Die sogenannten Vans kombinieren die Vorteile von Campingbussen und Teilintegrierten. Der Vorteil von schmaleren Wohnmobile liegt klar auf der Hand: bessere Übersichtlichkeit auf der Straße, die Möglichkeit schmalere Straßen zu befahren und in der Stadt eventuell noch einfacher am Straßenrand zu parken.

Gerade Camping-Einsteigerinnen und -Einsteigern können sie die Angst vor einem großen und breiten Wohnmobil nehmen. Diese Teilintegrierten-Klasse hat eine Breite von 2,05 bis etwa 2,25 Meter. In unserer Übersicht stellen wir 13 dieser schmalen TI Vans vor.

1. Bürstner Lineo T 569

Grundpreis : 67.500 Euro

: 67.500 Euro Basis : Ford Transit, Flachrahmen, Radstand 3,30 m, ab 96 kW/130 PS

: Ford Transit, Flachrahmen, Radstand 3,30 m, ab 96 kW/130 PS Länge/Breite/Höhe: 5,99/2,20/2,85 m;

5,99/2,20/2,85 m; Gewichte : Masse fahrbereit 2.758 kg, zul. Gesamtgewicht 3.500 kg

: Masse fahrbereit 2.758 kg, zul. Gesamtgewicht 3.500 kg Bettenmaße : Heckbett 2,00 x 1,07–1,32 m

: Heckbett 2,00 x 1,07–1,32 m Dreipunktgurte : 4

: 4 Bordtechnik: Absorberkühlschrank 90 L, Kraftstoff-Gebläseheizung 4000 W, Frisch-/Abwassertank 105/90 L, Bordbatterie Blei-AGM 95 Ah.

(+) langes Heckbett(+) gut nutzbares Bad durch schwenkbare Waschtischwand(+) gutes Raumgefühl durch freie Blickachse ins Heck(+) 1,98 m Stehhöhe(+) viel Stauraum für Kleidung

(-) gehobener Grundpreis(-) Pflichtpaket Lineo T (3.470 Euro)(-) schmales Heckbett(-) kleiner Heckstauraum(-) wenig echte Arbeitsfläche am Küchenblock

2. Challenger X250 Open Edition

Grundpreis : 77.990 Euro

: 77.990 Euro Basis : Fiat Ducato, Flachrahmen, Radstand 4,04 m, ab 103 kW/140 PS

: Fiat Ducato, Flachrahmen, Radstand 4,04 m, ab 103 kW/140 PS Länge/Breite/Höhe : 6,36/2,10/2,75 m

: 6,36/2,10/2,75 m Gewichte : Masse fahrbereit 2.920 kg, zul. Gesamtgewicht 3.500 kg

: Masse fahrbereit 2.920 kg, zul. Gesamtgewicht 3.500 kg Bettenmaße : Hubbett: 1,90 x 1,40 m

: Hubbett: 1,90 x 1,40 m Dreipunktgurte : 4

: 4 Bordtechnik: Kompressorkühlschrank 150 L, Kraftstoff-Gebläseheizung 4000 W, Frisch-/Abwassertank 100/100 L, Bordbatterie Blei-Säure-Typ 104 Ah.

(+) gute Serienausstattung als "Open Edition"(+) sehr großer Kühlschrank(+) variabler Stauraum(+) absenkbarer Kleiderschrankboden macht ihn begehbar(+) Hubbett 1,40 m breit

(-) gehobener Grundpreis(-) mit 4,04-m-Radstand etwas unhandlicher(-) Hubbett nur 1,90 m lang(-) verhältnismäßig schweres Fahrzeug

3. Chausson X550 Exclusive Line

Grundpreis : 74.990 Euro

: 74.990 Euro Basis : Fiat Ducato, Flachrahmen, Radstand 3,80 m, ab 103 kW/140 PS

: Fiat Ducato, Flachrahmen, Radstand 3,80 m, ab 103 kW/140 PS Länge/Breite/Höhe: 5,99/2,10/2,75 m

5,99/2,10/2,75 m Gewichte : Masse fahrbereit 2.719 kg, zul. Gesamtgewicht 3.500 kg

: Masse fahrbereit 2.719 kg, zul. Gesamtgewicht 3.500 kg Bettenmaße : Hubbett: 1,90 x 1,40 m

: Hubbett: 1,90 x 1,40 m Dreipunktgurte : 4

: 4 Bordtechnik: Absorberkühlschrank 139 L, Kraftstoff-Gebläseheizung 4000 W, Frisch-/Abwassertank 100/100 L, Bordbatterie Blei-Säure-Typ 104 Ah.

