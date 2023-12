Im kommenden Jahr finden fünf Spiele der Fußball-Europameisterschaft in Köln statt. promobil verrät, was Sie sich – außer der EM-Arena im Stadtteil Müngersdorf – anschauen sollten.

Rheinische Frohnaturen sind die Kölner, gesellig, offen und tolerant. Die Einwohner bringen beste Voraussetzungen mit, um gute Gastgeber für die Fußballfans aus ganz Europa zu sein, die im kommenden Jahr die Stadt und die Spiele der Fußball-EM besuchen. Was sollten sich Gäste unbedingt anschauen, wenn sie in der Stadt sind? Natürlich den Dom, der seit 1996 zum UNESCO-Weltkulturerbe zählt. Wer gut zu Fuß ist, der steigt die 533 Treppenstufen auf seinen Südturm hinauf und hat aus luftigen 100 Metern Höhe einen fantastischen Rundblick auf die Innenstadt, den Rhein und die Umgebung rund um Köln.

Kulinarik und Kultur in Köln

Nicht entgehen lassen sollte man sich auch einen Bummel durch die Kölner Altstadt – am besten in Kombination mit dem Besuch in einem der zahlreichen Brauhäuser. Getrunken wird hier traditionell Kölsch in kleinen 0,2-L-Gläsern, den sogenannten Kölsch-Stangen. Und zum Essen gibt’s, ebenfalls typisch für die Stadt, einen Halven Hahn, ein mit Gouda-Käse belegtes Roggenbrötchen mit Senf und sauren Gurken. Alternativ auch Himmel un Äd, einen Kartoffel-Apfel-Stampf, der zusammen mit gebratener Blutwurst und gerösteten Zwiebeln serviert wird. Von der Kölner Altstadt ist es nur ein Katzensprung zum Rheinauhafen, einer ehemaligen Hafenanlage, in der heute ein modernes Wohn- und Geschäftsviertel untergebracht ist.

Die optischen Highlights dieses Viertels sind die Kranhäuser. Die drei spektakulären Gebäude, die jeweils gut 60 Meter hoch sind, haben die Form eines umgedrehten L. Nicht weit entfernt von den Kranhäusern befindet sich das Schokoladenmuseum Köln. Hier erfährt man alles über die Schokoladenproduktion, vom Kakaoanbau bis zur fertigen Tafel, kann eine gläserne Produktionsanlage begutachten und als Krönung des Besuchs flüssige Schokolade aus einem drei Meter hohen Brunnen naschen. Ebenfalls empfehlenswert ist ein Besuch im Museum Ludwig in unmittelbarer Nähe zum Dom.

Das Museum für moderne Kunst beherbergt unter anderem die größte Pop-Art-Sammlung Europas und außerdem die drittgrößte Picasso-Sammlung der Welt. Wer nach Sightseeing und Museumsbesuchen etwas durchschnaufen will, kann das unter anderem auf der Freitreppe am Rheinboulevard tun. Von hier hat man einen wunderbaren Blick auf die vorbeifahrenden Schiffe. Ebenfalls herrlich zum Relaxen ist die Flora, der Botanische Garten. Für Mobilisten, die zur EM nach Köln reisen und einen zentralen Stellplatz suchen, bietet sich der Reisemobilhafen Köln an. Er liegt im Stadtteil Riehl, in unmittelbarer Nähe zum Rhein und hat Platz für 60 Mobile. Ebenfalls direkt am Rhein, allerdings etwas südlicher, liegt der Campingplatz der Stadt Köln im Stadtteil Poll. Von beiden Plätzen sind sowohl die Innenstadt als auch das EM-Stadion im Kölner Westen mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar.

Fußballstadion in Köln

Wenn die Fans des 1. FC Köln vor den Heimspielen ihres Vereins die Hymne "Mer stonn zu dir FC Kölle" anstimmen, dann herrscht Gänsehautstimmung in der Arena, die seit 2004 den Namen Rheinenergie-Stadion trägt. Umgangssprachlich heißt es Müngersdorfer Stadion, benannt nach dem Stadtteil im Westen von Köln, in dem es steht. Das Stadion ist in seiner ursprünglichen Form 1923 eröffnet worden, 1975 wurde der Neubau fertig. Zur Heim-WM 2006 ist das vormalige Leichtathletik-Stadion in eine reine Fußball-Arena umgebaut worden.

Seit 2010 findet hier jedes Jahr das DFB-Pokalfinale der Frauen statt. Doch im Stadion wurde und wird nicht nur Fußball gespielt. Vor dem Umbau fanden bedeutende Leichtathletik-Meetings in der Arena statt, von 2004 bis 2007 trugen die American-Football-Profis der Cologne Centurions hier ihre Heimspiele aus. Außerdem wird das Stadion für große Open-Air-Konzerte genutzt, unter anderem traten Metallica, die Rolling Stones und Depeche Mode im Stadion auf. Zur Fußball-EM 2024 trägt die Arena in Müngersdorf den offiziellen Namen "Köln Stadion". Hier finden vier Vorrundenpartien und ein Achtelfinale statt.

Spieltermine: 15.06., 19.06., 22.06., 25.06. ( Vorrunde), 30.06. ( Achtelfinale)

Kapazität: 47.000 Zuschauer

Adresse: Rheinenergie-Stadion Köln, Aachener Straße 999, 50933 Köln

In der nächsten Ausgabe stellen wir den Spielort Düsseldorf vor!