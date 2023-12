Dopfer fertigt keine Wohnmobile von der Stange an. Alle Modelle sind Unikate. So auch der hier vorgestellte Alkoven 402 A mit Rundsitzgruppe im Heck.

Jedes einzelne Fahrzeug aus der bayerischen Reisemobilmanufaktur Dopfer entsteht im Kundenauftrag individuell geplant und ausgeführt. Bekannt ist die Marke für ihren zeitlos unprätentiösen, handwerklich höchst präzisen Ausbaustil mit hohem Echtholzanteil. Die Alkovenmobile gelten als robust, frei von schnelllebigen Moden, hochklassig und mit viel Sinn fürs Praktische ausgebaut. Bei aller Individualität werden einige Standard-Grundrisse immer wieder bevorzugt.

Klassischer Dopfer-Grundriss

Zu diesen Klassikern zählt beispielsweise der 402 A: ein mit 6,85 Meter Länge vergleichsweise kompaktes Alkovenmobil mit U-Sitzgruppe im Heck und Längsbetten im markanten Fahrerhausüberbau. Zwischen den Eckpunkten dieser Aufteilung bleibt indes genug Spielraum für die individuelle Ausgestaltung, sowohl was Ausbaudetails als auch die Ausstattung anbelangt.

Der Sinn für den praktischen Nutzen dominiert die Ausführung. Für modische Rundungen bei der Außenoptik sieht Dopfer keinen Anlass, die Robustheit des kantigen Kabinenausbaus darf für sich sprechen. Die GfK-Sandwichwände sind 40 Millimeter dick, mit hochwertigem, geschlossenzelligem PU-Schaum isoliert, und mit breiten Kantenprofilen flächig verklebt und alle Nahtstellen sorgfältig abgedichtet. Alkoven, Dach- und Heckwand bestehen aus einer fugenlosen Bahn. Die Konstruktion ist selbsttragend, die Kabine wird erst nach der Hochzeit mit dem Fahrgestell ausgebaut, was erheblich aufwendiger ist als die serielle Massenfertigung.

Wintertauglicher Alkoven

Der 402 A Exklusiv, der von den Kunden ganzjährig und auch für mehrmonatige Reisen genutzt werden soll, ist dank guter Isolation, einem durchgehenden Doppelboden und einer Alde-Warmwasserheizung voll wintertauglich. Dazu trägt freilich auch der Grundriss bei, der das immer nur mäßig isolierte Fahrerhaus komplett abschottet. Die Durchstiegsluke in den Aufbau lässt sich mit einer Schiebetür schließen. In die Einzelbetten im Alkoven für eine ausklappbare Treppe. Die Liegeflächen sind jeweils 200 mal 80 Zentimeter groß. Direkt unter den Fußenden befinden sich große Schrankräume, unter anderem in Form von leicht zu beladenden Schubfächern.

Schlaf- und Wohnbereich trennt ein großzügiges Raumbad. Links steht der Toilettenraum mit großem Porzellanwaschbecken und einem WC aus demselben Material. Gegenüber liegt die große Rechteck-Dusche. Um diese auch abseits von Stell- und Campingplätzen ausgiebig nutzen zu können, speichert der Frischwassertank 270 Liter, 220 Liter fängt das Grauwasserreservoir auf. Beide Tanks sind frostsicher im Doppelboden installiert.

Großzügige Küche mit Stauraum

Enorm viel Stauraum offeriert auch die speziell angepasste Küche im 402 A Exklusiv. Zusätzliche, teils innenliegende Auszüge sind maßgeschneidert auf die Bedürfnisse bzw. das Küchengerät des Kunden. Ein Zweiflammen-Kocher, die große Spüle, der gegenüberliegende Kompressorkühlschrank (130 Liter) und ein Abstellplatz für die Kaffeemaschine vervollständigen die Ausstattung. Ein Wechselrichter sorgt unabhängig vom Landstrom für Energie. Ganze neun 230-Volt-Steckdosen finden sich verteilt im ganzen Aufbau. Die elektrische Versorgung ist entsprechend dimensioniert. Zwei AGM-Batterien bunkern in Summe 230 Amperestunden. Ein Kombigerät lädt bei Landstromanschluss mit üppigen 40 Ampere, boostert während der Fahrt mit 60 Ampere und regelt zudem die Ladeleistung der Solaranlage. Gleichfalls erwähnenswert: der 80-Liter-Gastank, dessen Füllstand sich – wie die aller anderen Bordtechnischen Komponenten – komfortabel zentral an einem Display-Bedienpanel im Innenraum ablesen lässt.

Gesellschaftlicher, gemütlicher Mittelpunkt des Ausbaus ist die U-Sitzgruppe im Heck. Rund um den Einsäulentisch ist reichlich Platz und Möglichkeit, es sich selbst oder Gästen bequem zu machen. Die Sitzlehnen sind für mehr Komfort profiliert ausgeführt. Drei seitliche Ausstellfenster gestatten hier eine Rundum-Panoramaaussicht. Weil Dopfer die Sitzgruppe leicht erhöht auf ein Podest setzt, bleibt unter der Querbank genug Höhe für eine Heckgarage, die für zwei Fahrräder ausreicht. Über zwei Türen ist der Heckstauraum von beiden Seiten erreichbar. Auch das 37 Zentimeter hohe Doppelbodenfach im vorderen Bereich ist über zwei Klappen zugänglich.

Alternativ zum Mercedes Sprinter mit Heckantrieb und Zwillingsbereifung an der Hinterachse fertigt Dopfer den 402 A auch auf Basis des Iveco Daily. Die Sprinter-Variante hat ein zulässiges Gesamtgewicht von 5,0 Tonnen, die Daily-Version von 7,2 Tonnen. Sämtliche für die Basisfahrzeuge verfügbaren Sonderausstattungen sind laut Hersteller gegen Aufpreis bestellbar. Eine der häufig gewählten Optionen ist Allradantrieb, wie auch beim vorgestellten 402 A. Vermutlich einer der wenigen Wünsche, die der 402 A Exklusiv zum Grundpreis von 229.000 Euro nicht bereits serienmäßig erfüllt.

Dopfer 402 A Exklusiv: Daten und Preis