(+) große Sitzgruppe(+) Hubbett 1,40 m breit(+) großer Kühlschrank(+) GfK-Außenhaut(+) sehr großes Heck-Raumbad(+) gute Ausstattung als "Exclusive Line"(+) großer Kleiderschrank mit Fächern und Schubladen(+) großzügige Zuladungsreserven

(-) Kaum Stauraum für sperriges Zubehör(-) Hubbett nur 1,90 m lang(-) gehobener Grundpreis

4. Dethleffs Yoka Go

Grundpreis : 46.999 Euro

: 46.999 Euro Basis : Ford Transit, Flachrahmen, Radstand 3,30 m, ab 96 kW/130 PS

: Ford Transit, Flachrahmen, Radstand 3,30 m, ab 96 kW/130 PS Länge/Breite/Höhe : 5,99/2,20/2,69 m

: 5,99/2,20/2,69 m Gewichte : Masse fahrbereit 2.270 kg, zul. Gesamtgewicht 3.499 kg

: Masse fahrbereit 2.270 kg, zul. Gesamtgewicht 3.499 kg Bettenmaße : Heckbett 2,05 x 1,35 mm

: Heckbett 2,05 x 1,35 mm Dreipunktgurte : 2–4

: 2–4 Bordtechnik: Kompressorkühlbox (optional) 35 L, Kraftstoff-Gebläseheizung 4000 W (optional), Frisch-/ Abwasserkanister 10/10 L, Bordbatterie Blei-AGM 95 Ah.

(+) sehr günstiges Fahrzeug(+) durch große Klappen rechts und am Heck variabel für Hobbys nutzbar(+) sehr viel Zuladung(+) kurzer Radstand(+) 2,05 Meter langes Umbaubett

(-) spartanische Grundausstattung(-) nur 10 L Frisch- und Abwasservolumen(-) kein Kühlschrank serienmäßig (nur 35-L-Kühlbox optional)(-) kein Bad(-) nur zwei Gurtplätze Serie

5. Dethleffs Globebus Go T15

Grundpreis : 59.299 Euro

: 59.299 Euro Basis : Ford Transit, Flachrahmen, Radstand 3,30 m, ab 96 kW/130 PS

: Ford Transit, Flachrahmen, Radstand 3,30 m, ab 96 kW/130 PS Länge/Breite/Höhe : 5,99/2,20/2,69 m

: 5,99/2,20/2,69 m Gewichte : Masse fahrbereit 2.600 kg, zul. Gesamtgewicht 3.500 kg

: Masse fahrbereit 2.600 kg, zul. Gesamtgewicht 3.500 kg Bettenmaße : Heckbett 1,98 x 1,32–1,37 m

: Heckbett 1,98 x 1,32–1,37 m Dreipunktgurte : 2–4

: 2–4 Bordtechnik: Kompressorkühlschrank 84 L, Kraftstoff-Gebläseheizung 6000 W, Frisch-/Abwassertank 115 (20)/95 L, Bordbatterie Blei-AGM 95 Ah.

