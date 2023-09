Wie findet man das perfekte Campingerlebnis unterwegs? Man muss halt die Augen und den Geist offen halten, alles liegt vor einem. Wo unser Autor Perlen am Wegesrand gefunden hat, lesen Sie hier.

Stilfser Joch, Südtirol

Das Stilfser Joch ist ein Berg, der auch deswegen berühmt ist, weil er eine Passstraße hat. Und im Sommer, wenn die offen ist, fahren da viele mit dem Camper drüber. Das ärgert die Motorradfahrenden, die da wegen der Aussicht und 48 Kehren gern drüberfahren. Fahrradfahrende fahren ebenfalls gern hoch, wegen der Herausforderung. Von Süden macht man das meist, von Prad aus, weil da die 48 Kehren in den Berg gebaut sind.

Das Bild mit den Kehren ist bekannt. Was viele nicht wissen: Dieses Bild ist nur die halbe Wahrheit. Wer auf das Stilfser Joch fährt, muss erst mal ganz lange durch den Wald und die ersten Tausend Höhenmeter bewältigen. Dann kommen die anderen, noch mal knapp so viel. Auf gerade mal rund 25 Kilometer verteilt. Das ist schon anstrengend für Muskulatur oder Motor. Wer oben angekommen ist, kann sich eine Bratwurst kaufen, mit Sauerkraut, als Belohnung. Lecker Essen gehört dazu.

Campingplatz-Tipp in Südtirol

Der Campingplatz in Trafoi ist laut Bewertungen Stellplatz-Radar-App ein "sehr schöner, idyllischer Campingplatz am Fuße des Ortler." Von hier aus lässt sich der Nationalpark Stilfser Joch gut erkunden.

Pellworm, deutsche Nordsee

Es macht muh, von weitem. Und noch mal. Das kleine Kalb will trinken. Die Mutter grasen. Mitten im Meer, mitten im Watt. Das Bild entstand auf dem Campingplatz Wattenmeerhaus auf Pellworm. Und zwar morgens, nach dem Zähneputzen, auf dem Rückweg zum Campingbus. Geht es nicht auch darum beim Camping? Dass man mit dem Sanitärbeutel in der Hand und dem Handtuch um den Nacken solche Aussichten genießen darf? Solche Stimmungen erleben kann? Man spürt den Morgen auf der Haut, die feuchte, salzige Luft, den Wind vom Meer. Kaffeeduft strömt in die Nase und frische Brötchen liegen auf dem Tisch im Bus. Es ist noch zu kalt, um im Nationalpark Wattenmeer morgens draußen zu frühstücken. Im Bus ist es warm. Das Radio läuft und der Plan für den Tag entsteht. Radfahren? Wandern? Schwimmen? Einkaufen? Kuchen essen? Oder einfach alles? Die Gänse in der Luft schnattern und die Schafe mähen. Ein Pferd läuft ins Bild und wiehert. Die Nachbarin sagt moin und bekommt einen Kaffee. Man schnackt. Der Tag ist angelaufen. Die Herde Schafe zieht Richtung Deich.

Campingplatz-Tipp Pellworm

Der Campingplatz wird in der Stellplatz-Radar-App von den meisten UserInnen sehr gelobt: "Sehr schöner Platz, entspannte Betreiber!" Neben dem Leuchtturm Pellworm ist ein beliebter Tourismusmagnet der Hafen von Pellworm, wo man frischen Fisch kaufen kann.

Camping-Riese in Neumarkt, Oberpfalz

Der Stapler stapelt, vor allem Markisen. Lange, kurze, schwarze und weiße. Große Stapel Kartons liegen in der Mitte der Halle. Sie lassen sich zu einer kleinen Box falten oder zu einer großen, notfalls kann aus zwei Kartons ein riesiger gemacht werden. Chemietoiletten, Campinggeschirr, Stühle, Tassen, Liegen, Kocher und Hängematten gibt es hier. Und faltbare Spülwannen. Ein riesiges Lager als Zeichen dafür, was Camping auch ist: Arbeit, Umsatz, Arbeitgeber, Arbeitnehmer. Versand und Lager.

Die Halle steht in Neumarkt. In der Fritz-Berger-Straße 1. Vorne dran das Ladengeschäft. Ein riesiges Regal voll mit Chenille-Flauschvorhängen. Es sind Dauerbrenner im Verkauf. Flauschige Würste, die in Caravantüren hängen, damit keine Fliegen reinkommen und man Sichtschutz hat. Sie gibt es in Blau und Braun und verschiedenfarbig. Tausende lagern in den Hochregalen. Neben Lithiumbatterien und Luftmatratzen. Gerade kommen neue Markisen rein. Die anderen sind verkauft.

Stellplatz-Tipp in Neumarkt

Direkt beim Camping-Zubehörhandel Fritz Berger steht für Wohnmobile ein Gratis-Stellplatz für bis zu drei Tage zur Verfügung. "Super Stellplatz für eine Nacht. Sehr sauber. Abwasser und Frischwasserversorgung top." lautet das Urteil aus dem Stellplatz-Radar. In Neumarkt kann man über den Hauptmarkt bummeln oder den Wochenmarkt genießen, Burg Wolfstein und der Jurapark Altmühltal sind weitere beliebte Ausflugsziele.