Mit dem promobil Stellplatz-Radar finden Sie europaweit ganz einfach Ihren Wunschplatz. Die Datenbank enthält über 26.000 Stell- und Campingplätze mit allen wichtigen Infos über Lage, Größe, Ausstattung, Preise und Freizeitaktivitäten.

Alle Userinnen und User der App haben die Möglichkeit, die Plätze zu bewerten und ihre Erfahrungen mittels Kommentarfunktion zu teilen. Dadurch können Sie sich ein noch detaillierteres Bild machen – und die Platzbetreibenden können gute Bewertungen als Aushängeschild nutzen. Vielleicht haben Sie die Sticker mit "Die besten Plätze Deutschlands" bereits an ein oder anderen Stellplatz unterwegs entdeckt.

Top-Stellplätze für Wohnmobile in Deutschland

promobil hat einen Index mit den meist- und bestbewerteten Plätzen der vergangenen sechs Monate erstellt. Im folgenden Ranking befinden sich 20 Plätze, die allesamt in Deutschland liegen – inklusive Ausflugs-Tipp.

Platz 1: Stellplatz am Forellenhof Reuss

Platz 1 geht an den Stellplatz am Forellenhof Reuss in Unterfranken. Der Platz befindet sich neben einem Bauernhof am Waldrand und wird von Gästen für die schöne Lage, die Freundlichkeit des Personals und die Sauberkeit gelobt. Außerdem beschreiben sie das "Essen im Restaurant" als "reichlich und lecker".

Ausflugs-Tipp: Direkt neben dem Platz befindet sich Schloss Hammelburg mit Tourist-Info und dem Naturerlebniszentrum Rhön. Einen 30-Minuten-Spaziergang entfernt liegt das Schloss Saaleck, dessen Aussichtsturm einen tollen Blick übers Rhöntal bietet.

Platz 2: Womo Sierksdorf

Womo Sierksdorf landet auf Platz 2 des Rankings. Der Platz befindet sich am Ortsrand und in direkter Nähe zum schönen Ostseestrand. Gäste loben die stets "freundlichen und hilfsbereiten Betreiber" und sind begeistert von den "sauberen Sanitäranlagen" und der "total süßen Deko".

Ausflugs-Tipp: Der Hansa-Park in Sierksdorf ist ein einmaliges Erlebnis für Familien mit Kindern.

Platz 3: Womo Ankerplatz am Deich

Platz 3 geht an den Womo Ankerplatz am Deich in Dagebüll. Der Platz liegt direkt an der Nordseeküste und wird von Gästen für das gute Preis-Leistungs-Verhältnis, die sauberen Sanitäranlagen und die gute Ausstattung gelobt. Außerdem schätzen CamperInnen die "super Lage" des Platzes, da er sich in unmittelbarer Nähe zu den "Fähren nach Föhr und Amrum" befindet.

Ausflugs-Tipp: Eine geführte Wattwanderung durchs UNESCO-Weltnaturerbe ist ein Muss, buchen kann man sie unter wattwanderungen.eu

Platz 3: Stellplatz am Stadthafen Schleswig

Genauso gute Bewertungen erhält der Stellplatz am Stadthafen Schleswig in der Ostseebucht Schlei. Der zentrumsnahe Platz punktet mit sauberen Sanitäranlagen und einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis. Allerdings erwähnen mehrere Bewertungen, dass die Stellplätze ein wenig eng bemessen sind. Ansonsten sind CamperInnen von der "schönen Lage" des Platzes und der "sehenswerten Altstadt" begeistert – und vom netten Hafenmeister.

Ausflugs-Tipp: Das Wikinger Museum Haithabu entführt Besuchende in ferne Zeiten.

Platz 4: Privatplatz Bad Freienwalde

Knapp das Siegertreppchen verpasst der Privatplatz Bad Freienwalde auf Platz 4 unseres Rankings. Der kleine Stellplatz in der Märkischen Schweiz in Brandenburg bekommt fast durchweg positives Feedback. Die Bewertungen nennen am häufigsten die großzügigen Stellflächen, den schön angelegten Platz und die Hilfsbereitschaft der Betreiber. Außerdem gibt es "gute Möglichkeiten zum Wandern und Radfahren" und der "Brötchenservice ist top!"