(+) leichtes Fahrzeug mit kurzem Radstand(+) 6-kW-Dieselheizung serienmäßig(+) langes Heckbett(+) breite Aufbautür(+) viele Stromanschlüsse im Aufbau (230 V und USB)(+) gut nutzbares Bad durch schwenkbare Waschtischwand

(-) nur zwei Gurtplätze serienmäßig(-) nur 1,90 m Stehhöhe(-) schmales Heckbett(-) kleiner Serienkühlschrank

6. Etrusco V 5.9 DF/DR

Grundpreis : 52.499 Euro

: 52.499 Euro Basis : Ford Transit (DF)/Renault Master (DR), Flachrahmen, Radstand 3,30 (DR: 3,68) m, ab 96 kW/130 PS (DR: 145 PS)

: Ford Transit (DF)/Renault Master (DR), Flachrahmen, Radstand 3,30 (DR: 3,68) m, ab 96 kW/130 PS (DR: 145 PS) Länge/Breite/Höhe : 5,99/2,14 /2,72 m

: 5,99/2,14 /2,72 m Gewichte : Masse fahrb. 2.586 (DR: 2.629) kg, zGG: 3.500 kg

: Masse fahrb. 2.586 (DR: 2.629) kg, zGG: 3.500 kg Bettenmaße : Heck 1,95 x 1,20–1,35 m

: Heck 1,95 x 1,20–1,35 m Dreipunktgurte : 4

: 4 Bordtechnik: Absorberkühls. 78 L, Gas-Gebläseheiz. 4000 W, Frisch-/ Abwassertank 110 (20)/95 L, Bordbatt. Blei-AGM 95 Ah.

(+) passabler Heckstauraum(+) gut nutzbares Bad durch schwenkbare Waschtischwand(+) günstiger Grundpreis(+) leichtes Fahrzeug(+) viel Küchenarbeitsfläche(+) Renault Master oder Ford Transit zum gleichen Preis wählbar

(-) schmales Heckbett(-) kleiner Kühlschrank(-) kleiner Kleiderschrank(-) nur 1,95 m Stehhöhe

7. Giottiline C60

Grundpreis : 55.990 Euro

: 55.990 Euro Basis : Citroën Jumper/Fiat Ducato/Peugeot Boxer, Flachrahmen, Radstand 3,45 m, ab 103 kW/140 PS

: Citroën Jumper/Fiat Ducato/Peugeot Boxer, Flachrahmen, Radstand 3,45 m, ab 103 kW/140 PS Länge/Breite/Höhe : 5,99/2,15/2,80 m

: 5,99/2,15/2,80 m Gewichte : Masse fahrbereit 2550 kg, zul. Gesamtgewicht 3.500 kg

: Masse fahrbereit 2550 kg, zul. Gesamtgewicht 3.500 kg Bettenmaße : Heckbett 2,02 x 1,32 m

: Heckbett 2,02 x 1,32 m Dreipunktgurte : 4

: 4 Bordtechnik: Kompressorkühlschrank 90 L, Gas-Gebläseheizung 4000 W, Frisch-/Abwassertank 100 (20)/100 L, Bordbatterie Blei-AGM 95 Ah.

(+) leichtes Fahrzeug mit kurzem Radstand(+) langes Heckbett(+) gut nutzbares Bad durch schwenkbare Waschtischwand(+) Isofix serienmäßig(+) GfK-Aufbau(+) großer Kleiderschrank(+) Fahrradgarage im Heck

(-) schmales Heckbett(-) Quasi-Pflichtpaket Giotticompact (2.000 Euro)(-) hoher Einstieg ins Bett über zwei Stufen

8. Knaus Van Ti 550 MF

Grundpreis : 66.950 Euro

: 66.950 Euro Basis : Fiat Ducato, Flachrahmen, Radstand 3,45 m, ab 103 kW/140 PS

: Fiat Ducato, Flachrahmen, Radstand 3,45 m, ab 103 kW/140 PS Länge/Breite/ Höhe : 5,99/2,20/2,76 m

: 5,99/2,20/2,76 m Gewichte : Masse fahrbereit 2.670 kg, zul. Gesamtgewicht 3.500 kg

: Masse fahrbereit 2.670 kg, zul. Gesamtgewicht 3.500 kg Bettenmaße : Heckbett 1,94 x 1,05–1,40 m

: Heckbett 1,94 x 1,05–1,40 m Dreipunktgurte : 4

: 4 Bordtechnik: Absorberkühlschrank 98 L, Gas-Gebläseheizung 6000 W, Frisch-/Abwassertank 95 (10)/95 L, Bordbatterie Blei-Gel 80 Ah.

