Pünktlich zum Jahr 2024 überarbeitet Dethleffs die Trend-Baureihe gründlich und positioniert sie innerhalb der Modellpalette eine Stufe höher – auch preislich. Ob sich das rechnet und auszahlt, zeigen wir beispielhaft am Längsbett-Integrierten Dethleffs Trend I 7057 EBL.

Optische Verbesserung, Aufbau bleibt gleich

Neben den Preisen macht der Trend auch optisch einen Sprung nach oben, wobei er viele Merkmale des Pulse übernimmt, wie beim Dethleffs Trend I 7057 EBL zu erkennen. Charakteristisch ist hier vor allem die eingezogene Dachkante am Heck.

Gepaart mit dem markentypischen Integrierten-Gesicht offenbart der Trend seine Modellpflege erst auf den zweiten Blick. Allenfalls der neue Heckleuchtenträger sticht dabei heraus.

Beim Sandwich-Aufbau bleibt alles relativ konventionell. Wände und Dach sind mit EPS isoliert und holzverstärkt, immerhin der Boden braucht keine Holzlatten mehr und ist mit wasserabweisender XPS-Dämmung versehen.

Neues, modernes Interieur

Den Innenraum betritt man komfortabel durch eine 70 cm breite Aufbautür mit Fenster, die optional an die Fahrzeug-Zentralverriegelung gekoppelt ist. Das neue Trend-Interieur setzt auf dunkleres Holzdekor gepaart mit Elementen in hellgrauer Filzoptik, dazu anthrazitfarbene Kontraste. Besonders auffällig und ungewöhnlich ist der dunkle Dachhimmel. Insgesamt wirkt das stimmig, und dank optionaler Ambientebeleuchtung in mehreren Lichtebenen kann man den Innenraum angemessen erhellen.

Vorhänge vor den Fenstern gibt es im gesamten Fahrzeug nicht mehr. Dethleffs lässt sie bewusst weg, um den modernen Look des neuen Ausbaustils zu betonen, und verkleidet die Rollokästen mit schicken Blenden.

Grundriss für 4 Personen

Der Dethleffs Trend I 7057 EBL hat eine Längsbanksitzgruppe an Bord, auf der bis zu vier Personen – auch ohne Fahrerhaussessel – bequem sitzen können. Die Tischplatte ist einklappbar und gibt so den Durchgang ins Cockpit frei. Der Tisch steht stabil, und die Platte ist für eine Vier-Personen-Besatzung mehr als ausreichend groß.

Das serienmäßige Hubbett vorn gehört zu den größeren Exemplaren dieser Art. Mit 1,96 mal 1,50 m finden hier zwei Erwachsene durchaus einen bequemen Schlafplatz auf den tellergefederten Matratzen. Es senkt sich dabei tief herab, dass Dethleffs auf die Einstiegsleiter verzichtet. Über die Seitenbank lässt sich das Bett gut entern.

Die Einzelbetten im Heck sind ungewöhnlich lang: 2,07 und 2,11 Meter. Zusammen mit den 15 cm dicken Kaltschaummatratzen, die auf Lattenrosten aufliegen, erweisen sich die Betten insgesamt als sehr bequem.

Sechs Hänge- sowie zwei Kleiderschränke unter den Betten nehmen die Garderobe einer Vier-Personen-Besatzung ohne Probleme auf. Die Kleiderschränke sind von vorn und oben zugänglich und damit Jacken und Hemden bequem erreichbar

Küche und Bad mit cleveren Kniffen

Die Küche in angedeuteter L-Form kann mit viel Stauraum in einem Hängeschrank, einem Unterschrank und drei Schubladen punkten. Gekocht wird auf einem Zwei-Flammen-Kocher eingebaut. Die Wandverkleidung neben dem Küchenfenster mit einem praktischen Gewürzregal wirkt gefällig. Gegenüber der Küche findet sich der 137-Liter-Absorberkühlschrank, der in griffgünstiger Höhe eingebaut ist.

Im Anschluss an die Küche baut sich das wagenbreite Raumbad auf. Es wird nach vorn durch die Sanitärraumtür abgetrennt, zum Schlafbereich hin sichert eine Schiebetür die Privatsphäre. Licht und Luft gelangen über ein Fenster und eine Dachhaube in das Bad. Stauraum für Sanitärartikel ist ausreichend vorhanden, die Ausstattung erreicht klassenübliches Niveau.

Die Duschkabine hat eine angemessene Grundfläche. Der Komfort wird spürbar durch den Radkasten eingeschränkt, der einen großen Teil der Bodenwanne einnimmt. Nasse Jacken können an einer langen Kleiderstange in der Dusche, ohne zu stören, abtrocknen.

Heckgarage und Bordtechnik

Eine kleine, aber nicht unwesentliche Neuerung für den Dethleffs-Kenner versteckt sich in der Heckgarage. Neben den zwei, schon im bisherigen Modell vorhandenen Zurrschienen am Garagenboden ist in der 2024er-Version eine weitere an der Rückwand oben montiert. So können unter anderem Campingmöbel platzsparend an die Rückwand gezurrt mitreisen. Zwei Garagentüren sind bereits im Serienumfang enthalten. Praktisch ist die Einhandbedienung der Türen am mittig angebrachten Griff.

Die weitere technische Ausstattung ist klassenüblich. Besonders lobenswert ist dabei der Gaskasten. Hinter einer Außenklappe stehen die beiden Elf-Kilo-Flaschen gut zugänglich nebeneinander. Die Ladekante ist ebenfalls günstigerweise niedrig. Kritik erntet dagegen der Toilettenschacht, der nicht abgedichtet ist.

Technische Daten: Dethleffs Trend I 7057 EBL

Basisfahrzeug : Fiat Ducato 140 PS

: Fiat Ducato 140 PS Länge/Breite/Höhe : 7,40/2,33/3,00 Meter

: 7,40/2,33/3,00 Meter Masse fahrbereit : 2980 kg

: 2980 kg Zul. Gesamtgewicht : 3499 Kg (3650 optional)

: 3499 Kg (3650 optional) Sitz-/Schlafplätze : 4/4

: 4/4 Grundpreis: ca. 93.000 Euro

Baureihe: Der neue Dethleffs Trend, der mit jeweils fünf Grundrissen als Teilintegrierter und Integrierter zum Modelljahr 2024 antritt, vereint künftig die Baureihen Trend, Pulse und Pulse Classic in einer Linie. So mausert sich die einstige Einsteigerbaureihe endgültig zu einer gehobenen Mittelklasse-Serie. Das lässt sich nicht zuletzt an den Preisen ablesen. Die Teilintegrierten steigen bei 77.599 Euro ein, die Integrierten bei 89.599.