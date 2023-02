Es geht an den Innenausbau von Manni, dem VW T5 und der soll schön minimalistisch ausfallen. Vier Sitz-, drei Schlafplätze – und etwas Luft und Stauraum drum herum. Da es zig kluge Köpfe da draußen gibt, suchen wir uns die Ausbau-Zutaten am Markt zusammen.

Heutiges Motto: Take it easy! Denn wenn ich eins bei meinen vorangegangenen Camper-Projekten gelernt habe, dann: dass so ein Ausbau stets ein Prozess ist, der sich entwickelt. Wer da zu streng mit sich und seinem lang durchdachten Bauplan ist, stresst sich am Ende nur selbst – vor allem, wenn’s dann doch anders kommt. Sie haben Teil 1 der Reihe verpasst? Dann schauen Sie sich hier an, wie Manni bei Reimo ein Aufstelldach bekommt.

Daher gehen wir es bei Mannis Innenraum locker an und legen den Focus erst mal auf vier Sitz- und drei Schlafplätze. Vorrangig natürliche Materialien sollen mit einer großen Prise Minimalismus vermischt werden. Da es zügig vorangehen und kein Vermögen verschlingen soll, suchen wir am Markt nach vorhandenen Zutaten. Und werden fündig.

Bodenplatte & Seitenverkleidungen

Los geht’s mit einer stabilen Bodenplatte aus Mehrschichtholz – die sich nach wenigen Minuten Suche bei ebay aufstöbern lässt. Die angebotenen Siebdruckplatten sind CNC-gefräst und passen ohne weitere Anpassungen. Der Anbieter der Wahl sitzt in Norddeutschland, reagiert schnell auf die Anfrage und erfüllt auch Extrawünsche – eine 12-Millimeter-Platte mit voller Breite (da Manni hinten keine Seitenverkleidungen trägt) und vier Ausschnitten für die Original-Sitzbank in Reihe zwei.

Praktischerweise liefert er auch gleich noch passgenaue Seitenverkleidungen – in verschiedenen Farben. Multiplex (4 mm) in Dekor Birke soll es sein – die Auswahl des jeweiligen Verkleidungssets (mit oder ohne Fenster, mit oder ohne Dach... ) geschieht dank des guten Konfigurators blitzschnell. Die komplette Lieferung steht eine Woche später vor der Tür. Super Service.

Ja, klar: Bei einem so beliebten Modell wie dem VW T5 genießt man die Vorteile, dass es Bodenplatten und Verkleidungen vorgefertigt gibt – zu guten Konditionen (die Preise der verbauten Teile finden Sie weiter unten). Wir packen dann mal aus und legen los.

Antidröhn, Dämmung & Filz

Bevor das Holz in die Hütte kommt, wird entdröhnt und gedämmt. Auf Mannis nackte Bleche (Seitenwände und Türen) wird streifenweise Butylkautschuk verklebt – um die Dröhnfrequenzen optimal zu dämmen. Dünne Streifen reichen hier völlig. Wer vollflächig verklebt, erhöht nicht die Wirkung, sondern nur das Gewicht.

Beim Thema Dämmung gehen die Meinungen ja teilweise weit auseinander. Ich möchte hier niemanden bekehren, sondern lediglich meinen Ansatz beschreiben. Punkt 1: Manni wird kein Winter-Held, sondern eher so ein Frühling-, Sommer-, Spätsommer-Abenteurer. Punkt 2: Wer einen längeren Blick auf den Aufbau einer Autokarosserie wirft, stellt fest, wie viele Hohlräume und schwer zugängliche Bereiche es da gibt.

Akkurate Dämmung? Brutal aufwendig bis unmöglich. In einem früheren Kanada-Roadtrip fuhr ich mit einem ungedämmten Chevy Astra bis nach Alaska – ging auch. Da Kälte gern von unten nach oben krabbelt, verklebe ich die Unterseite der neuen Bodenplatte vollflächig mit dem bekannten Armaflex. Und anschließend noch die hinteren Radhäuser sowie die gut zu erreichenden Bleche der Seitenwände. That’s it.

Rings um die Holzverkleidungen kommt Filz zum Einsatz. Eine Verschönerung, die sich längst im Camperausbau durchgesetzt hat und entsprechend bekannt ist. Dünner, dehnbarer Filz wird mit Kraftkleber auf Bleche oder andere Verkleidungen gebracht. Da mir natürliche Produkte am Herzen liegen, fand ich einen Filz aus 100 Prozent Schafwolle, der im Gegensatz zur künstlichen Konkurrenz nicht brennbar ist. Sich aber genauso gut und leicht verarbeiten lässt.

