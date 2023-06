2022 wurden drei erste Grundrisse der Baureihen Weinsberg Carasuite und Caraloft auf Ford-Transit-Basis präsentiert. Paare haben für die kommende Saison bei den Caraloft-Grundrissen eine große Auswahl, und Familien finden eine attraktive Carasuite-Auswahl.

Fürs Modelljahr 2024 kommen insgesamt sechs weitere Modelle hinzu. So wächst die Baureihe Carasuite von zwei auf vier Grundrisse und die Baureihe Caraloft von einem auf fünf Grundrisse. Alle Modelle sind serienmäßig mit einem 155-PS-Motor ausgestattet.

Neue Carasuite-Grundrisse für 2024

Beim Weinsberg Carasuite kommen neu hinzu der 550 MG und 650 MF. Mit dem Carasuite 550 MG bringen Weinsberg ein sehr kompaktes Fahrzeug mit nur 5,99 Metern Länge für eine ganze Familie auf den Markt. Dank Hubbett und Querbett im Heck können hier vier Personen bequem nächtigen. Unter dem Hubbett kommt die Sitzgruppe mit Sitzbank und drehbaren Fahrersitzen unter. In der Fahrzeugmitte stehen sich Küche und Bad gegenüber.

Der zweite neue Grundriss 650 MF bietet neben dem Hubbett ein französisches Bett im Heck an. Daneben liegt das Bad und in der Mitte die Küche mit 133-Liter-großem Kühlschrank. Das Besondere an der Sitzgruppe ist die zusätzliche Längsbank auf der Beifahrerseite. Bei Umbau der Sitzgruppe entsteht ein 2,10 mal 1,23/1,10 Meter großes Bett und macht den 650 MF so zum einzigen Modell der Baureihe für bis zu sechs Personen.

Weinsberg Carasuite Ford 550 MG

Länge: 5,99 m

5,99 m Schlafplätze: 4

4 Preis: 67.990 Euro

Weinsberg Carasuite Ford 650 MF

Länge: 6,99 m

6,99 m Schlafplätze: 6

6 Preis: ab 70.590 Euro

Neue Caraloft-Grundrisse 2024

2022 wurde nur ein Modell des Weinsberg Caraloft auf Ford-Basis präsentiert: der 650 MF. Für die Saison 2024 kommen ganze vier Paar-Grundrisse hinzu. Der Kleinste, der 550 MG, bringt einen identischen Grundriss zum Carasuite 550 MG, bis auf das fehlende Hubbett. Ebenfalls 5,99 Meter groß ist der 550 MF mit französischem Bett auf der Fahrerseite im Heck.

Einen besonderen Grundriss bietet der 600 MEG mit einer Länge von 6,45 Metern und Einzelbetten im Heck. Daneben gibt es zum Duschen ausreichend Platz, da der 600 MEG über ein Flexbad verfügt. Ein solcher Sanitärraum kommt bereits beim X-Cursion Van 500 MQ zum Einsatz. Zum Duschen wird einfach ein Stück Polster aus dem Bett entfernt und schon kann sich die Duschkabine dorthin entfalten.

Der Neuzugang 650 MEG bietet ebenfalls Einzelbetten und dank einer Länge von 6,99 Metern ein vollwertiges Bad.

Weinsberg Caraloft Ford 550 MG

Länge: 5,99 m

5,99 m Schlafplätze: 2

2 Preis: ab 64.990 Euro

Weinsberg Caraloft Ford 550 MF

Länge: 5,99 m

5,99 m Schlafplätze: 2

2 Preis: ab 64.990 Euro

Weinsberg Caraloft Ford 600 MEG

Länge: 6,45 m

6,45 m Schlafplätze: 2

2 Preis: ab 66.990 Euro

Weinsberg Caraloft Ford 650 MEG

Länge: 6,99 m

6,99 m Schlafplätze: 2

2 Preis: ab 67.590 Euro

Grundrisse 2023

Weinsberg zeigt mit dem Carasuite 650 und 700 MEG auf der CMT 2023 zwei neue Teilintegrierte auf Ford Transit. Beide Grundrisse kommen mit Einzelbetten. Außerdem gibt es einen Grundriss des kompakteren Caraloft für zwei Personen im neuen Modelljahr ebenfalls auf Ford. Alle drei haben maximal 155-PS-Motoren mit Automatik- oder Handschaltung.

