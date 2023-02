Von Rhein oder Ruhr kommend, mag man das Bergische Land für die pure Provinz halten. Und tatsächlich – schon auf den ersten Blick lockt unberührt erscheinende Natur, die Dörfer schmuck und hübsch.

Berg, Tal und Fachwerk

Auch wenn die Namensgebung der Region nicht auf die Landschaft, sondern auf das alte Adelsgeschlecht derer von Berg zurückgeht, macht die Topografie dem Bergischen alle Ehre. Die Hauptstraßen folgen den alten Handelswegen, die Verbindungen zwischen den Orten sind oft schmal, kurvig und wenig befahren – zumindest an Werktagen, am Wochenende zieht es auch die Motorradfahrer dorthin.

Wo sich der Wald lichtet, wird der Blick frei auf Weiden und Äcker, dazwischen immer mal ein Ort. Schieferfassaden dominieren so manches Ortsbild, unterbrochen von Fachwerkbauten, die den pittoresken Dörfern besonderen Charme verleihen.

Starken Einfluss auf die Region hat der Bergbau

Bereits vor mehr als 2.500 Jahren wurde hier Bergbau betrieben: Silber, Blei und Kalkstein, 1907 lag der Abbau von Zinkerz im Bensberger Revier an fünfter Stelle der weltweiten Produktion. Das Bergbaumuseum in Bergisch Gladbach-Bensberg lässt die Geschichte anschaulich Revue passieren, und es ist beileibe nicht das einzige Museum, das alte Gewerke präsentiert.

Über Jahrhunderte zogen zwischen Siegerland und Wupper die Erzkarren entlang, ihre Ziele im heutigen Wuppertal, Remscheid und Solingen sind nach wie vor ein Inbegriff für soliden Werkzeugbau und scharfe Klingen. Nicht zu vergessen die Röntgen- und Tuchmuseen in Lennep und die Papiermühle Alte Dombach, in der auch selbst Hand angelegt werden kann. Ganz in der Nähe erlaubt das Neandertal Einblicke in die Frühgeschichte der Menschheit.

Wer dabei hungrig geworden ist, für den empfiehlt sich eine Bergische Kaffeetafel, die mit Rosinenstuten und Pumpernickel süße und herzhafte Speisen kombiniert. Der Kaffee wird aus der "Dröppelminna" serviert.

Viele Stellplätze aber kaum etwas Besonderes

Mit rund 20 Talsperren verfügt die Region über die höchste Stauseendichte Europas. Für Wochenendbesucher aus dem Kölner Raum wie aus dem Ruhrgebiet stellen sie reizvolle Ausflugsziele dar – nicht so überlaufen wie das östlich angrenzende Sauerland, aber auch mit einer geringeren touristischen Infrastruktur gesegnet.

An Stellplätzen mangelt es nicht – oft sind diese sogar kostenfrei nutzbar. Doch fällt die Ausstattung entsprechend mager aus. Fast scheint es, als würde in einigen Kommunen das Thema nur halbherzig diskutiert – Stellplatz ja, aber bitte nicht zu attraktiv gestalten; es könnten ja Besucher kommen. So ist mancher auf öffentlichen Parkflächen gelegene Stellplatz an Werktagen von parkenden Autos belegt.

Immerhin: Zumindest Remscheid und Solingen weisen auf Schildern auf die nächstgelegene Entsorgungsstation hin. Als positive Ausnahmen können die Plätze in Wuppertal und Bergisch Gladbach hervorgehoben werden. Dort finden Reisemobilisten nicht nur ein ruhiges Plätzchen für die Nacht, sondern auch eine funktionierende Infrastruktur vor.

Erkunder und Abenteurer kommen nicht zu kurz

Am Wochenende werden die Sehenswürdigkeiten zu Anziehungspunkten: im Osten die Tropfsteinhöhlen, im Norden die Industriemuseen, in der gesamten Region die zahllosen Möglichkeiten zu Wanderungen. Ausblicke aus luftigen Höhen erlaubt der hölzerne Aussichtsturm Panarbora bei Waldbröl, der bis auf 34 Meter Höhe bestiegen werden kann.

