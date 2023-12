Die neuste Campingbus-Entwicklung von Nägele wird der Öffentlichkeit erstmals auf der Messe CMT im Januar 2024 in Stuttgart präsentiert. promobil verrät vorab, worum es sich bei dem Campervan auf Peugeot Expert handelt.

Das neue Sunvan-Konzept für den Peugeot

Der neue Sunvan basiert auf dem Peugeot Expert mit langem Radstand und weist eine Fahrzeuglänge von 5,30 Metern auf. In der zweiten Sitzreihe stehen satt einer Sitzbank zwei Einzelsitze, die einzeln herausgenommen werden können. Das verspricht viel Variabilität in puncto Besatzung und Stauraum.

Der Grundriss ähnelt dem bewährten Konzept der bisherigen Sunvans auf VW-Basis. Es ist weiterhin praktisch gestaltet, jedoch optisch moderner. Das Interieur bietet einen variablen Innenraum mit einer Küchenzeile gegenüber der Schiebetüre – neben den typischen Betten in dieser Fahrzeugklasse.

Als Schlafgelegenheiten dienen einmal das Bett im Aufstelldach und einmal das Bett, das sich über der zweiten Sitzreihe bauen lässt. Die Matratze unten bettet sich auf Tellerfedern und verspricht so hohen Komfort. Die Variabilität des Sunvan wird deutlich durch die Möglichkeit, den Hochschrank an der Seite zu entfernen oder das Fahrzeug ohne Hochschrank zu bestellen. So bekommen Kundinnen und Kunden auf Wunsch ein noch größeres Bett.

Eine innovative Ergänzung in der Küche ist das Induktionskochfeld, das zusammen mit einem Gaskartuschenkocher eine autarke Kochmöglichkeit ohne Landstrom ermöglicht. Optional kann ein zweiflammiger Gaskocher mit 5 kg Gasflasche eingebaut werden, um die Bedürfnisse von Gasliebhabern zu erfüllen. Eine weitere Option ist eine Abdeckung des Spülbeckens. Sie dient dann als zusätzliche Arbeitsfläche. Praktischer Möbelkniff: Gegenüber auf der Beifahrerseite gibt es ein kleines Möbelmodul, das einerseits als Stauraum und andererseits als Tisch für draußen dient.

Viel Stauraum

Stauraum ist ein zentrales Element des neuen Sunvans, der durch geschickte Möbelanordnungen zusätzlichen Platz schafft. Die Seitenwände sollen optimal nutzbar sein und sind mit Schränken und offene Fächern ausgestattet. Sogar der Gaskasten kann als praktischer Stauraum dienen. Ein hoher Heckschrank bietet weiteren Stauraum mit offenen Regalen und einem Kleiderschrank, während neue Schiebetüren die Nutzbarkeit verbessern und der Heckschrank von innen beleuchtet ist.

Wie bei den Nägele Sunvans auf VW-Basis können bei der Bestellung auf Wunsch zahlreiche Extras wie eine Solaranlage, Markise oder Filzverkleidung hinzugefügt werden. Nägele will weiterhin höchste Qualität garantieren. Der gesamte Innenausbau wurde in Deutschland entwickelt, produziert und gefertigt. Eine vielfältige Auswahl an Möbeldekoren ermöglicht es den Kundinnen und Kunden, die Optik nach ihren Wünschen anzupassen.

Zum Preis und den technischen Details hat Nägele noch nichts bekannt gegeben – diese Informationen folgen auf der Messe.