Mit dem neuen Modell Caralife will Weinsberg junge und aktive Menschen ansprechen. Der Campingbus kommt mit einem neuartigen Grundriss und moderner Optik daher.

Vielleicht soll der Name eine Anspielung auf den Stil und die Zielgruppe "Vanlife" sein. Caralife heißt der neue Campingbus von Weinsberg und da alle Kastenwagen von Weinsberg mit "Cara" beginnen würde es gut zusammenpassen.

Variable Sitzgruppe im Zentrum

Der Campervan Caralife basiert auf einem Fiat Ducato und der erste Grundriss 630 LQ sieht sehr spannend aus. Im Heck steht ein Campingbus-typisches Querbett. Dann wird es interessant: Direkt an das Bett grenzt eine Sitzgruppe mit zwei Längsbänken an. Den dazugehörigen Tisch kann man unter dem Bett hervorziehen. Nachts kann man ihn also platzsparend verstauen und leicht aus dem Bett krabbeln.

Wenn der optionale 32-Zoll-Fernseher im Eingangsbereich montiert ist, kann man auf den Längsbänken lümmeln und fernsehen oder gleich ins Bett gehen zu "Netflix and chill". Dank ausziehbarem Lattenrost kann man das Bett auf eine Größe von 1,90 mal 2,10 Meter erweitern und hat so, laut Knaus auch Platz zu dritt.

Unter dem Heckbett steht geräumiger Stauraum für E-Bikes, Surfboards und Co. zur Verfügung. Das Bett lässt sich aus dem Wohnraum aber auch vom Heck aus anheben, um besser laden zu können oder um von innen an den Stauraum zu kommen.

Küche an Schottwand

Ungewöhnlich ist die Küche im Caralife. Diese liegt an der Schottwand zum Fahrerhaus. Das bedeutet, anders als in den meisten Campingbussen, gibt es hier kein Durchgang nach vorne oder gar drehbare Fahrersitze. So passen ins Fahrerhaus drei Sitze und der Wohnraum hinter der Trennwand kann voll ausgenutzt werden.

Die L-förmige Küche ist mit einem Zweiflammen-Gasherd, einem schicken schwarzen Waschbecken und Kompressor-Kühlschrank ausgestattet. Hier kommt auch der neue Seifen- und Spülmittelspender von Bluu Water unter.

Eine Besonderheit ist das von außen zugängliche Barfach mit kleiner Theke und einem entnehmbarem Tragekorb für Gläser und Flaschen. Über einen Auszug kommt man an die Gläser, die Front lässt sich nach vorne zum Tisch aufstellen.

Duschwanne unterm Tisch

Ein herkömmliches Camperbad sucht man im 630 LQ vergeblich. Unsichtbar im Boden unter dem Tisch ist die Duschwanne eingelassen. Zusammen mit der blick- und wasserdichten Textil-Duschfaltkabine zum Hochziehen entsteht hier im Handumdrehen eine Dusche mitten im Campingbus. Eine mobile Toilette (Portapotti) ist luftdicht in einer der Sitzkisten untergebracht.

Designtechnisch überzeugt der Weinsberg Caralife mit klaren Linien und ruhigen Farben. Die Möbelkorpusse sind in Grau gehalten, die Fronten in Weiß. Zusammen mit dem natürlichen Holzton der Arbeitsplatte und der Decke harmoniert alles optimal.

Die Holzleisten der Verkleidung dienen aber nicht nur der Zierde, sondern haben auch eine praktische Funktion. Zwischen ihnen sind Schienen und Ösen angebracht, an denen man alles Mögliche an der Decke und der Wand auf der Beifahrerseite befestigen kann. Surfboards, Skateboards oder andere Sportausrüstung findet so einen Platz im Campingbus.

Beim Außendesign stehen KäuferInnen zahlreiche Dekore zur Wahl. Im Basispreis kostet der Caralife 630 LQ 59.990 Euro.

Weinsberg Caralife 630 LQ im Überblick