Auf den Wegen im angrenzenden Baumwipfelpfad bewegt man sich immer noch mehr als 20 Meter über dem Erdboden. Der nächste Vogel- oder Tierpark ist nie weit entfernt, und der Märchenwald bei Odenthal bietet neben Grimms Schätzen auch die tanzenden Fontänen einer Wasserorgel.

Zu Fuß erreichbar ist von hier aus der Altenberger Dom, der eigentlich nie eine Kathedrale war, sondern eine äußerst prächtige Klosterkirche. Seit mehr als 1000 Jahren dient er übrigens als Grabstätte für die Grafen von Berg, die – wie gesagt – dem Land den Namen gaben.

12 Stellplatz-Tipps im Bergischen Land

Hier können Sie mit dem Wohnmobil oder Campingbus übernachten.

Wohnmobiloase mit Reisemobil-Waschanlage

Stellplatz: Gebührenpflichtiger Stellplatz für 10 Mobile am Ortsrand von Wuppertal. Der Stellplatz liegt auf dem Gelände eines Bus- Betriebshofs. Ebener Platz, geschotterter Untergrund, durch Bäume und Büsche teilweise beschattet, nachts beleuchtet. Einkaufsmöglichkeit 1 km, ÖPNV-Anschluss 100 m, Tankstelle 200 m. Hunde erlaubt. Ganzjährig.Service: Strom: CEE, 16 Amp., Wasser, Entsorgung Grauwasser, Entsorgung Chemie-WC, Boden- einlass, Info-Tafel, WLAN, WC, Dusche; Reisemobil-Waschanlage.Freizeit: Rad- und Wanderwege, Wuppertaler Schwebebahn, Museen.

Bewertung:

Lage: 2 von 3 Punkten

Ausstattung: 2,5 von 3 Punkten

Freizeitwert: 2,5 von 3 Punkten

Stellplatz am Brückenpark

Stellplatz: Gebührenfreier Stellplatz für 4 Mobile am Ortsrand von Remscheid. Der Stellplatz liegt auf einem Parkplatz des Brückenparks. Überwiegend ebener, geschotterter Untergrund. Zentrum 5 km entfernt. ÖPNV-Anschluss 500 m. Hunde erlaubt. Ganzjährig nutzbar.Service: –Freizeit: Müngstener Brücke (Deutschlands höchste Eisenbahnbrücke; über sie führt ein Klettersteig), Schwebefähre, Klingenmuseum, Werkzeugmuseum, Röntgen-Museum, Tuchmuseum, Teo-Otto-Theater, Haus Cleff (es gilt als eines der schönsten Häu- ser des Bergischen Landes), ausgewiesene Rad- und Wanderwege, Minigolf, Badestellen.

Bewertung:

Lage: 2,5 von 3 Punkten

Ausstattung: 1,5 von 3 Punkten

Freizeitwert: 3 von 3 Punkten

Stellplatz Wupperaue

Stellplatz: Gebührenfreier Stellplatz für 3 Mobile im Zentrum von Hückeswagen. Der Stellplatz liegt auf einem abgeteilten Areal eines Parkplatzes. Ebener, asphaltierter Untergrund, nachts beleuchtet. Teilweise durch Bäume und Büsche beschattet. Zentrum mit Lokalen und Einkaufsmöglichkeiten 200 m. ÖPNV-Anschluss nahebei. Max. Aufenthalt 3 Nächte. Hunde erlaubt. Ganzjährig nutzbar.Service: Strom: CEE, 16 Amp., Info-Tafel.Freizeit: Altstadt, Museen, Kanufahren, Spielplatz, Hallenbad, Badesee, Bootsverleih, Tauchen, Angeln, ausgewiesene Fahrrad- und Wanderwege, Golf, Minigolf, Tennis, Reiten.