Die günstigen Teilintegrierten Caraloft und Carasuite hat Weinsberg schon eine ganze Weile im Programm. Auf der CMT konnten wir einen ersten Blick in den Carasuite 650 MEG werfen.

Weinsberg Carasuite Ford

Der Carasuite zeichnet sich äußerlich durch seine geschwungene T-Haube aus. Im Fiat-Modell sind dadurch bis zu 2,15 Meter Stehhöhe möglich. Wie dieses Modell hat der Carasuite Ford serienmäßig ein Hubbett an Bord, das sich tagsüber an der Decke über der Sitzgruppe befindet. Darunter gibt es noch 1,85 Meter Stehhöhe laut Hersteller.

Trotz Hubbett sind Dachstauschränke im vorderen Fahrzeugteil vorhanden. So können Reisende hier in der Sitzgruppe alles verstauen, was sie täglich benötigen. Die Sitzgruppe selbst besteht aus einer Sitzbank-Halbdinette und den drehbaren Fahrersitzen. Eine TV-Halterung ist hier ebenfalls ganz klassisch angebracht.

Beide Carasuite Ford wiederum haben Einzelbetten im Heck, die über 2 Meter lang sein sollen. Darunter ist Platz am Fußende für einen Kleiderschrank und Stauraum. Unter dem Kopfende kommt die Heckgarage unter.

Beim Weinsberg Carasuite Ford 650 steht vor den Einzelbetten auf der Beifahrerseite ein Slimtower-Kühlschrank am Fußende. Daran schließt eine Küchenzeile an. Gegenüber ist ein Kompaktbad untergebracht.

Der Weinsberg Carasuite Ford 700 nutzt die zusätzliche Länge für ein Raumbad, das sich auf beiden Fahrzeugseiten ans Heckschlafzimmer anschließt. Auf der Beifahrerseite befindet sich das abtrennbare WC mit Waschbecken, gegenüber eine Duschkabine. Auf der Fahrerseite ist die Küchenzeile im 700 angebracht. Der Kühlschrank befindet sich direkt neben dem Eingang.

Mit bis zu vier Schlafplätzen eignen sich beide Carasuite-Modelle für Familien.

Weinsberg Carasuite Ford 650

Basisfahrzeug: Ford Transit, 155 PS

Ford Transit, 155 PS Schlafplätze : 4

: 4 Preis: ab 70.590 Euro

700 MEG im Überblick

Basisfahrzeug: Ford Transit, 155 PS

Ford Transit, 155 PS Schlafplätze: 5

5 Preis: ab 72.890 Euro

Weinsberg Caraloft Ford 650 MF

Der Caraloft ist etwas kompakter und kommt ohne geschwungene T-Haube. Dadurch ist das teilintegrierte Wohnmobil flacher und erzeugt etwas weniger Luftwiderstand. Der Grundriss 650 MF ist für die Nutzung zu zweit ausgerichtet.

Im Heck hat der Caraloft Ford 650 MF auf der Beifahrerseite ein französisches Längsbett eingebaut. Daneben kommt ein Badezimmer unter. Am Fußende vom Bett befindet sich ein Schwenkarm für ein Fernsehgerät. So hat die Besatzung wahlweise vom Bett oder von der Sitzgruppe vorne aus den Bildschirm im Blick.

Die Sitzgruppe vorne besteht aus Rücksitzbank, drehbaren Fahrersitzen und einer seitlichen Sitzbank. So kann man mit bis zu fünf Personen Platz nehmen. Wenn man doch mal einen dritten Schlafplatz an Bord benötigt, kann man die Sitzgruppe zu einem weiteren Bett umbauen. Das ist beispielsweise interessant für alle Best-Ager, die hin und wieder das Enkelkind mit in den Urlaub nehmen.

Zwischen Sitzbank und Bad kommt eine kompakte Kocher-Spülen-Kombi mit Zweiflamm-Gaskocher. Der Grundpreis des Weinsberg Caraloft Ford startet bei 67.600 Euro.

Weinsberg Caraloft Ford 650 MF