In Spessart-Mainland wartet ein Wohlfühl-Stellplatz auf Wohnmobil Gäste. Er steht direkt beim Weinbauern mit "Häckerwirtschaft” in der Genussregion Churfranken.

Der Wohnmobil-Stellplatz von Winzer Jürgen Hefner befindet sich auf seinem Weingut im Elsenfelder Ortsteil Rück. Das 1.000-Seelen-Dorf liegt eingebettet zwischen Wald und Reben im Naturpark Bayerischer Spessart an der Elsava, einem Nebenfluss des Mains. Nachdem Jürgen Hefner 2015 die Pläne für einen Stellplatz offengelegt hatte, kündigten viele Nachbarn Widerstand gegen das Projekt an.

Hefner gab damals vier Gutachten in Auftrag, um negative Auswirkungen durch den Bau und Betrieb auf Natur und Umwelt auszuschließen, und konnte so Bedenken ausräumen. Daneben holte er sich Rat bei promobil in puncto Gestaltung und Einrichtung – das machte sich bezahlt.

Die Baumaßnahmen waren umfangreich: Zur Verdichtung des Untergrunds kam ein Gemisch aus 5.000 Kubikmeter Erde und Schotter zum Einsatz. Toiletten und Waschraum sind in einer restaurierten Scheune aus dem 19. Jahrhundert untergebracht, ausgestattet mit Wasserwärmepumpe und Photovoltaikanlage. Gegenüber entstand ein neuer Trakt mit Duschen (nur Sommerbetrieb). Im Außenbereich stehen für die Gäste Geschirrspüle, Cleanstar-Kassetten-Entleerungssäule, Frischwassersäule und Bodeneinlass zur Verfügung.

Das Highlight auf dem Stellplatz

Herzstück und Treffpunkt ist die platzeigene Weinstube Schalkhaus mit überdachter Terrasse im ersten Stock des ebenfalls aufwendig sanierten Gebäudes nebenan. Der Gastraum zeichnet sich außer durch stilvolles Ambiente durch die Verwendung von allergikerfreundlichen Baumaterialien aus. Ein Zimmerbrunnen sorgt für gesunde Innenluft. Hunde sind sowohl drinnen als auch in den Duschen nicht erlaubt.

Neben Wein bekommt man hier auch leckere Gerichte, zum Beispiel empfiehlt das Küchenteam gratinierten Ziegenkäse an Rosmarinhonig und Hirschbratwürste aus eigener Herstellung auf Weinsauerkraut – oder vegetarische Gerichte, darunter Tagliatelle an Waldpilzen und Oliven. Die servierten Weine, Edelbrände und Liköre sind ebenfalls hausgemacht. Saisonweise kommt zusätzlich selbstgebrautes Bier zum Ausschank. Eine Vinothek lädt zu Proben für bis zu 15 Personen ein.

Mehr Weingenuss in Franken

Das alte Kirchdorf Rück gehört heute zur Genussregion Churfranken. Ihren Namen bekam sie 2007 – in Bezug auf die früheren Landesherren und die Zugehörigkeit zu Bayern und Franken. Die fruchtbaren Böden, das milde Klima und ein fröhlicher Menschenschlag sind die Gründe dafür, weshalb das Gebiet zwischen Aschaffenburg und dem sogenannten Mainknie immer mehr ins Blickfeld der Genießer rückt.

Wanderwege wie der 79 Kilometer lange Fränkische Rotwein-Wanderweg verbinden die Orte in dieser Wein- und Kulturlandschaft. Kunstwerke begleiten den Rück-Besinnungsweg (5 km) durch das Elsavatal. Ganzjähriger Badespaß verspricht in Elsenfeld das Freizeitbad Elsavamar mit Hallenbad und Römersauna. Der Radweg Spessart-Wasserschloss-Route führt auf einer stillgelegten Bahntrasse am ehemaligen Kloster Himmelthal vorbei zum Wasserschloss Mespelbrunn, der "Perle des Spessarts".

Der besondere Tipp: Römermuseum

Auf Römerspuren: Die Anfänge der einst Kurmainzischen Amtsstadt Obernburg gehen auf ein römisches Kastell zurück. Das Römermuseum vor Ort zeigt neben Rüstungen eine Sammlung mit kostbaren Fundstücken, darunter zahlreichen Inschriftensteinen und Bruchstücken von Jupitergigantensäulen. obernburg.de

Stellplatz an der Weinstube Schalkhaus

Stellplatz: Gebührenpflichtiger Stellplatz für 16 Mobile in Ortsmitte, weitgehend schattenlos, von Bäumen umgeben. Ebenes Wiesengelände mit 60 m² großen Parzellen. Keine Stellplatzreservierung. Anreise: 6 bis 22 Uhr. Saison: ganzjährig. Die Weinstube ist ab dem ersten Mittwoch im Monat an 19 Tagen geöffnet, außer August (Reservierung empfohlen; keine Hunde).

Ent-/Versorgung : Cleanstar-Kassettensäule, betonierter Bodeneinlass, Frischwasser getrennt.

Gebühren: 15 Euro/24 Stunden pro Mobil inkl. V+E, zahlbar mit Karte oder Münzen am Automaten. Strom: 50 Cent/kWh, Dusche: 1 Euro.

Freizeit: Schloss Johannisburg, Schloss Mespelbrunn, Miltenberg, Deutsche Limesstraße, Rad- und Wanderwege, Mountainbike-Rundstrecken.

