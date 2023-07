Zum Ritterturnier in Bayern, Biken in Tirol oder in die Therme in Bad Königshofen. Bei diesen Ausflugstipps ist für alle etwas dabei!

Der Sommer steht vor der Tür und die Sonne lässt sich langsam aber sicher blicken. Da juckt es das Wohnmobil unter den Rädern und die Reiselust steigt. promobil zeigt ein paar schöne Trips von Oberbayern über Thüringen bis Bordeaux.

1. Landsberg am Lech: Ritterliches Spektakel

Mit der großen Gauklernacht wird am Freitag, den 14. Juli das 42. Ritterturnier auf Schloss Kaltenberg im oberbayerischen Landkreis Landsberg am Lech eröffnet. An insgesamt drei Wochenenden im Juli verwandelt sich das Schloss in eine mittelalterliche Turnierstadt mit Markt- und Handwerkerständen, Tavernen und Schänken.

Auf fünf Bühnen unterhalten Gaukler, Musikanten und mittelalterliche Lagergruppen das Publikum. Höhepunkt jedes Tages ist die abendliche Ritter-Show in der Arena, bei der die Akteure beim Kampf Gut gegen Böse halsbrecherische Stunts darbieten. Untermalt wird das Spektakel von einer Licht-, Feuer und Musikshow. Für Reisemobile gibt es laut Website begrenzte Parkmöglichkeiten, die für eine einmalige Übernachtung genutzt werden können. Die Anfahrt ist beschildert, die Gebühr beträgt 10 Euro, Sanitäranlagen stehen nicht zur Verfügung.

Stellplatz-Tipp: Stellplatz Waitzinger Wiese

2. Belfort (FR): Übers Wasser radeln

Sportlichen Ausgleich finden Reisemobilisten am Lac de Malsaucy nach einer Besichtigung der etwa zehn Kilometer entfernten ostfranzösischen Stadt Belfort bei einer Runde mit den neuen Chiliboats. Die See-Radler müssen schwimmen können und während der Fahrt zusätzlich eine Schwimmweste tragen. Für das nötige Gleichgewicht sorgen die zwei Rümpfe, auf die der Wasserdrahtesel aufgesetzt ist. Mit Pedalen wird eine Schraube am hinteren Teil des Gefährts angetrieben.

Stellplatz-Tipp: Aire de Camping-Car l’Epide

3. Tirol (AT): Bikepark

Bikebegeisterte Familien finden im Bikepark Serfaus-Fiss-Ladis in Tirol eine gute Infrastruktur für sportliche Ausflüge mit dem Mountainbike. Familientaugliche Abfahrten sind als blaue Trails gekennzeichnet, wie etwa der neue Högtrail mit Start an der Seealm Hög. Wer mehr Action möchte, findet auch Downhill- und Freeride-Strecken in verschiedenen Schwierigkeitsstufen. Die kleinsten Biker können im Kids Park Geschicklichkeit und Gleichgewicht schulen.

Stellplatz-Tipp: Aktiv-Camping Prutz

4. Bad Königshofen: Sparangebot

Sparen können Reisemobilisten mit den neuen Übernachtungspauschalen des Stellplatzes an der Franken-Therme im unterfränkischen Bad Königshofen. Während der "Sommertage" vom 1. Juni bis 31. August übernachten zwei Personen für einen Pauschalpreis von 145 Euro fünf Mal auf dem Stellplatz.

Im Paket enthalten sind zwei Besuche der Franken-Therme mit finnisch-fränkischem Saunadorf und Naturheilwassersee. Zusätzlich erhalten die Gäste eine Fahrradkarte, mit der sie das Radwegenetz rund um Bad Königshofen erkunden können. Wer lieber per pedes unterwegs ist, kann mit einer ebenfalls ausgehändigten Karte auf Wandertour gehen. Für sportlich ambitionierte Camper ist die "Aktivwoche" für einen Preis von 234 Euro mit weiteren Leistungen im Angebot.

Stellplatz-Tipp: Reisemobilpark an der Franken-Therme

5. Gifhorn: Wiedereröffnung nach Sanierung

Das Internationale Mühlenmuseum in der Stadt Gifhorn im östlichen Niedersachsen hat nach einer rund eineinhalbjährigen Sanierungsphase wieder seine Pforten geöffnet. Insgesamt 13 Mühlen sind in der laut Betreiber weltweit größten Sammlung von Mühlen in Originalgröße zu sehen. Darunter etwa die Mühle von Sanssouci, wie sie im Potsdamer Park steht, oder Mühlen von Mallorca, aus Griechenland und Portugal, die südländisches Flair verbreiten. Auf dem Gelände am Fluss Ise, nahe dem Gifhorner Zentrum, finden Besucher auch zahlreiche gastronomische Angebote regionaler Erzeuger, etwa im Backhaus oder im Biergarten mit eigenem Bootsanleger.

Stellplatz-Tipp: Stellplatz an der Allerwelle

6. Tirano (IT): 50 Jahre von Gletschern zu Palmen

Am 3. Juni 1973 fuhr der Bernina Express erstmals von St. Moritz über den Berninapass in die italienische Stadt Tirano. Die viereinhalbstündige Bahnfahrt führt unter anderem an den Gletschern rund um den namensgebenden Piz Bernina vorbei. Wer im Campingurlaub das Bike dabeihat, kann in Graubünden Bahn und Bike kombinieren und etwa nach einer Tour durch die Schweizer Bergwelt im Bernina Express zurückfahren. Die Rhätische Bahn bietet dafür Tickets mit Biketransport an. myswitzerland.com

7. Maschen (DK): Die Dänen sind ein strickfreudiges Volk

Dafür spricht zumindest, dass sich gleich zwei große Festivals der wolligen Angelegenheit widmen. Los geht es in Sønderborg auf der Ostseeinsel Als mit Garn ohne Grenzen vom 17. bis 18. Juni. Erneut ran an die Nadeln heißt es dann vom 27. bis 29. Oktober bei Maschen in der Marsch in der Tøndermarsch. Auf den Festivals gibt es Strick-Basare, Workshops, Veranstaltungen in Strickcafés, musikalische Unterhaltung und kulinarische Genüsse. visitsonderjylland.de