(+) große Zuladungsreserven(+) lange Dichtheitsgarantie(+) großer Kleiderschrank(+) mit 3,45 m Radstand wendiges Fahrzeug(+) Truma Combi 6 serienmäßig(+) praktische Versorgungsklappe.

(-) wenig Küchenarbeitsfläche(-) Bett verschmälert sich am Fußende auf 1,05 m(-) kleiner Tisch(-) nur 80-Ah-Bordbatterie

9. Rapido Compact C03

Grundpreis : 72.500 Euro

: 72.500 Euro Basis : Peugeot Boxer, Flachrahmen, Radstand 3,45 m, ab 103 kW/140 PS

: Peugeot Boxer, Flachrahmen, Radstand 3,45 m, ab 103 kW/140 PS Länge/Breite/Höhe : 6,19/2,17/2,75 m

: 6,19/2,17/2,75 m Gewichte : Masse fahrbereit 2.860 kg, zul. Gesamtgewicht 3.500 kg

: Masse fahrbereit 2.860 kg, zul. Gesamtgewicht 3.500 kg Bettenmaße : Heckbett 2,02 x 1,30–1,49 m

: Heckbett 2,02 x 1,30–1,49 m Dreipunktgurte : 4

: 4 Bordtechnik: Kompressorkühlschrank 140 L, Kraftstoff-Gebläseheizung 4000 W, Frisch-/Abwassertank 110 (20)/90 L, Bordbatterie Blei-AGM 92 Ah.

(+) großer Kühlschrank(+) große Heckgarage(+) langes und breites Heckbett(+) gut nutzbares Bad durch schwenkbare Waschtischwand(+) GfK-Aufbau mit XPS-Isolierung

(-) Hoher Grundpreis(-) wenig echte Küchenarbeitsfläche(-) hoher Betteinstieg(-) hoher Grundpreis(-) verhältnismäßig schweres Fahrzeug(-) nur Truma Combi 4D serienmäßig

10. Sunlight V60 Adventure Edition

Grundpreis : 56.999 Euro

: 56.999 Euro Basis : Citroën Jumper, Flachrahmen, Radstand 3,45 m, ab 103 kW/140 PS

: Citroën Jumper, Flachrahmen, Radstand 3,45 m, ab 103 kW/140 PS Länge/Breite/Höhe: 5,95/2,14/2,74 m

5,95/2,14/2,74 m Gewichte : Masse fahrbereit 2.641 kg, zul. Gesamtgewicht 3.500 kg

: Masse fahrbereit 2.641 kg, zul. Gesamtgewicht 3.500 kg Bettenmaße : Heckbett 1,94 x 1,30–1,40 m

: Heckbett 1,94 x 1,30–1,40 m Dreipunktgurte : 4

: 4 Bordtechnik: Absorberkühlschrank 78 L, Gas-Gebläseheizung 4000 W, Frisch-/Abwassertank 116 (20)/92 L, Bordbatterie Blei-AGM 95 Ah.

(+) hohe Zuladungsreserven(+) günstiger Grundpreis(+) wendiges Mobil dank 3,45 m Radstand(+) großer Kleiderschrank im Wohnraum(+) großer Bettunterschrank(+) gute Ausstattung als "Adventure Edition"

(-) klein dimensionierter Kühlschrank(-) enges Bad(-) schmale Garage(-) wenig Küchenarbeitsfläche

11. Sun Living C 60SP

Grundpreis : 61.999 Euro

: 61.999 Euro Basis : Citroën Jumper/Fiat Ducato, Flachrahmen, Radstand 3,45 m, ab 103 kW/140 PS

: Citroën Jumper/Fiat Ducato, Flachrahmen, Radstand 3,45 m, ab 103 kW/140 PS Länge/Breite/Höhe : 5,99/2,12/2,78 m

: 5,99/2,12/2,78 m Gewichte : Masse fahrbereit 2.850 kg, zul. Gesamtgewicht 3.500 kg

: Masse fahrbereit 2.850 kg, zul. Gesamtgewicht 3.500 kg Bettenmaße : Heckbett 2,0 x 1,30 m

: Heckbett 2,0 x 1,30 m Dreipunktgurte : 4

: 4 Bordtechnik: Kompressorkühlschrank 70 L, Gas-Gebläseheizung 4000 W, Frisch-/Abwassertank 140 (20)/ 85 L, Bordbatterie Blei-AGM 100 Ah.

