Welche Themen haben die Camping-Welt bewegt? Was hat Sie besonders interessiert? Wir zeigen die fünf meistgeklickten promobil-Artikel 2023.

Welche Themen haben Sie als Camping-Enthusiasten 2023 besonders interessiert? Das können wir online ziemlich genau sagen, da jeder Klick gezählt wird. Wir stellen Ihnen hier die fünf meistgeklickten Artikel vor. Dabei handelt es sich um alle möglichen allgemeinen Camping-Themen. Die meistgeklickten Fahrzeuge sammeln wir in einem separaten Artikel für Sie.

2023 haben sich Leserinnen und Leser auf promobil.de vorwiegend für die Gewichtsgrenzen von Wohnmobilen und Führerscheinen interessiert. Daneben werden Stellplatz-Tipps gerne und gut geklickt. Kein Wunder, gehört doch zur Marke promobil die Stellplatz-Radar-App mit den meisten verzeichneten Stellplätzen in Europa.

Platz 1: 3,5 t zulässiges Gesamtgewicht bei Wohnmobilen

Am meisten hat Sie 2023 die Gewichts-Thematik rund um das Wohnmobil interessiert. Die 3,5-Tonnen-Gewichts-Grenze beschäftigt Camping-Neulinge ebenso wie alte Hasen. Denn sie ist immer ein wichtiger Faktor: beim Kauf eines Wohnmobils, auf Urlaubsfahrten, beim Beladen, beim Steuern bezahlen usw.

Los geht es schon bei der Wahl des Wohnmobils – egal ob zur Miete oder zum Kauf. Bevor es losgehen kann, müssen Camperinnen und Camper mit einem Klasse B Führerschein wissen, dass sie nur Fahrzeuge bis zu einem zulässigen Gesamtgewicht von 3,5 Tonnen fahren dürfen. Das heißt, es ist unabdingbar auf das Gesamtgewicht des Wunschmobils zu schauen und abzuwägen, ob die Zuladung für die Besatzung ausreichend ist. Will man ein Wohnmobil oder Campingbus mit höherem zulässigen Gesamtgewicht fahren, muss der C1- oder C-Führerschein her.

Eine neue EU-Führerscheinrichtlinie ab 2024 könnte da Abhilfe schaffen. Siehe weiter unten.

Einen Vorteil haben leichte Camper: Werden Wohnmobile unter 3,5 Tonnen in Deutschland und vielen europäischen Nachbarländern häufig wie Pkw behandelt, müssen sich Campende mit einem schwereren Wohnmobil auf mehr Aufwand gefasst machen. Für Wohnmobile über 3,5 Tonnen Gesamtgewicht gelten oft andere Mautregelungen, Geschwindigkeitsbegrenzungen usw.

Platz 2: Neues Camping-Zubehör 2023

Am zweithäufigsten wurde unser Zubehör-Artikel mit aktuellen Zubehör-News aus 2023 geklickt. Dieser gut gefüllte Artikel beinhalten Zubehör-Neuheiten eines ganzen Jahres, aufgegliedert in den Kategorien:

Elektronik Stauraum Basisfahrzeug Reinigung Komfort Sonstiges

Von der Powerstation über Fahrradträger, Wasserfilter, Tische und Stühle bis Dachzelte ist alles dabei. Von unserer kompetenten Redaktion als wichtig selektiert, können Leserinnen und Leser hier schmökern und interessante Zubehör-Teile für sich finden.

Platz 3: Top-Stellplätze 2023

Viele Stellplatz-Rankings werden von Ihnen gut angenommen, doch am interessantesten war wohl unser Ranking der besten Stellplätze 2023 aus unserer App Stellplatz Radar. Ein besonderer Index hilft uns dabei, die Stellplätze mit den aktuellsten und besten Bewertungen herauszufiltern. Herausgekommen sind 20 Top-Stellplätze in ganz Deutschland.

Am besten schnitt zur Zeit der Datenerhebung des Rankings der Wohnmobilstellplatz am Forellenhof Reuss in Hammelburg ab.

Wenn Sie auf der Suche nach schönen und empfehlenswerten Stellplätzen sind, dann können Sie unseren Stellplatz Radar als App nach dem passenden Platz durchsuchen. Oder Sie schauen sich regelmäßig bei promobil.de unter den Stellplatz-Vorstellungen die neusten Rankings an.

Platz 4: Kommt eine neue EU-Führerscheinregelung für Klasse B?

Ein weiteres Gewichts-Thema war für unsere Leserinnen und Leser 2023 spannend. Das lag wohl daran, dass die EU neue Führerscheinregelungen plant und da plötzlich Wohnmobile eine Rolle spielen. Ziel der Regeländerungen sind die Vereinheitlichung von Verkehrsregeln innerhalb der EU. Ein Punkt in diesem neuen Regelwerk ist die Anhebung der 3,5-Tonnen-Grenze des zulässigen Gesamtgewichts eines Fahrzeugs auf 4,25 Tonnen für Führerschein-Klasse-B-Inhaberinnen und -Inhaber.

Allerdings soll das nur für Fahrzeuge mit alternativen Antrieben gelten – nicht für Verbrenner. Das bedeutet, dass Wohnmobilen mit der am weitesten verbreitete Antriebsart (Diesel) davon nicht profitieren. Das sorgte wiederum für Empörung innerhalb der Camper-Gemeinde. Warum wir die Änderung trotzdem für einen wichtigen Schritt halten, lesen Sie in unserem Kommentar zum Thema.

Platz 5: Aktuelle Stellplätze in Deutschland und Europa

Ein weiteres Stellplatz-Thema hat es unter die beliebtesten fünf Artikel geschafft. In unserem stets aktuellen Artikel "Neue Stellplätze des Monats" halten wir Sie, unsere lieben Leserinnen und Leser, über die neusten Stellplatz-Entwicklungen auf dem Laufenden.

Jeden Monat aktualisieren wir diesen Artikel mit Stellplatz-News aus Deutschland und Europa. Hier erfahren Sie, ob vielleicht endlich ein Stellplatz an einem Ort eröffnet hat, den Sie schon immer besuchen wollten. Ein weiterer Vorteil von neuen Plätzen ist sicherlich, dass sie häufig sehr gepflegt und sauber sind und über die neuste Ausstattung verfügen.