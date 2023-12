Die Zeit neuer Alkoven-Modelle ist vorbei? Von wegen! LMC stellt auf der CMT 2024 in Stuttgart seinen neuen Tourer Alkoven 690 vor.

Mit dem neuen Tourer Alkoven 690 stellt LMC auf der CMT 2024 in Stuttgart ein neues Wohnmobil mit Alkoven vor und führt damit die markante Bauform nach vier Jahren Abstinenz wieder ins Portfolio ein.

Warum ausgerechnet ein neues Alkoven-Modell? Man wollte ein familientaugliches Wohnmobil schaffen – und eines, das für die Vermietung tauglich ist, heißt es aus der Entwicklungsabteilung der Sassenberger. Sie wissen noch nicht, welcher Womo-Typ zu Ihnen passt? Hier gibt alle Vor- und Nachteile der Wohnmobil-Aufbauarten.

Entwicklung des neuen Alkoven

Ein knappes Jahr verging von der Idee bis zum serienfertigen Fahrzeug. Im Laufe dieses Prozesses gingen LMC-Mitarbeitende mit einem Prototyp auf Testfahrt, veränderten unter anderem noch das Bad und die Küchenschränke.

Herausgekommen ist ein Fahrzeug mit sieben Metern Länge, bei dem die Ingenieure vor allem auf das Gewicht geachtet haben. Das Fahrzeug soll dank Leichtbaurahmen ein Leergewicht von unter 2.700 Kilogramm haben und selbst mit sechs Personen und Gepäck noch unter 3,5 Tonnen bleiben.

Alkoven für vier Reisende

Realistischer dürfte jedoch eine Belegung mit vier Personen sein. Zwei schlafen im Heck-Querbett (Maß 2,08 x 1,20–1,43 m), zwei im Alkoven (2,13 × 1,40 m). Bei Reisen mit sechs Personen kann die Dinette zu einem Doppelbett umgebaut werden. Auch zum Essen ist die Dinette standardmäßig für vier Personen ausgelegt, sind mehr mit an Bord, wird in den Tisch eine Verlängerungsplatte eingelegt, außerdem die Sitzbänke auf beiden Seiten per Zusatzpolster erweitert.

Die Küche ist mit einem Drei-Flammen-Gasherd und einem Waschbecken ausgestattet, darunter befinden sich eine große Schublade und zwei geräumige Schrankfächer mit viel Stauraum. An den Küchenblock schließt sich der 131 Liter fassende Kompressor-Kühlschrank an, der auf einer angenehm zu bedienenden Höhe angebracht ist, gleich daneben ein Kleiderschrank mit Stange. Unter dem Kühl- bzw. Kleiderschrank befindet sich jeweils ein Unterschrank.

Bad und technische Ausstattung

Das Bad ist auf der Fahrerseite platziert. Es besitzt eine separate Dusche, die mit einem Vorhang vom Bereich mit Waschbecken und Klo abgetrennt ist. Für sperriges Gepäck steht die Heckgarage bereit, die mit maximal 250 Kilogramm beladen werden kann.

Zur Bordtechnik: Der Tourer Alkoven 690 kommt mit jeweils 100-Liter-Frisch- bzw. Abwasser und ist serienmäßig mit einer 95-Ah-AGM-Batterie ausgestattet. Zur Serienausstattung gehört außerdem eine Truma Combi 6-Dieselheizung, das Gasfach bietet Platz für eine 5-kg-Flasche. Zwei Pakete können optional dazugebucht werden. Preislich startet der neue Tourer Alkoven bei 67.400 Euro für die 140-PS-Version auf Citroen-Jumper-Basis.

LMC Tourer Alkoven 690 Daten