(+) großer Frischwassertank(+) langes Heckbett(+) wendig durch kurzen Radstand(+) gutes Raumgefühl durch hellen Möbelbau(+) kleiner Seitensitz vorn

(-) kleiner Kühlschrank(-) schmales Heckbett(-) etwas schweres Fahrzeug(-) gehobener Grundpreis(-) Quasi-Pflichtpaket: Drive + Travel für 1.999 Euro.

12. Weinsberg X-Cursion Van 500 LT

Grundpreis : 72.370 Euro

: 72.370 Euro Basis : VW T6.1, Leiterrahmen, Radstand 3,40 m, ab 110 kW/150 PS

: VW T6.1, Leiterrahmen, Radstand 3,40 m, ab 110 kW/150 PS Länge/Breite/Höhe : 5,88/2,16/2,80 m

: 5,88/2,16/2,80 m Gewichte : Masse fahrbereit 2.595 kg, zul. Gesamtgewicht 3.200 kg

: Masse fahrbereit 2.595 kg, zul. Gesamtgewicht 3.200 kg Bettenmaße : umgeb. Sitzgruppe 1,94 x 1,30–1,40 m, Hubbett 1,98 x 1,43 m (opt.)

: umgeb. Sitzgruppe 1,94 x 1,30–1,40 m, Hubbett 1,98 x 1,43 m (opt.) Dreipunktgurte : 4

: 4 Bordtechnik: Kompressorkühlschrank 98 L, Kraftstoff-Gebläseheizung 4000 W, Frisch-/Abwassertank 65 (10)/58 L, Bordbatterie Blei-Gel 80 Ah.

(+) 150-PS-Motor Serie(+) 1,99 m Stehhöhe(+) große Sitzgruppe(+) große Kleiderschränke(+) gut nutzbare Dusche durch schwenkbare Waschtischwand

(-) gehobener Grundpreis(-) kleine Wassertanks(-) nur 80-Ah-Bordbatterie(-) Umbaubett als Hauptbett(-) Hubbett kostet extra(-) kaum Stauraum für sperriges Campingzubehör

13. Wingamm Oasi 540.1

Grundpreis : 108.290 Euro

: 108.290 Euro Basis : Fiat Ducato, Leiterrahmen, Radstand 3,00 m, ab 103 kW/140 PS

: Fiat Ducato, Leiterrahmen, Radstand 3,00 m, ab 103 kW/140 PS Länge/Breite/Höhe : 5,42/2,25/2,96 m

: 5,42/2,25/2,96 m Gewichte : Masse fahrbereit 2.750 kg, zul. Gesamtgewicht 3.500 kg

: Masse fahrbereit 2.750 kg, zul. Gesamtgewicht 3.500 kg Bettenmaße : Hubbett: 1,95 x 1,35 m

: Hubbett: 1,95 x 1,35 m Dreipunktgurte : 4

: 4 Bordtechnik: Absorberkühlschrank 96 L, Gas-Gebläseheizung 4000 W, Frisch-/Abwassertank 100/70 L, Bordbatterie Blei-AGM 95 Ah.

(+) Aufwendiger GfK-Monocoque-Aufbau(+) kurzes und wendiges Fahrzeug(+) hochwertige Scharniere(+) lange Küchenzeile(+) große Sitzgruppe(+) großer Kleiderschrank

(-) sehr hoher Grundpreis(-) wenig Stauraum für sperriges Gepäck(-) freiliegende Hubbett-Haltearme(-) Hubbett nur 1,35 m breit(-) schmale Rücksitzbank

Die Vorteile von teilintegrierten Vans

Mit einer Länge um die sechs Meter haben sie ähnliche Maße wie ein Campingbus und bieten trotzdem den Komfort eines aufgebauten Reisemobils. Durch die senkrechten Aufbauwände können die Möbel den Platz besser ausnutzen, die Durchgänge zwischen Küche und Bad sind meist breiter und auch die Sitzgruppen oft großzügiger als in vergleichbaren Campingbussen.