Ausflugs-Tipp: Das Kloster Chorin

Platz 5: Wohnmobilhafen unter dem scharfen Stein

Der Wohnmobilhafen unter dem scharfen Stein ist einer von drei Plätzen, die sich den 5. Platz teilen. Der Wohnmobilhafen in der hessischen Kleinstadt Volkmarsen ist idyllisch im Grünen gelegen, umgeben von Wald und Fluss. Die freundlichen Betreiber und die schöne Wandergegend werden in fast allen Bewertungen positiv hervorgehoben. Außerdem loben CamperInnen den "wunderschönen, gepflegten und ruhigen Platz" mit einem "perfekten Preisniveau".

Ausflugs-Tipp: Der Wildpark Edersee

Platz 5: Wohnmobilhafen am Kanal-Café NOK

Ebenfalls Platz 5 erreicht der Wohnmobilhafen am Kanal-Café NOK in Osterrönfeld. Der Stellplatz in Schleswig-Holstein punktet bei Gästen besonders wegen seiner "guten Ausstattung" und der "tollen Gastronomie". Zusätzliches Lob kassieren die "sauberen Sanitäranlagen" sowie die "gute Ver-und Entsorgung".

Ausflugs-Tipp: Die Rendsburger Schwebefähre

Platz 5: Wohnmobilstellplatz Höhenblick

Das "5.-Platz-Trio" komplett macht der Wohnmobilstellplatz Höhenblick in Oberbrombach. Der überwiegend ebene Platz befindet sich in den Bergen mit Blick über den Hunsrück. "Die Aussicht und vor allem die Luft sind da oben hervorragend" zeigen sich mehrere CamperInnnen begeistert.

Ausflugs-Tipp: Das Besucherbergwerk Herrenberg

Platz 6: Wohnmobilstellplatz Stampfermühle bis max. 3,5 Tonnen

10,5% und damit Platz 6 erreichen gleich sechs Stellplätze. Den Anfang macht der Wohnmobilstellplatz Stampfermühle bis max. 3,5 Tonnen in Berching. Der Platz in der Oberpfalz befindet sich in "idyllischer Lage zwischen zwei Bachläufen" und wird von Gästen als "idealer Ausgangspunkt für Rad- und Wandertouren" beschrieben.

Ausflugs-Tipp: Der Altmühlsee

Platz 6: Campingpark Erfurt

Der Campingpark Erfurt befindet sich am Ortsrand von Erfurt-Dittelstedt und wird von Gästen als "moderner und sehr sauberer Platz mit guter Ausstattung" beschrieben. Außerdem erhält das "freundliche und hilfsbereite Personal" viel Lob. Die Innenstadt ist fußläufig in wenigen Minuten zu erreichen.

Ausflugs-Tipp: Die Zitadelle Petersberg

Platz 6: Wohnmobilstellplatz Geroda

Der Wohnmobilstellplatz Geroda in Unterfranken befindet sich direkt neben der Autobahn an einer Gaststätte und einem Bach. Der "schöne, ruhige Platz mit 6 ebenmäßigen Schotterstellplätzen" und "guter Infrastruktur" ist besonders bei Durchreisenden beliebt.

Ausflugs-Tipp: Der Baumwipfelpfad Steigerwald

Platz 6: Wohnmobilstellplätze Heiligenberg

Die Wohnmobilstellplätze Heiligenberg im Bodenseekreis liegen direkt am Waldrand und unmittelbar neben der Autobahn. Gäste sind sich einig, dass der Platz "trotz seiner Nähe zur Autobahn" "sehr ruhig und idyllisch" ist. Immer wieder empfehlen die Bewertungen das "schöne Lokal mit Biergarten und sehr guter Küche".

Ausflugs-Tipp: Das Schloss Felsberg

Platz 6: Reisemobilpark Eutiner See

Der Reisemobilpark Eutiner See in Ostholstein befindet sich am Ortsrand von Eutin direkt am See. Der Stellplatz erhält von Gästen durchweg positive Bewertungen für seine Sauberkeit, die Ausstattung und die Lage. Einige Gäste geben zu bedenken, dass "die Anreise nur zwischen 12 und 14 Uhr möglich" ist.

