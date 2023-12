"Friluftsliv" oder zu Deutsch die Liebe zur Natur beschreibt die Lebensweise der Menschen in Norwegen. Eine Reise zu den atemberaubenden Fjorden und den Polarlichtern ist der perfekte Mix aus Abenteuer und Entspannung.

Wann lohnt sich eine Campingtour nach Norwegen?

Gerade die Übergangszeit zwischen Herbst & Winter oder zwischen Winter & Frühjahr ist in Norwegen eine gute Reisezeit. Dann leuchten die wunderschönen Polarlichter vermehrt auf – vor dem Camper sitzend lässt sich das einmalige Spektakel gut beobachten. Das eigene Bett, Kühlschrank und Bad hat man so direkt dabei.

Ein weiteres besonderes Phänomen, der Polartag im Sommer, begegnet Reisenden im Norden des Landes oberhalb des Polarkreises. Dann geht die Sonne kaum unter – eine einmalige Stimmung breitet sich aus und es ist viel Tageslicht für Touren vorhanden. Gerade für Menschen, die gerne wandern, warten in Norwegen traumhaft schöne Wanderwege, die Sie am Ende mit einem atemberaubenden Blick über die Gipfel der Fjorde belohnen.

Die norwegische Lebensphilosophie "Kos" bedeutet übersetzt Fürsorge, Zusammengehörigkeit, Wärme, Freundlichkeit. Lernt man man die Einheimischen erst einmal kennen, ist sie direkt erlebbar. Neben Wandern und Natur kommen im hohen Norden Entspannung, gutes Essen und Kultur nicht zu kurz.

Die schönsten Stellplätze in Norwegen

Für all diejenigen, die bereits eine Reise nach Norwegen planen, hat promobil bereits einige tolle Stellplätze aus der Stellplatz-Radar-App herausgesucht. Gerankt wurden Plätze nach Anzahl und Aktualität der User-Bewertungen (Stand der Daten: August 2023).

1. Tau Bobilhavn – Rogaland

Der kleine Stellplatz für 10 Mobile befindet sich im kleinen Ort Tau in Rogaland. Vor Ort stehen Sie an einer Marina mit einem unverstellten Blick auf die umliegende Fjordlandschaft. An Infrastruktur kann der Platz V/E, Sanitär und Waschmaschine bieten. Im Ort selbst gibt es zwei Supermärkte.

Für alle, die mit der Fähre von Stavanger ankommen, ist der Platz bestens gelegen. Im Kommentarbereich der App schreibt ein Urlauber: "Sind nach der Wanderung auf den Preikestolen hier angekommen. Stellplatz am Hafen in der 1. Reihe und auch Strom für alle. Alles sehr sauber."

2. Rong Bobilparkering – Vestland

Ebenfalls einen schönen Blick auf die Fjordlandschaft haben Reisende am Rong Bobilparkering. Direkt am Hjeltefjord gelegen, kann hier V/E sowie Sanitär genutzt werden. Die Gäste zeigen sich in den Kommentaren mit den Preisen zufrieden: "Gebühren 20€ (inklusiv V/E Strom und Wasser) bis jetzt das Beste, was wir in Norwegen erlebten".

Auf der Schären-Inselgruppe vor Bergen warten zahlreiche Aktivitäten. Nicht nur architektonisch schön, auch thematisch spannend präsentiert sich das Küstenmuseum in Rong. Die Ausstellung zeigt das Leben an der norwegischen Küste von der Steinzeit bis heute.

3. Atlanterhavsveien Sjøstuer – Bruhagen

Der Platz für 18 Mobile liegt außerhalb von Averøy vor der Atlantikstraße. Diese besteht aus acht Brücken und verbindet viele kleine Schären-Inseln miteinander. Bekannt geworden ist die Straße durch den Film "James Bond: Keine Zeit zu sterben".

Neben den Stellplätzen besteht vor Ort die Möglichkeit, Ferienwohnungen zu mieten. Die Anlage ist ganzjährig geöffnet und bietet V/E, WLAN und Duschen sowie Toiletten. Die Gegend um Averøy und Møre eignet sich gut zum Wandern, Angeln und Kiten. Die Community ist von diesem Platz begeistert; "Super toller Stellplatz! Für 20 Mobile – klein, ruhig und eine traumhafte Aussicht. Wurden sehr nett und freundlich empfangen."

4. Camping Evenes – Nordland

Bereits oberhalb des Polarkreises liegt der Stellplatz Camping Evenes. Die 20 Parzellen befinden sich direkt am Wasser außerhalb des kleinen Orts Liland. Der Ort selbst ist vor allem unter Anglern bekannt, unter anderem für die große Anzahl an Dorschen, Seelachs und Rotbarsch.

