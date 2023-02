Das Ferienzentrum Pra’ delle Torri, eine 4-Sterne Anlage mit Camping, Wohneinheiten und Hotel, befindet sich direkt am Meer in Caorle, nicht weit von Venedig entfernt.

Der Campingplatz verfügt über Stellplätze, die etwa 90 bis 150 Quadratmeter groß und mit einem Wasser- und Stromanschluss ausgestattet sind. Hier gibt es Pinienwaldplätze, dichten Bewuchs, neue Sanitäranlagen, Camper Service und Waschsalon.

Im Ferienzentrum gibt es ein Hotel, Bungalows, Ferienwohnungen und Mobilheime in verschiedenen Kategorien, um jeden Bedarf von Komfort und Größe zu erfüllen. Jeder Urlaub im Pra’ delle Torri soll eine einzigartige Erfahrung sein, daher sind viele der Dienstleistungen, die für jeden Gast gedacht sind, im Preis inbegriffen: ein Wasserpark direkt am Meer mit aufgeheiztem Wasser in der Nebensaison und Wasserrutschen, ein Mini Club, Spielplätze, zahlreiche Sportanlagen unter denen sich ein Skatepark und ein 18-Loch-Golfplatz mit Meeresblick befindet, weite Grünflächen, goldener Strand, Luna Park, 5 Restaurants, Kiosks, Cafés, Geschäfte, Supermarkt, E-Auto-Ladestationen, freier W-LAN Zugang, Ausflüge und Aktivitäten, um die Umgebung zu entdecken. Außerdem sorgt ein Animationsteam den ganzen Tag für Unterhaltung von Groß und Klein.

Pra’ delle Torri ist das ideale Ziel, um einen erholsamen Urlaub mit der Familie mittel in der Natur, zwischen Spaß und Sport zu verbringen.

Besuchen Sie unsere Webseite, um Neuigkeiten, Dienstleistungen, Preisliste, Angebote und die Angebote von April und Mai zu erfahren.

Die Sommersaison 2023 beginnt am 19. April: Wir freuen uns auf Ihren Besuch im Ferienzentrum, das es laut PinCamp von ADAC auf Platz 5 der 100 beliebtesten Campingplätze Europas geschafft hat.

Folgen Sie Pra’ delle Torri auf facebook und Instagram.