Die etwas größere Außenbreite im Vergleich zum Kastenwagen fällt im Alltag dagegen kaum ins Gewicht. Die Vans sind sogar oft wendiger, weil sie deutlich kürzere Radstände nutzen, als die häufig eingesetzten Sechs-Meter-Busse aus der Stellantis-Gruppe mit 4,04 Meter Achsabstand.

Auch die Stehhöhe ist bei den Vans in der Regel spürbar großzügiger als bei typischen Campingbussen mit Dachhöhe zwei. Ausnahme in dieser Übersicht sind die beiden Modelle von Dethleffs, die mit mageren 1,90 Meter auf unterem Kastenwagenniveau bleiben.

Wie unterscheiden sich die Modelle?

In diesem Kauftipp finden sich zwölf Modelle, die alle im typischen Kastenwagenformat von knapp unter sechs bis 6,36 Meter bleiben. Ein Modell, der Wingamm Oasi, begnügt sich sogar mit 5,42 Meter Länge. Bei einigen der vorgestellten Baureihen gibt es auch längere Grundrisse (bis 6,99 m), die noch mehr Wohnkomfort versprechen und meist Einzelbetten an Bord haben. In der Sechs-Meter-Klasse dominiert dagegen das Querdoppelbett. Sechs der 13 Fahrzeuge haben es im Heck.

Der Knaus Van TI und der Bürstner Lineo T stehen mit französischem Bett und Seitenbad beim Händler. Die Modelle von Chausson, Challenger und Wingamm bauen auf Hubbetten als einziger fester Schlafgelegenheit. Im Dethleffs Yoka Go und im Weinsberg X-Cursion Van 500 LT schläft man dagegen serienmäßig auf der umgebauten Sitzgruppe. Allerdings gibt es für Letzteren optional auch noch ein Längshubbett obendrüber. Und mit der MQ-Variante steht zudem ein identisch langer Grundriss mit festem Querbett im Heck parat. Außerdem gibt es beide Varianten auch bauähnlich als Knaus Tourer Van. Ein ähnliches Duo bilden ebenso die X-Modelle von Challenger und Chausson. Beide hier vorgestellten Varianten erhält man bei beiden Marken zu identischen Preisen.

Insgesamt die größte Liegefläche findet man im Rapido C03. Hier zahlt sich aus, dass die Fahrzeuglänge einwenig über das Sechs-Meter-Maß ausgedehnt wurde (6,19 m). Mit einer maximalen Breite von 1,49 Metern ist das Doppelbett im Rapido mit Abstand das Breiteste in dieser Übersicht. Die Länge von 2,02 Metern wird nur noch vom Yoka Go mit einem 2,05 Meter langen Doppelbett übertroffen, das allerdings nur 1,35 Meter breit ist. Noch kuscheliger geht es im Giottiline und im Bürstner mit maximal 1,32 Meter Breite zu. Am schmalsten ist es aber im Sun Living mit 1,30 Metern. Die kürzesten Betten finden sich in den X-Modellen von Chausson und Challenger. Mit 1,90 mal 1,40 Metern sind ihre Hubbetten aber zumindest in der Breite gut dimensioniert.

Unterschiedliche Basisfahrzeuge

Bei den Basisfahrzeugen gibt es inzwischen eine große Auswahl. Während vor den Krisen der letzten Jahre bei vielen Vans der günstigere Citroën Jumper als häufigste Basis diente, sind jetzt deutlich mehr Hersteller vertreten. Vier Modelle bauen auf dem Fiat Ducato, zwei auf Peugeot Boxer und zwei auf dem Jumper. Beim Giottiline C60 kann man statt des Boxer auch den Jumper zum gleichen Grundpreis ordern oder für 2.000 Euro mehr die Ducato-Basis. Beim Sun Living C 60 SP beträgt der Aufpreis vom Citroën zum Fiat dagegen nur 1.500 Euro. Weinsberg und das Parallelmodell von Knaus rollen – eher ungewöhnlich – auf einem VW-T6.1-Fahrgestell vor. Vier Modelle haben ein Ford-Transit-Chassis, mit der Besonderheit bei Etrusco, dass man statt dem V 5.9 DF zum gleichen Preis auch den V 5.9 DR auf Renault Master bekommt.

