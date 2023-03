Die Anzahl der Nutzer von Online-Navigationsapps wie Apple Maps oder Google Maps wächst konstant – allerdings nicht unter Reisemobil-Besitzern, die zur sicheren Navigation auf die Berücksichtigung von Fahrzeugattributen wie Gewicht und Abmessungen angewiesen sind. Zwar gibt es spezielle Apps für diesen Zweck, aber gerade die lassen sich nicht am Fahrzeugbildschirm bedienen.

Lösungsansätze bieten bislang Offline-Navigationssysteme mit integriertem Kartenmaterial oder auch ein zusätzliches, am Armaturenbrett befestigtes Tablet.

Mit dem SPH-EVO950DAB und der Camper Navigation App läutet Pioneer nun eine neue Ära der Reisemobil-Navigation ein. Alle Karten sind im Smartphone gespeichert, das sich drahtlos mit dem Steuergerät verbindet und verkehrssicher über dessen 9"-Bildschirm bedient wird: Reisemobil-Navigation 2.0.

Dass bei dieser Lösung die Karten im Smartphone hinterlegt sind, sichert volle Funktionalität der Navigation – auch ohne Onlineverbindung. Damit steht Campern erstmals eine Navigations-App fürs Smartphone bereit, die mit Rücksicht auf Reisemobilabmessungen lotst, promobil-Stellplatzdaten bereits integriert hat und bei bestehender Online-Verbindung stets aktuelle Strecken- und Assistenzdaten bietet.

Hinter der Pioneer Camper Navigation steht die bekannte Sygic App, der weltweit mehr als 200 Millionen Fahrer vertrauen. In Zusammenarbeit mit Sygic hat Pioneer eine neue Navigations-App speziell für Reisemobile mit erweiterten Funktionen und deutlicher Vereinfachung der Registrierung und Aktivierung entwickelt. Neben ihrem allgemeinen Funktionsumfang bietet die App Premiumdienste wie Zugriff auf die promobil-Datenbank mit Detailinfos zu mehr als 20.000 Stell- und Campingplätzen und Onlinedienste wie Verkehrsinfos. Die Bedienung erfolgt per Android Auto oder Apple CarPlay. Der Nutzer bleibt damit in seiner gewohnten Funktionsumgebung. Die Lizenz für 3 Jahre und bis zu 5 Familienmitglieder ist im Kaufpreis inbegriffen.

Zum Konzept der Reisemobil-Navigation 2.0 gehört die Hardware. Das SPH-EVO950DAB kombiniert edles Design mit Camper-gerechter Ausstattung: Digitaler und analoger Radioempfänger, zwei Kameraeingänge mit Schnellumschaltung, Apple CarPlay und Android Auto wireless, konfigurierbarer Startbildschirm und die Pioneer-typisch umfangreichen Audiofunktionen machen jede Fahrt zum Genuss.

Die Kombination aus SPH-EVO950DAB und Camper Navigation App erlaubt noch ein weiteres Komfortelement – den Anschluss des optionalen Headup-Diplays SDA-HUD100. Das Display steht für den Fiat Ducato und seine Schwestermodelle ab Baujahr 2006 zur Verfügung und ist ab Sommer auch für den aktuellen Ford Transit geplant.

Maßgeschneiderte Varianten der Reisemobil-Navigation 2.0 sind ab März 2023 für Ducato7/Citroën Jumper/Peugeot Boxer, Fiat Ducato 8, Ford Transit sowie ab Sommer für den Mercedes Sprinter erhältlich. Die Preise beginnen bei 949,00 Euro (unverbindliche Verkaufspreisempfehlung) inklusive Einbaurahmen, Anschlusskit und Navi-App.

Mehr zum neuen Navigationsgerät Pioneer SPH-EVO950DAB erfahren Sie hier.