Ausflugs-Tipp: Das Eutiner Schloss

Platz 6: Wohnmobilstellplatz am Deister

Den Abschluss der Liste von Platz 6 macht der Wohnmobilstellplatz am Deister in Rodenberg. Besonders begeistert vom Platz in der Samtgemeinde im Landkreis Schaumburg / Niedersachsen sind CamperInnen, die mit ihrem Hund reisen. Der Platz verfügt eigens über eine "eingezäunte Hundewiese". Große Anerkennung erfahren auch die "gute Infrastruktur", die "netten Betreiber" und die "saubere Anlage".

Ausflugs-Tipp: Das Hermannsschlacht-Denkmal

Platz 7: AufNachUsedom

Erneut erreichen gleich sechs Stellplätze dieselbe Punktzahl im Bewertungsindex und teilen sich damit den 7. Platz. Den Anfang bildet der AufNachUsedom in Heringsdorf-Bansin. Direkt an einem See und unweit vom Ostseestrand entfernt bietet der Platz "großzügigen Stellflächen" und begeistert CamperInnen mit seiner "guten Ausstattung". Außerdem wird mehrmals erwähnt, dass der Platz "perfekt für Familien mit Kindern" ist und alle dort "sehr nett" sind.

Ausflugs-Tipp: Die Seebrücke Heringsdorf ist eine der längsten Seebrücken Europas

Platz 7: Harz Camp Goslar

Der am Waldrand und in Bachnähe gelegene Platz außerhalb von Goslar bietet großzügige Parzellen für ReisemobilistInnen. Die niedersächsische Kreisstadt bietet nicht nur einen hohen Freizeitwert. Gästen gefällt auf dem Harz Camp Goslar besonders das "modernes und sauberes Sanitärgebäude", die "freundlichen Betreiber" und die "schönen Wanderwege", die "direkt am Platz" starten.

Ausflugs-Tipp: Die Rammelsberg Bergwerksanlagen sind ein UNESCO-Weltkulturerbe

Platz 7: Wohnmobilpark Füssen

Der Wohnmobilpark Füssen befindet sich etwas außerhalb des Ortes, direkt am Forggensee im Allgäu, umgeben von tollem Bergpanorama. In den Gästebewertungen liest sich sehr häufig, dass "die Betreiber freundlich und hilfsbereit" und "die Sanitäranlagen super sauber" sind. Außerdem wird die "gute Lage" gelobt.

Ausflugs-Tipp: Das Schloss Neuschwanstein

Platz 7: Wohnmobilpark Vulkaneifel

Der Wohnmobilpark in Schalkenmehren liegt am Waldrand mitten im Nationalpark Vulkaneifel. Die "schöne Lage direkt am Radweg und in der Natur" erwähnen einige Gästen positiv. Obendrein sind viele CamperInnen von dem "modernen Abrechnungssystem" überzeugt und freuen sich über "großzügige Stellplätze", ein "gepflegtes Areal".

Ausflugs-Tipp: Die Eifelmaare

Platz 7: Womopark Sinsheim

Der Womopark Sinsheim in der Kurpfalz südöstlich von Heidelberg befindet sich am Ortsrand in unmittelbarer Nähe zu einer Sportstätte und einem Bad. Der "gut gepflegte" Platz ist "zentral gelegen" und punktet bei Gästen besonders für seine "Sauberkeit" und die "Ausstattung". Vereinzelt ist in den Bewertungen zu lesen, dass die "Lautstärke der Bahn störend" sei.

Ausflugs-Tipp: Das Technik Museum Sinsheim

Platz 7: Stellplatz am Schlosshafen

Der Wohnmobilstellplatz am Schlosshafen nördlich von Berlin wird besonders für seine "schöne Lage" mitten im "Grünen", "direkt am Hafen und Schlosspark" geschätzt. In mehreren Bewertungen wird der nette Hafenmeister erwähnt und der saubere Sanitärbereich gelobt.