Im Ort gibt es einen Supermarkt, am Platz V/E, Duschen und Toiletten. Bezahlt wird beim Betreiber. "Guter Stellplatz mit allem, was man braucht, auch für den abendlichen Spaziergang oder Angeln und tolle Aussicht", lautet das Fazit eines Besuchers.

5. Moss Bobilhavn – Viken

Dieser Stellplatz liegt auf der Insel Jeløya mit Blick über das Hafenbecken. Auf diesem Stellplatz steht man mit etwas Glück in erster Reihe direkt am Wasser. Im Preis sind Wasser, Strom und die Nutzung der Sanitäranlagen enthalten. In fußläufiger Nähe befinden sich einige Restaurants und Einkaufsmöglichkeiten.

Wer Zeit hat, sollte sich das Naturreservat der Insel anschauen. Ein Nutzer schreibt: "Schöner Platz direkt am Wasser. Sanitär ist sauber. Strom, Wasser, Abwasser, alles dabei. Kann den Platz sehr empfehlen!"

6. RØyrane Bobilcamp – Vestland

Sehr ruhig und naturverbunden liegt das RØyrane Bobilcamp. Bis zu 17 Mobile finden hier Platz. Einige Stellplätze bieten ein kleines Holzdeck für Campingmöbel. Strom, Wasser, Entsorgung, WC und WLAN sind im Übernachtungspreis enthalten.

Die Lage außerhalb von Ølve am Kvinnheradsfjord eignet sich für alle, die Abgeschiedenheit in der Natur suchen. "Sehr toller und ruhig gelegener Platz an einem Badesee mit Bootsverleih, Minigolf und schön gestalteter Bootshütte als Gemeinschaftsraum", weiß ein Urlauber zu berichten.

7. Vesterålen Kysthotell – Vesterålen

Die Lofoten sind eines der begehrtesten, allerdings teuersten Reiseziele in Norwegen. Davon weiß die Stellplatz-Radar-Community zu berichten: "Für norwegische Verhältnisse ist der Preis absolut in Ordnung. Der Platz ist ruhig, es ist alles da, was man braucht, sehr empfehlenswert." Auf dem Stellplatz vor dem Hotel Kysthotell können bis zu 45 Mobile stehen. Neben V/E, Sanitär, Waschmaschine, Küche und WLAN gibt es die Option, eine Sauna oder einen Outdoor-Whirlpool zu mieten. Im Hotelrestaurant stehen Speisen rund um lokale Produkte auf der Karte.

Zu den beliebten Aktivitäten im Ort Stokmarknes zählen der Besuch des Hurtigruten-Museums für Schifffahrt, Bootsausflüge und Wanderungen zu den umliegenden Bergen.

8. Langenuen Motel und Camping – Vestland

Außerhalb von Stord auf der gleichnamigen Insel liegt eine Ferienanlage, die von deutschen Auswandernden gegründet wurde. Auf dem Gelände eines Motels können in der Saison von März bis September bis 30 Wohnmobile stehen. Die Infrastruktur vor Ort umfasst V/E, Dusche, WC, Waschmaschine, WLAN, Küche und einen kleinen Spielplatz. Direkt am Platz liegt eine Bushaltestelle. Bis in den nächsten größeren Ort mit Lebensmittelgeschäften sind mit etwa 15 Minuten Fahrzeit zu rechnen.

Die Urlauber sind vom Platz begeistert: "Wunderschöne Lage der unteren Stellplätze, Blick direkt auf einen Fjord. Saubere Sanitäranlagen und sehr freundliche Betreiber"

9. Amble Gård: Amlesanden Camping – Vestland

Das Hofgut Amble Gård hat eine lange Tradition. Während sich die Familiengeschichte bis ins 13. Jahrhundert zurückverfolgen lässt, wurden in der Nähe auch Überreste einer Siedlung aus der Steinzeit gefunden. Bis zu 25 Camper stehen hier teilweise direkt am Sognefjord außerhalb von Kaupanger. Viele Wanderungen starten direkt am Platz.

Camperinnen und Camper haben Zugang zu V/E, Waschmaschine, WC und Duschen im modernen Sanitärgebäude, außerdem können im Hofladen Eier, Honig und Säfte erworben werden. Der Platz ist vom 01.05-15.09 geöffnet. "Die Lage ist sehr schön, direkt am Fjord, Sanitär ist neu und sehr sauber, die Duschen kosten extra und sind leider ohne Stromversorgung, daher Punktabzug", schreibt ein Urlauber in den Kommentaren.