Nach dem Luxus-Alkoven bringt Morelo 2024 einen Vollintegrierten mit riesiger Hecksitzgruppe in der Palace-Baureihe.

Ab 2024 gibt es von Morelo den Palace 88 DL als Integrierten. Sein Grundriss basiert auf dem 2022 präsentierten Palace A, dem Luxus-Alkoven der Marke, den wir weiter unten schon vorstellen. Wie der Zwilling mit Schlafnase kommt der Integrierte 88 DL mit Hecksitzgruppe und schräg davor positionierte Küchenzeile.

Hubett im Morelo-Integrierten

Klar, ohne Alkoven, kein Alkovenbett. Die Position des Schlafplatzes bleibt aber gleich, Morelo setzt ihn als längs ausgerichtetes Hubbett über dem Fahrerhaus um. Damit bleibt das Luxus-Wohnmobil auf Paare ausgerichtet, die auch unterwegs auf keinen Luxus verzichten möchten. Zwischen Bett und Küche können Reisende entspannt ein Raumbad mit alleinstehender Dusche und Toilette nutzen.

Um diesen Komfort nicht nur im Sommer, sondern auch im Winter zu ermöglichen, gibt es neben der Isolierung eine Warmwasser-Gas-Zentralheizung und dazu eine Fußbodenheizung, die für wohlige Wärme im ganzen Mobil sorgen soll. Die Höhe des Doppelbodens beträgt 42 Zentimeter, 360 Liter Frischwasser und 250 Liter Grauwasser fassen die Tanks des Integrierten.

Morelo bleibt beim neuen Vollintegrierten-Grundriss beim Chassis von Iveco, einem Daily 70 C 18. Bisher gibt es nur Renderings und Skizzen des Interieurs, für einen ersten Eindruck in Ordnung, wir sind gespannt, den Palace 88 DL live auf der CMT 2024 betrachten zu können. Noch mehr neue Integrierte-Wohnmobile gibt es hier.

Morelo Palace 88 DL Daten

Preis: ab 267.900 Euro

ab 267.900 Euro Basis: Iveco Daily 70 C 18 (129 PS)

Iveco Daily 70 C 18 (129 PS) Länge/Breite/Höhe: ab 8,69 /2,40 (2,50)/ 3,49 m

ab 8,69 /2,40 (2,50)/ 3,49 m Empfohlene Personenzahl: 2

Alkoven Morelo Palace A 88 DL

Alkoven für zwei – ein Konzept, das in den letzten Jahren immer beliebter wird. Kein Wunder, denn wenn die Betten platzsparend über dem Fahrerhaus liegen, kann sich der Rest des Fahrzeugs konsequent dem Wohnkomfort widmen. Genau das macht Morelo mit seinen beiden neuen Grundrissen A 80 RL (8,07 Meter) und dem hier vorgestellten A 88 DL mit 8,97 Meter Länge. Letztes Jahr hatte der Alkoven Premiere auf dem Caravan Salon gefeiert. Mehr zur Baureihe erfahren Sie hier.

Beide basieren auf dem Iveco Daily 70 C 18 mit einem 176-PS-Diesel mit einem Maximalgewicht von 7.490 Kilogramm. Für möglichst lange Autarkie hat der Palace-Alkoven 360 Liter Frischwasserkapazität, kann 250 Liter Abwasser bunkern und hat einen 250-Liter-Schwarzwassertank für die Zerhackertoilette.

Wohnen

Diese befindet sich in dem geräumigen Bad mit Fußbodenheizung, großem Waschtisch und einer Dusche mit Echtglastüren. Vom Sanitärraum gelangt man direkt in den Alkoven. Hier sind zwei jeweils 2,08 Meter lange und 1,06 Meter breite Einzelbetten untergebracht.

Auf der anderen Seite des Raumbads steht eine große Küche mit viel Stauraum und einem großen Spülbecken. Der Kompressorkühlschrank fasst üppige 177 Liter an Vorräten, und darüber befindet sich eine Mikrowelle.

Highlight ist natürlich die riesige Rundsitzgruppe mit bis zu 2,10 Meter Bankbreite. Hier lässt sich ein Regentag mit den Stellplatznachbarn in geselliger Runde verbringen, oder man widmet sich gemütlich einem guten Buch. Unter der Sitzgruppe bleibt noch genug Raum für eine Fahrradgarage.

Elektronik

Serienmäßig ist eine 140-Ah-Gel-Batterie an Bord. Für mehr Autarkie sind Solaranlagen von 260 bis zu 1.040 Watt Leistung in der Preisliste zu finden. Die Energie kann dann optional auch in bis zu vier 210-Ah-Lithiumakkus gespeichert werden.

Morelo Palace A 88 DL Daten