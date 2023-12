Raue Schale, weicher Kern. Der neue EX 540 von Bimobil zeigt sich äußerlich zu jedem Offroad-Abenteuer bereit. Drinnen genießen Passagiere und Passagierinnen indessen reichlich Komfort, etwa mit einer separaten Dusche.

Durch unwirtliche, aber umso faszinierendere Weltgegenden streifen und dabei trotzdem den Komfort fast wie zu Hause genießen – das Versprechen Fernreise- und Expeditionsmobile. Der bayerische Hersteller Bimobil hat ein breites Modellangebot entwickelt, das nur wenig oberhalb gängiger Serienmodelle startet und das ganze Spektrum bis hin zu wuchtigen Expeditionsmobilen auf Allrad-Lkw-Chassis abdeckt.

Bimobil EX 540

Preis : ab 445.000 Euro

: ab 445.000 Euro Basis : Iveco Euro-Cargo 4x4, Leiterrahmen, Allradantrieb, 205 kW/280 PS

: Iveco Euro-Cargo 4x4, Leiterrahmen, Allradantrieb, 205 kW/280 PS Gesamtgewicht : 15 t

: 15 t Länge/Breite/Höhe : 7,75/2,48/3,74 m

: 7,75/2,48/3,74 m Empfohlene Personenzahl : 2–4

: 2–4 Baureihe: In der EX-Reihe tummeln sich verschiedene Fernreise- und Expeditionsmobile auf Basis geeigneter Allrad-Transporter und -Lkw vom Mercedes Sprinter bis zum MAN TGM – ob als Alkoven, Teilintegrierter oder mit vom Fahrerhaus getrennter Kabine.

Neueste Kreation ist der EX 540, der auf die Basis des geländegängigen Iveco Euro-Cargo 4x4 eine relativ kompakte Kabine setzt. Mit 7,75 Meter Gesamtlänge bleibt der 540 in gängigen Regionen, was diesen Mobiltyp anbelangt.

Bei einer Höhe von 3,74 Meter und einem zulässigen Gesamtgewicht von 15 Tonnen zeigt sich schnell, dass hier etwas Besonderes anrollt. Wobei sich der EX 540 mit einem Leergewicht von rund zehn Tonnen begnügen soll. Ein absenkbarer Heckträger etwa mit einem Quad darauf wäre in puncto Zuladung also kein Problem.

Offroad mit Komfort

"Offroad mit Komfort", so könnte das Credo des neuen EX 540 lauten. Wer monatelang unterwegs ist, braucht Platz und Rückzugsmöglichkeiten, um keinen "Lagerkoller" zu bekommen. Entsprechend hat die Dinette für vier vorn eine verlängerte Bank, auf der Reisende sich schnell mal bequem flachlegen können – oder gemütlich mit Gästen zusammensitzen. Eine Spezialität des Hauses findet sich hier natürlich auch beim EX 540: die große Seitenwandklappe, die im Nu Balkonfeeling aufkommen lässt.

Auf der langen Küchenzeile können sich Hobbyköche auf Reisen austoben und mit exotischen Zutaten Gerichte kreieren. Ein großer 177-Liter-Kompressorkühlschrank verwahrt verderbliche Speisen in heißen Klimaten. Übrigens, dass am Spülbecken zwei Wasserhähne montiert sind, ist Absicht. Aus dem einen fließt zweifach gefiltertes Wasser, was in Regionen mit zweifelhafter Wasserqualität Gesundheitsprobleme vermeiden hilft.

Mit mehr als dem Nötigsten verwöhnt das Bad die abenteuerlustigen Reisenden. Neben Waschtisch und Trockentrenntoilette ist eine separate Dusche an Bord, die aus einem 390 Liter großen Frischwassertank gespeist wird. Das große Doppelbett im Heck wartet schließlich mit einer üppigen Liegefläche von 2,18 mal 1,55 Meter auf. Darunter kümmert sich ein großer Heckstauraum um das Sperrgepäck, das mit auf Reise gehen soll.

Typisch Expeditionsmobil, gibt es auch beim EX 540 keinen Durchgang zwischen Cockpit und Wohnkabine, nur eine Sprech- und Durchkrabbel-Verbindung, die rundum mit einem flexiblen Balg abgeschlossen ist. Hintergrund: So können sich Fahrerhaus und Aufbau in schwerem Gelände gegeneinander verwinden.

Mit 445.000 Euro Grundpreis erfordert das neue Bimobil-Modell zwar eine stattliche Investitionsbereitschaft. Verglichen mit anderen Angeboten dieser Kragenweite liegt der EX 540 damit aber im absolut wettbewerbsfähigen Bereich.

Bimobil Modell EX 412 neu überarbeitet

Neu aufgelegt hat die Marke aus Oberpframmern zudem das beliebte Modell EX 412. Dabei handelt es sich um einen Teilintegrierten auf Basis des Iveco Daily 4x4. Mit 6,77 Meter Länge, einer Höhe von 3,10 Meter und einem Gesamtgewicht von sieben Tonnen – bei 5.060 Kilogramm Leergewicht– bleibt dieses Modell vergleichsweise handlich und spricht Weltenbummler an, die nicht im Lkw-Bereich unterwegs sein wollen – oder aus Führerscheingründen können.

Querbett und Stauraum im Heck, Vierer-Dinette mit großer Seitenwandklappe und Längsküchenzeile sind in etwas kleineren Dimensionen hier an Bord. Selbst das Bad kann mit einer separaten Dusche aufwarten, die aber platzsparend den Gang zum Durchstieg ins Cockpit nutzt. Ein praktisches Zusatzstaufach birgt der Überbau des Fahrerhauses.

Äußeres Kennzeichen des optimierten, ab 272.620 Euro erhältlichen EX 412 ist das abgeschrägte Heck, das den Böschungswinkel vergrößert und zudem sieben Zentimeter mehr Bettbreite ermöglicht.