterie mit Energie. Ebenfalls mit an Bord ist eine 110-Watt-Solaranlage und ein 3.000-Watt-Wechselrichter von Simarine. Der Ladebooster gehört zur Serienausstattung. Sechs 230-Volt-Steckdosen und fünf USB-Anschlüsse sind an Bord.

Damit nicht genug der Bordtechnik-Besonderheiten: Obwohl bis zu 110 Liter Frischwasser getankt werden können, kommt anstelle einer Kassettentoilette eine wasserlose und chemiefreie Trenntoilette zum Einsatz.

Heckbad und französisches Bett

Die Toilette befindet sich im Heck auf der Beifahrerseite. Sie teilt sich den Raum mit der integrierten Dusche. Neben dem Heckbad verfügt der Balcamp 610-for-2 über einen Außenduschanschluss.

Auf der Fahrerseite steht im Heck das französische Bett mit den Maßen 2,00 mal 1,20 Meter. Der Sechs-Meter-Grundriss mit französischem Bett eignet sich somit für zwei Reisende, wobei der Bus einen dritten Gästeschlafplatz in der Sitzgruppe vorne bietet. Stauraum ist in Form von zahlreichen Hängeschränken sowie in der langen Küchenzeile auf der Beifahrerseite vorhanden.

Das bringt der Ducato mit

Als Basis dient der Fiat Ducato mit Automatikgetriebe, der mit 140 oder 180 PS erhältlich ist. Das auf der Messe CMT 2023 ausgestellte Fahrzeug ist unter anderem mit einer Einparkhilfe, Rückfahrkamera und einer Alarmanlage ausgestattet. Im Cockpit sorgt ein Lederlenkrad und -Schaltknauf für Exklusivität.

Ein Paket namens "Lounge B" bringt der Bus ebenfalls mit. Darin enthalten sind Dinge, die die Fahrt komfortabler gestalten, wie eine automatische Klimaanlage, ein 10-Zoll-Monitor und ein Radio mit Navi. Der Zugang zum Fahrzeug geschieht ohne Schlüssel, eine induktive Ladefläche fürs Smartphone ist auch an Bord.

Zwar steht der endgültige Basispreis für den Balcamp 610-for-2 noch nicht fest – Orientierung kann aber der Preis des Messefahrzeugs geben: 87.950 Euro.

Balcamp 610-for-2 (2023)