Welches ist der günstigste Van?

Mit 52.499 Euro ist der Etrusco Van auch das günstigste, vollwertig ausgestattete Reisemobil in diesem Kauftipp. Weniger kostet nur der gerade neu vorgestellte Dethleffs Yoka Go, den es bereits ab 46.999 Euro gibt. Der kommt aber nur mit einer rudimentären Serienausstattung und verzichtet ganz auf einen Sanitärraum. Die Zielgruppe sind hier eher Freizeitsportler, die ihre Ausrüstung transportieren und dann vor Ort einen wettergeschützten Rückzugs- und Schlafplatz haben möchten. Mit großer, nach oben öffnender Heckklappe und einer breiten zweiflügeligen Aufbautür können sperrige Sportgeräte oder der Großeinkauf vom Möbelhaus leicht eingeladen werden.

Die spartanische Basis hat immerhin auch den Vorteil, dass der Yoka Go gerade mal knapp 2,3 Tonnen fahrfertig auf die Waage bringt. Aber auch alle anderen Modelle sollten in der Zwei-Personen-Nutzung kaum Zuladungsprobleme haben. Einzig der Weinsberg X-Cursion Van und sein Schwestermodell von Knaus, die serienmäßig als 3,2-Tonner vom Band laufen, könnten bei entsprechender Sonderausstattung ans Limit kommen. Es empfiehlt sich darum, besser gleich die aufgelastete Version mit 3,5 Tonnen zGG zu wählen, für 2.290 Euro Aufpreis.

Ebenso wie der günstigste Van in diesem Vergleich ist auch der teuerste ein Exot. Mindestens 108.290 Euro muss man für den Wingamm Oasi 540.1 investieren. Mit 5,42 Metern ist er – wie erwähnt – der kürzeste, gleichzeitig mit 2,25 Metern der breiteste und mit 2,92 Metern auch der höchste in diesem Kauftipp.

Der hohe Preis resultiert unter anderem aus der Aufbautechnik. Während alle anderen eine klassische Kabine in Sandwich-Bauweise nutzen, vertraut der Oasi auf die aufwendige GfK-Monocoque-Technik, bei der der komplette Aufbau aus einem Formteil besteht. Das macht allerdings auch den Ausbau mühsamer, weil jedes Möbelstück in die Kabine getragen und befestigt werden muss. Die anderen Hersteller montieren die Möbel auf der Bodenplatte und bauen dann Wände und Dach drum herum.

Variable Bäder

Ein komfortables Bad in ein Sechs-Meter-Mobil zu bauen, ist eine Herausforderung. Acht Fahrzeuge lösen das Problem mit einer schwenkbaren Waschtischwand, die den Raum in eine Dusche verwandelt. So wird der beschränkte Platz sehr effektiv genutzt. Allerdings muss man zum Schwenken der Wand raus in den Gang treten, sodass das Ausziehen-Duschen-Anziehen meist nicht innerhalb des geschlossenen Bades funktioniert. Ein Klappwaschbecken hilft im Sun Living Platz zu sparen.

Bürstner Lineo T, Knaus Van TI und Wingamm Oasi haben gut nutzbare Bäder im Heck. Das größte Bad im Überblick bietet jedoch der Chausson X550 (Challenger X150). Hier ist ein wagenbreites Raumbad mit separater Dusche und Klappwaschbecken über der Toilette im Heck untergebracht. Das große Bad geht jedoch zu Lasten des Stauraums für Sperriges. Der fällt auch beim Weinsberg und beim Wingamm klein aus. Alle anderen Modelle dieser Auswahl haben ausreichend große Heckstauräume, der Giottiline sogar eine Fahrradgarage.