Zahlreiche Inseln, eine kilometerlange Küste und ein angenehmes mediterranes Klima – das alles verspricht Kroatien. Nicht nur deshalb zieht es viele Camperinnen und Camper dort hin. Das Land an der Adria ist vielseitig, für seine Gastfreundschaft bekannt und bereits seit Jahren eines der beliebtesten Reiseziele der Deutschen.

Kroatien lockt mit zahlreichen Stellplätzen. Doch welche sind die beliebtesten? Mithilfe der Stellplatz-Radar-App haben wir die Top 10 Stellplätze herausgefiltert (Stand: Oktober 2023). Diese Auswahl basiert auf den Kommentaren und Bewertungen der Community, die insgesamt auf über 26.000 Stellplätze Zugriff hat. Wenn Sie selbst Bewertungen schreiben und Sterne zu vergeben möchten, müssen Sie sich nur die kostenlose App im Google Play-Store oder im App Store für iPhones & Co. herunterladen und sich einloggen.

1. Stellplatz Sabljaci in Ogulin

Der Stellplatz Sabljaci befindet sich in Zentral-Kroatien auf ca. 300 Metern Höhe im Städtchen Ogulin. Schon von Weitem erkennbar ist der Hausberg Klek, um den sich viele mystische Geschichten ranken. Aufgrund der idealen Lage ist Ogulin für Aktivurlaub ganzjährig ein populäres Ziel: Während man im Sommer fantastisch bergsteigen kann, lockt die Region im Winter mit genügend Schnee zum Langlauf.

Der Stellplatz befindet sich etwas außerhalb des Ortes und bietet Platz für 26 Mobile. In einer Gästebewertung heißt es, der Platz sei ein "kleiner, aber sehr feiner und gepflegter Stellplatz mit allem was man braucht".

2. Camp Terre in Sveti Lovreč

Im Hinterland gelegen befindet sich Camp Terre etwa 18 Kilometer von der Küste entfernt. Das Städtchen Sveti Lovrec gehört zu den am besten erhaltenen mittelalterlichen Festungsstädten Istriens. Wandern, Radfahren oder Klettern sind mögliche Aktivitäten in der Region.

Wohnmobilistinnen und Wohnmobilisten stehen auf Camp Terre auf "schön zugeschnittenen Parzellen" und können sich über "die sehr saubere Anlage" und den "netten Vermieter" freuen.

3. Stellplatz Mini Camp Draga in Malinska/Krk

An einer Gaststätte gelegen, befindet sich der Stellplatz Mini Camp Draga. Camperinnen und Camper sind erfreut, dass er trotzt seiner Lage inmitten des Zentrums "sehr ruhig" ist. Außerdem werden die "neuen Sanitäranlagen" lobend erwähnt.

Malinska ist ein wichtiger Touristenort im nordwestlichen Teil der Insel Krk. In näherer Umgebung zum Stellplatz gibt es zehn Strände, die alle auf ihre eigene Art wunderschön sind. Sport- und Freizeitmöglichkeiten, Restaurants und eine lebhafte Uferpromenade tragen zum besonderen Flair der Region bei.

4. Stellplatz am Leuchtturm in Savudrija

Maximal 27 Mobile stehen auf dem mit "sehr sauberen Sanitäranlagen" ausgestatteten Stellplatz am Leuchtturm. Der kleine Badeort an der Nordwestspitze von Istrien ist ein wunderbarer Ort für alle, die ein wenig Ruhe, Erholung und Entspannung suchen.

Acht Kilometer nördlich befindet sich die Stadt Umag, deren Hafen von einer langen Ufermauer umgeben wird, die aus dem 19. Jahrhundert stamment. Bei einem gemütlichen Bummel können Besuchende die Überreste der alten Stadtmauer aus dem 10. Jahrhundert, mit Stadttor und Zugbrücke, besichtigen. Zudem lockt das Stadtmuseum, das sich in einem alten Wehrturm befindet.

