Jeden Monat stellt promobil neue Wohnmobil-Stellplätze in Deutschland und in Europa vor. Obgleich die Anzahl an neuen und modernen Stellplätze von Jahr zu Jahr wächst, können in der Wahl zu den besten Stellplätzen des Jahres häufig bereits bekannte Reisemobilhäfen ihre Positionen verteidigen. Für welche Plätze die über 2.000 TeilnehmerInnen bei der Wahl zum Stellplatz des Jahres 2023 gestimmt haben, lesen Sie hier.

In vier Kategorien haben die Leserinnen und Leser abgestimmt: von kleinen Plätzen unter 30 Stellflächen (Kategorie A) bis zu Wohnmobilhafen für mehr als 80 Fahrzeuge (Kategorie D). Plus: Die Fachjury hat drei besondere Stellplätze gekürt.

Kategorie A:Stellplätze für bis zu 30 Reisemobile

Schon zum dritten Jahr in Folge konnten die drei bestplatzierten Stellplätze ihre Top-Stellung halten. In der Kategorie A für Plätze mit bis zu 30 Parzellen sind der Wohnmobilpark Haltern am See, der Wohnmobilstellplatz Schleuseninsel in Wilhelmshaven und der Spreewald Wohnmobilpark in Lübbenau auf dem ersten, zweiten bzw. dritten Treppchenrang platziert. Der Gewinner Wohnmobilpark Haltern am See hat seinen prozentualen Anteil der Stimmen von 10,79 % im vergangenen Jahr auf 11,11 % in diesem Jahr ausbauen können.

1. Platz: Wohnmobilpark Haltern am See

2. Platz: Wohnmobilstellplatz Schleuseninsel

3. Platz: Spreewald Wohnmobilpark

4. Platz: Mobilhafen Dreiquellenbad

5. Platz: Wohnmobil-Stellplatz Hobbywiese

6. Platz: Stellplatz Münsterblick

7. Platz: Stellplatz Hafen am Speicher

8. Platz: Stellplatz Weingut Oster-Franzen

9. Platz: Wohnmobilpark Walkyrien

9. Platz: Wohnmobilhafen Urmitz am Rhein

Kategorie B: Stellplätze für 31 bis 50 Reisemobile

Bereits im vergangenen Jahr konnte sich der Reisemobilhafen Am Freesenbruch in Zingst um eine Position vom 2. auf den 3. Platz aufsteigen. Im Jahr 2023 schafft es der Stellplatz nah der Ostsee sogar auf den ersten Platz. Auch das seit Jahren stets beliebte HEICamp in Öhringen hat es erneut in die Top-Drei der Kategorie für Plätze für 31–50 Wohnmobile geschafft. Für eine Überraschung sorgte der Stellplatz am Stadthafen in Schleswig, der es in den letzten Jahren nicht in die Top Ten geschafft hatte.

1. Platz: Reisemobilhafen Am Freesenbruch

1. Platz: Wohnmobilpark HEICamp

3. Platz: Stellplatz am Stadthafen

4. Platz: Reisemobilpark Urbachtal

5. Platz: Reisemobilstellplatz Fischereihafen

6. Platz: Wohnmobilhafen unter dem scharfen Stein

7. Platz: Wohnmobilstellplatz am Noor

8. Platz: Stellplatz am Seglerhafen

9. Platz: Wohnmobilhafen am Kanal-Café NOK

10. Platz: Wohnmobilhafen am Kreishafen NOK

Kategorie C: Stellplätze für bis zu 51 bis 80 Reisemobile

Gleich zwei erste Plätze gibt es in der Kategorie der Stellplätze für 51 – 80 Wohnmobile. Der Stellplatz Schiffertor in Stade an der Elbe und der Reisemobilhafen in Sankt Peter-Ording liegen mit 8,60 % der Stimmen genau gleich auf. Neu auf dem Treppchen ist der Wohnmobilpark Kamerun in Waren/Müritz, der sich von seiner Position auf Platz acht im letzten Jahr deutlich verbessert hat.

