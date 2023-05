Sie sind kompakt, alltagstauglich und ideal für einen Wochenend-Trip. Die Rede ist von den immer beliebter werdenden Mini-Campern. Besonders durch ihre vielseitige Einsatzweise, wie beispielsweise die Fahrt zur Arbeit und in den Supermarkt oder als Campingfahrzeug auf einer längeren Urlaubsreise, liegen sie voll im Trend.

VW-Caddy-Möbelmodul vom Schreiner

Das ist auch dem Kfz-Mechaniker und gelerntem Schreiner Gerd Niederlechner aus Ottensoos nicht entgangen. Mit seinem Unternehmen "Natürliche Reisemobile" hat er sich seit jeher dem individuellen Ausbau von Hochdachkombis verschrieben und verpasst nun dem beliebtesten Basisfahrzeug für Mini-Camper, dem VW Caddy, einen Echtholz-Ausbau.

Dabei setzt er auf einen handgefertigten Möbelbau, der durch seinen einfachen Ein- und Ausbau punktet. So steht der VW Caddy außerhalb der Camping-Saison als Fünfsitzer zur Verfügung.

Was ist so natürlich an "Natürliche Reisemobile"?

Das Unternehmen will durch seinen Einsatz von natürlich nachwachsenden Rohstoff zum Umweltschutz beitragen. Das hochwertige und edle Echtholz macht sich beim Betreten des Gefährts sofort bemerkbar. Im Fahrzeug duftet es nach frischem Holz und die weiß geölte Wildeiche sorgt für eine warme, wohnliche Atmosphäre.

Mit den Möbeln selbst hört's noch nicht auf: Die Bodenplatte ist entweder als Linoleum-Belag oder als geölter Echtholz-Boden zu erwerben. Laut Unternehmen ist das höchste Credo: "Bei allen Verarbeitungen die Verwendung von biologisch verträglichen Materialien."

Was steckt alles drin?

Der Grundriss orientiert sich an den VW Bus-Campern. So findet man eine Schrank- und Küchenzeile auf der Fahrerseite und eine Sitzbank mit sechs Zentimeter starken Polstern auf der Beifahrerseite. Diese ist nicht nur eine bequeme Sitzgelegenheit, sondern lässt sich mit wenigen Handgriffen zu einem Bett umbauen.

Zur Serienausstattung gehören ein Polstersatz für den Bettenbau (Liegefläche 190 x 125 cm), ein Küchenschrank mit Edelstahl-Spüle und einen Wasserhahn in Chrom. Zudem gibt es im Küchenbereich eine Schublade sowie ein Fach, in das optional ein Gaskartuschen-Kocher gestellt werden kann. Die Klappe ist als Tisch nutzbar, sodass auch direkt im Fahrzeug gekocht werden kann.

Eine Tauchpumpe ermöglicht die Wasserversorgung, die Frisch- und Abwasserkanister fassen jeweils 12 Liter. Neben einer 12-V-LED-Schwanenhalsleuchte und einem USB-Ladeport befindet sich eine Sitzbox mit Stauraumklappe an Bord, die ein Porta Potti aufnehmen kann.

Preis für den Caddy-Ausbau von "Natürliche Reisemobile"

Einige Optionen werden gegen Aufpreis angeboten. Dazu gehören eine elektrische Entriegelung der Heckklappe (190 Euro), eine 120 cm lange, ausziehbare Schlauchbrause als Außendusche (150 Euro) oder ein Außentisch zum Einhängen in die Sitzbox (350 Euro). Außerdem besteht die Möglichkeit, sich, statt der serienmäßigen Rückbank des Caddy, Stauraumboxen einbauen zu lassen. Die im Verhältnis 1/3 zu 2/3 geteilten Stauraumboxen gibt es für 690 Euro.

Der Preis für den Caddy-Ausbau mit Serienausstattung beträgt 4.290 Euro.