Couch & Schlafbank

Spannendes Thema. Manni besitzt ja den langen Radstand, heißt: Zwischen seiner 2er-Rücksitzbank und der Heckklappe gibt’s noch 1,80 Meter Luft. Hier hätte ich gern in Längsrichtung eine Couch, die auf Wunsch zum Gästebett wird. Darunter Stauraum.

Meine Suche nach einem passenden Bausatz führte mich zuerst nach England, wo die Firma Vanfurniture eine sehr schmucke Bank als Bausatz anbietet. Ihr Sliding Bed kostet 310 Pfund – leider lag der aufgerufene Versand bei 350 Pfund. Mit Bildern des Sliding Bed klopfte ich beim hiesigen Tischler an, der mit den Schultern zuckte: "Wenn du zwölf Monate Zeit hast ..." Beim Abschied fiel ihm ein, dass sein Bruder – "ein Camperfreund" – mal bei Hornbach passende Bausatz-Möbel entdeckt hat. Bei Hornbach?

Der Tipp war Gold wert. Hornbach bietet unter dem Namen Buildify eine ganze Serie an DIY-Möbeln für Camper an. Mehr noch: Auf der Webseite finden sich viele Tipps rund ums Thema Camper-Ausbau. Gut gemacht. Für Manni hat Hornbach die passgenaue Campingbox Christoph im Angebot. Ein kluger Bausatz aus 15 Millimeter starkem Birkensperrholz, der nur zusammengesteckt wird.

Der Aufbau geht dank Beschreibung leicht von der Hand. Nach rund einer Stunde steht das Teil bereits zur Probe in Manni – und passt mit seinen 1,80 Metern genau zwischen Sitzbank und Heckklappe. Kleine Winkel halten es nach dem Anstrich an seinem Platz.

Und die Matratze? Da wurde ich Wiederholungstäter. Schon im letzten Busprojekt gab’s eine Matratze von Cowan, die nicht nur Standardmatratzen für Bullis und Camper anbieten, sondern auch welche auf Maß schneidern. Top Qualität. Absolut empfehlenswert!

Details für mehr Gemütlichkeit

So langsam wird’s wohnlich. Der Filz hält, die Seitenverkleidungen dank XL-Clips auch. Die Bank steht an ihrem Platz und ist mit der maßgeschneiderten Matratze schön bequem. Fürs Ausziehen des kuschligen Gäste- oder Tagesbetts (1,80 x 1,15 m) braucht’s kein Werkzeug.

Was noch fehlt? Eine Drehkonsole für den Beifahrersitz und ein Tisch gegenüber der Couch. Ersteres ist schnell bestellt und montiert. Den Tisch baue ich selbst. Als Grundgerüst dient eine massive Holzleiste, die längs über die Seitenverkleidung kommt. Darunter sitzt bei Manni ein stabiler Holm, dem ich drei Einnietmuttern verpasse. Damit lässt sich die Holzleiste bombenfest verschrauben. Auch die bekommt einige Einschraubmuttern, um hier später Ösen und Haken einschrauben zu können.

In zwei dieser Muttern drehe ich Stifte – hier wird gleich das Brett aus Multiplex einrasten. Die Tischplatte – die auf der anderen Seite zwei Stricke halten. Eine einfache, stabile Konstruktion, die auf Wunsch schnell verschwindet.

Praktische Ablagen wären noch ganz schön. Ich bin ja ein Fan von Netzen, da sie sich den zu verstauenden Gegenständen anpassen – und sie festhalten. Dann klappert nix. Bei Kiiper-Netzsystemen werde ich fündig, sie sind speziell für Camper gemacht, und es gibt sie in unterschiedlichen Größen. Außerdem: Made in Germany. Super Qualität. Manni bekommt zwei große Boxen unter dem Tisch und weitere kleinere Netze versteckt im Stauraum unter der Couch.

Letztes Puzzleteil: Thermomatten, um den Innenraum am Tag kühl und in der Nacht dunkel zu halten. Auch hier ist das Angebot riesig. Ich mag Magnetmatten, da sie kinderleicht und schnell angebracht sind. In Hamburg werden sie noch handgefertigt – im Wunsch-Design. Gekauft!

Kosten für den Ausbau