1. Platz: Reisemobilhafen Sankt Peter-Ording

2. Platz: Stellplatz am Schiffertor

3. Platz: Wohnmobilpark Kamerun

4. Platz: Wohnmobilstellplatz am Main

5. Platz: Stellplatz Nesselwang

6. Platz: Wohnmobilstellplatz am Halbmond

7. Platz: Stellplatz am Badeland

8. Platz: Wohnmobilhafen am Kränchen

9. Platz: Wohnmobilpark Winterberg

10. Platz: Wohnmobilhafen Elbepark Bunthaus

Kategorie D: Stellplätze für mehr als 80 Reisemobile

In dieser Kategorie bewerben sich Stellplätze für mehr als 80 Wohnmobile um die Stimmen. Die promobil-LeserInnen haben sowohl den Reisemobilhafen Twistesee in Bad Arolsen, als auch den Wohnmobilpark Achtern Diek in Grömitz in den letzten Jahren mit sehr guten Bewertungen gekürt, so auch jetzt: Platz 3 für den Wohnmobil Park Achtern Diek, Platz 2 für den Reisemobilhafen Twistesee. Wachsender Beliebtheit erfreut sich der Stellplatz Alpencamp am Wank, er holt den Sieg in der Kategorie D. Von 5,95 % der Stimmen im letzten Jahr konnte sich der Platz auf 7,46 % der diesjährigen Stimmen steigern.

1. Platz: Stellplatz Alpencamp am Wank

2. Platz: Reisemobilhafen Twistesee

3. Platz: Wohnmobilpark Achtern Diek

4. Platz: Reisemobilhafen Bad Dürrheim

5. Platz: Reisemobilpark Saarburg

6. Platz: Stellplatz an der Rügenbrücke

7. Platz: PhoeniX-Reisemobilhafen an der Franken-Therme

8. Platz: Stellplatz am Fährhafen

9. Platz: Stellplatz an der FrankenTherme

10. Platz: Camp Marina Alte Fahrt Fuestrup

Sonderpreise der Fachjury

In der Sonderkategorie würdigt die Fachjury Stellplätze, die mit ihrem modernen Konzept, einer herausragenden Ausstattung und einem klaren Bekenntnis zum Reisemobil-Tourismus herausstechen. In Schalkmehren holt der Wohnmobilpark Vulkaneifel mit 37 barrierefreien Parzellen und inklusivem Konzept einen Preis. Der Stellplatz der Panorama Therme Beuren zeichnet sich durch die exzellente Ausstattung und die schöne Lage im Biosphärengebiet Schwäbische Alb aus. Dritter Preisträger ist der Wohnmobilstellplatz Tor zur Stadt Erfurt, der durch die verkehrsgünstige Lage mit ÖPNV-Anschluss am Stadtrand und modernem Sanitär-Gebäude überzeugt.

Wohnmobilpark Vulkaneifel

Sein modernes Konzept zeichnet den Stellplatz, mitten im Natur- und Geopark Vulkaneifel aus, denn berechnet wird hier nur, was die Gäste auch tatsächlich nutzen. Dass das gut ankommt, zeigen zahlreiche positive Kommentare in der Stellplatz-Radar-App. Weiterer Pluspunkt: Fünf der 37 Plätze sind explizit für barrierefreies Reisen konzipiert, gepflastert und großzügig bemessen. Auch das Sanitärhaus ist diesbezüglich vorbildlich.

Stellplatz der Panorama Therme Beuren

Was lange währt, wird endlich gut: Über viele Jahre wurde der neue Stellplatz im baden-württembergischen Beuren angekündigt – jetzt stehen an der reizvoll gelegenen Panorama-Therme 58 großzügig parzellierte Stellplätze bereit. Entstanden ist so eine der am besten ausgestatteten Anlagen im Großraum Stuttgart, die zudem mit ihrer landschaftlich schönen Lage im Biosphärengebiet Schwäbische Alb begeistert.

Wohnmobilstellplatz Tor zur Stadt Erfurt

Eine Großstadt geht voran: Die thüringische Landeshauptstadt hat nach langem Ringen um den richtigen Standort ihren verkehrsgünstig am südwestlichen Stadtrand gelegenen Reisemobil-Stellplatz mit nahem ÖPNV-Anschluss eröffnet und jetzt auch mit einem modernen Mehrzweck-Sanitärgebäude komplettiert. Dieses klare Bekenntnis zum Reisemobil-Tourismus ist vorbildlich und sollte bundesweit Schule machen.