5. Stellplatz am Camping Igor in Starigrad-Paklenika

Schöne Strände und Buchten einerseits und eine imposante Bergkette andererseits – In Starigrad-Paklenika treffen Meer und Berge aufeinander. Das ist nicht nur vom Klima eine interessante Mischung, sondern auch von den unterschiedlichen Möglichkeiten für Aktivurlaub. Neben Wassersportangeboten in dem Küstenstädtchen in der Gespanschaft Zadar gibt es tolle Wander- und Kletterrouten.

Der Vorteil des Platzes liegt auf der Hand: Wohnmobilistinnen und Wohnmobilisten stehen auf dem Camping Igor direkt am Meer und sind "von überall gleich am und im Wasser".

6. Farm & Autocamp Skradin Skorići in Skradin

Das Farm & Autocamp Skradin Skorici ist verkehrsgünstig direkt an der Autobahn gelegen. Mit Platz für 25 Mobile ist das Camp relativ groß und wird von "sehr netten und hilfsbereiten Betreibern" geführt.

Wenige Kilometer entfernt befinden sich der Nationalpark Krka und die sehenswerte Stadt Sibenik. Diese beherbergt die steinerne Kathedrale des Heiligen Jakob aus dem 15. Jahrhundert und ist zudem Ausgangspunkt für Fahrten zur Inselgruppe der Kornaten.

7. Bear Camp Plitvice in Rakovica

In der Gemeinde Rakovica befindet sich das Bear Camp Plitvice mit 30 Stellflächen für Campingbusse und Wohnmobile. Der am Waldrand gelegene Platz wird für sein "südländisches Flair" geschätzt. Er liegt im Hinterland Kroatiens in der Gespanschaft Karlovac recht nahe der Bosnisch-Herzegowinischen Grenze.

Nur sechs Kilometer östlich der Stadt befinden sich die Barac-Höhlen. Die Karsthöhlen bezaubern mit ihrer mystischen Schönheit und eröffnen den Besuchenden eine völlig neue Welt. Eine Besichtigung ist für Jung und Alt ein unvergessliches Erlebnis.

8. Camper Stop Felix auf der Insel Krk

In der nördlichen Adria gelegen, befindet sich die Insel Krk in der Kvarner Bucht. Sie ist eine der größten kroatischen Inseln und ihre Strände gelten als die schönsten des Landes. Außerdem ist Krk reich an Geschichte und Kultur und somit ein sehenswertes Urlaubsziel.

Übernachten können Wohnmobilistinnen und Wohnmobilisten wunderbar auf dem Stellplatz Camper Stop Felix. Der gebührenpflichtige Stellplatz für 6 Mobile ist ideal, um die nahegelegene Altstadt Krk zu erkunden oder tolle Wassersport-Angebote zu nutzen. Die "nette Betreiberfamilie" wird wegen der "stets sauberen Toiletten" gelobt und für ihre "selbst gemachte Salami mit Nüssen und das selbst gemachte Olivenöl".

9. Camp Lozovac in Lozovac

Das Camp Lozovac ist nur 15 Kilometer vom Nationalpark Krka entfernt und somit ein idealer Ausgangspunkt um die wunderschöne Naturlandschaft zu entdecken. Wanderungen führen entlang des Flusses, zu Wasserfällen und zum Kloster Krka.

Das südkroatische Camp befindet sich auf einem Parkplatz und bietet 10 Stellflächen für Wohnmobile. Gäste schätzen die "Ruhe auf dem Platz" und die "großzügig geschnittenen Parzellen". Bezahlt wird direkt bei den "netten Betreibern", Hunde sind im Übernachtungspreis enthalten.

10. Camp Sunset in Primošten

Das Camp Sunset befindet sich in Primosten, einem Ort an der Adria. Hier stehen Campende direkt an der Küste Dalmatiens und sind fußläufig in wenigen Minuten am Meer. Der überwiegend ebene Platz wird von Gästen für seine "fantastische Lage" gelobt.

Urlaubende haben in der direkten Umgebung mehrere Strandabschnitte zur Wahl. Als kleiner Ausflug bietet sich ein Spaziergang zur Statue der Jungfrau Maria von Loreto an. Auch die Großstadt Split ist nur etwa eine Autostunde entfernt und lohnt einen Besuch.