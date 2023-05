E-Bikes vom Discounter sind kein neues Thema. Egal, ob Aldi, Lidl oder der Baumarkt um die Ecke, E-Bikes finden sich seit geraumer Zeit im Sortiment von vielen Händlern. Bisher standen bei Lidl E-Bikes von Zündapp, Telefunken oder Prophete im Discounter. Die Elektro-Fahrräder zum günstigen Preis können auch für CamperInnen und Wohnmobil-Reisende interessant sein, die bisher noch kein Pedelec haben.

Im Mai 2023 bringt Lidl E-Bikes der Eigenmarke Crivit. Wir haben uns die Pedelecs vorab schon angeschaut und erklären, für wen sich das Schnäppchen lohnen kann und wer lieber die Finger davonlassen sollte.

Fakten zu den Lidl-E-Bikes

Crivit ist die Eigenmarke von Lidl. Es soll die Pedelecs in zwei Varianten geben, einmal mit Diamantrahmen und einmal als Tiefeinsteiger, der auf das Oberrohr komplett verzichtet und so das Aufsteigen einfach machen soll. Beide sollten ursprünglich 1.200 Euro kosten. Gleich ist den E-Bikes nicht nur der Preis, sondern auch die Ausstattung. Neuer Preis: Aktuell gibt Lidl im Shop aber einen Preis von 1.699 Euro an. (Stand: 2. Mai 2023(

Beide Modelle sind E-Bikes, sprich, sie unterstützen den Fahrer oder die Fahrerin beim Pedalieren bis 25 km/h, dann ist Schluss. Wer schneller fahren will, muss auf Muskelkraft setzen.

Motor der Crivit E-Bikes

Das Spannendste zuerst: Der Motor in den E-Bikes kommt von Mivice. Der M080 ist ein Hecknabenmotor, sprich der Antrieb steckt in der Nabe des Hinterrads. Mit einem maximalen Drehmoment von 40 Newtonmeter (laut Hersteller) dürfte er durchaus genug Schub für so manche Steigung liefern. Vergleichbar mit den bekannten Bosch- oder Shimano-Mittelmotoren ist die Power deshalb eher nicht. Positiv fiel bei vergangenen Tests des Mivice-Antriebs in einem anderen E-Bike auf, wie leise der Motor arbeitet und dass der Heckantrieb sich typisch leicht über die 25 km/h pedalieren lässt.

Positiv zu vermerken ist, dass der Antrieb von Mivice eher leicht ist, damit das gesamte E-Bike vermutlich eher zur leichten Klasse gehört. Hier gibt es den Test eines Mivice-Bikes (es heißt Java Frenetica) bei den KollegInnen von Bike-X.

Reichweite der Lidl-Bikes

Laut Lidl schaffen beide E-Bikes mit einer Akkuladung eine Strecke von bis zu 70 km. Die Kapazität des Akkus beträgt 360 Wh. Für kurze Strecken in eher flacherem Gelände sollte der harmonisch in den Rahmen integrierte Akku ausreichen. Bei beiden Bikes steckt der Akku im Sitzrohr und kann entnommen werden.

Bremsen und Schaltung

Auf den ersten Blick ist zu sehen, dass die Crivit-Modelle mit einem Riemenantrieb geliefert werden. Dieser gilt als wartungsarm.

Die E-Bikes sind Singlespeed-Räder, haben also keine Gangschaltung. Ein intelligenter Drehmomentsensor soll regeln, wie stark der Motor unterstützen soll. Runterschalten in einen kleinen Gang am Berg ist also nicht möglich. Das ist besonders für Menschen interessant, die steilere Berge zu erklettern haben. Denn ohne kleine Gänge kann das auch mit Motor zur unlösbaren Aufgabe werden.

Die Scheibenbremsen kommen laut Hersteller von Tektro, das Modell heißt T275 und ist eine hydraulische Scheibenbremse. Bei beiden Modellen sind vorne 160-mm-Bremsscheiben und hinten 165-mm-Bremsscheiben verbaut. Scheibenbremsen sind grundsätzlich eine gute Wahl für E-Bikes, auch die Durchmesser der Scheiben sind solide.

Design und Ausstattung

Eins schaffen beide E-Bikes von Lidl: Sie sehen für ein günstiges Modell wirklich ordentlich aus. Zumindest, wenn die Einschätzung auf den Fotos beruht. Das Gesamtbild erscheint aufgeräumt und stimmig. Sie sind mit Schutzblechen und Beleuchtung versehen, was gerade PendlerInnen wichtig ist, die ihr E-Bike jeden Tag nutzen wollen. Solide Marken-Reifen gibt es ebenfalls dazu.

Problematisch an den Lidl-E-Bikes

Leider gibt es beide Modelle der Crivit-Pedlecs nur in einer Größe. Das Modell mit Diamantrahmen in 57 cm, das Tiefeinsteiger-E-Bike in 50 cm. Ersteres ist also für größere Personen, letzteres für kleinere geeignet. Mehr lässt sich dazu leider nicht sagen – denn bisher fehlen Vergleichswerte.

Die meisten E-Bike-Hersteller bieten ihre Räder in verschiedenen Größen an, um es potenziellen KundInnen zu ermöglichen, die passende Rahmengröße zu finden. Bei Lidl muss man Glück haben: Entweder passt das Bike zu einem oder nicht.

Die Möglichkeit, das auszuprobieren, besteht bei Discountern in den wenigsten Fällen. Besonders für EinsteigerInnen ist eine Probefahrt grundsätzlich sehr zu empfehlen. Im Fachhandel gehört das zur Standard-Kaufberatung.

Für wen sind die Crivit E-Bikes interessant?

Günstige E-Bikes sind begehrt, so wird es wohl auch mit den Lidl-Modellen sein. Allerdings sollten sich Interessierte klar sein, dass sie in gewisser Weise die Katze im Sack kaufen. Alle Einschätzungen sind Spekulationen, denn einen ersten Test der Crivit-E-Bikes gibt es noch nicht. Der Motor konnte unsere TesterInnen aber schon überzeugen.

Für steile Berge oder sehr hügelige Gegenden sind die E-Bikes eher weniger geeignet, sie richten sich eher an sportliche Menschen, die weniger Zusatzkraft aus dem Motor benötigen. Wer sich aber ein Schnäppchen sichern und eher kurze Strecken ins Büro durch die Stadt mit dem Crivit erledigen will, kann sich überlegen bei Lidl zuzuschlagen.

Wie gut die Lidl-E-Bikes für den Campingurlaub geeignet sind, ist davon abhängig, was Sie damit vorhaben. Wollen Sie lange Touren in den Bergen fahren, würden wir eher zu einem anderen Modell raten. Eine komplette Kaufberatung zum Thema E-Bike fürs Campen gibt es hier.

Crivit Diamantrahmen

Rahmen: Aluminium-Rahmen, LED-Display

Aluminium-Rahmen, LED-Display Motor: Mivice M080

Mivice M080 Akku: herausnehmbar 360 Wh (Reichweite laut Hersteller 70 km)

herausnehmbar 360 Wh (Reichweite laut Hersteller 70 km) Rahmengröße: 57 cm

57 cm Gewicht: 20 kg

20 kg Preis: 1.699 Euro

1.699 Euro

Crivit Tiefeinsteiger