Bewertung:

Lage: 2 von 3 Punkten

Ausstattung: 2 von 3 Punkten

Freizeitwert: 2 von 3 Punkten

Stellplatz Beverblick

Stellplatz: Gebührenpflichtiger Stellplatz für 8 Mobile außerorts vor einem Campingplatz mit Blick auf die Bevertalsperre. Teilweise abschüssiger Platz, Keile erforderlich. Untergrund Wiese und Kies, nachts beleuchtet. Schranke. ÖPNV-Anschluss vor dem Platz (Bürgerbus). Gaststätte und Shop. Hunde erlaubt. Ganzjährig nutzbar.Service: Strom: CEE, 16 Amp., Wasser, Entsorgung Grauwasser, Entsorgung Chemie-WC, Info-Tafel, WC, Duschen, WLAN, Gasflaschentausch.Freizeit: am Platz Tischtennis, Bootsverleih, Kanu, SUP. Rad- und Wanderwege, Badestelle, Schloss Hückeswagen 4 km, Hochseilgarten.

Bewertung:

Lage: 2,5 von 3 Punkten

Ausstattung: 2,5 von 3 Punkten

Freizeitwert: 3 von 3 Punkten

Stellplatz Ohler Wiesen

Stellplatz: Gebührenfreier Stellplatz für 5 Mobile am Ortsrand, in parkähnlicher Umgebung auf einem Parkplatz. Ebener, befestigter Untergrund, teilweise Schatten, nachts beleuchtet. Ortszentrum, Einkaufsmöglichkeiten und ÖPNV-Anschluss zu Fuß erreichbar (ca. 200 m). Gastronomie in unmittelbarer Nähe. Hunde erlaubt. Ganzjährig.Service: Strom CEE, 16 Amp., Wasser, Entsorgung Grauwasser (Bodeneinlass), Entsorgung Chemie-WC, Info-Tafel.Freizeit: Radwanderweg, sehenswerte Altstadt, St.-Nikolaus-Kirche, Klosterkirche, Neyetalsperre.

Bewertung:

Lage: 2,5 von 3 Punkten

Ausstattung: 3 von 3 Punkten

Freizeitwert: 2,5 von 3 Punkten

Stellplatz am Märchenwald

Stellplatz: Gebührenpflichtiger Stellplatz für 8 Mobile nahe dem Altenberger Dom in Odenthal. Der Stellplatz liegt auf einem Parkplatz, asphaltierter, ebener Untergrund, Schranke, nachts beleuchtet. Teilweise durch Bäume beschattet, Imbiss 100 m, mehrere Lokale und ÖPNV-Anschluss in 850 m. Hunde erlaubt. Ganzjährig nutzbar.Service: Info-Tafel, WC.Freizeit: Altenberger Dom, Märchenwald, Wasserspiele, Rad- und Wanderwege, Dhünntalsperre, Mühlenmuseum.

Bewertung:

Lage: 2 von 3 Punkten

Ausstattung: 1,5 von 3 Punkten

Freizeitwert: 2,5 von 3 Punkten

Stellplatz am Kombibad

Stellplatz: Gebührenpflichtiger Stellplatz für 20 Mobile im OT Paffrath. Überwiegend eben, teilweise schattig, Untergrund Rasengittersteine. Ortszentrum zu Fuß erreichbar. ÖPNV-Anschluss 100 m. Max. Aufenthalt: 3 Tage. Hunde erlaubt. Nutzbar von Ostern bis zum Ende der Herbstferien NRW. Reservierung empfohlen; Anreise ohne Reserv. bis 17 Uhr.Service: Strom: CEE, 16 Amp., Wasser, Entsorgung Grauwasser (Bodeneinlass), Entsorgung Chemie-WC, Info-Tafel, WC.Freizeit: Frei-/Hallenbad, Sauna, Altstadt, Museen, Messe, Schloss Bensberg, Park, Fahrrad- u. Wanderwege, Golf, Minigolf, Tennis.

Bewertung:

Lage: 3 von 3 Punkten

Ausstattung: 3 von 3 Punkten

Freizeitwert: 2,5 von 3 Punkten

Mobilhafen Lohmar-Nord

Stellplatz: Gebührenpflichtiger Stellplatz für 10 Mobile an einem Campingplatz außerorts. Der Stellplatz liegt in der Nähe einer Autobahnausfahrt und des Flughafens Köln/Bonn. Überwiegend eben, geschotterter Untergrund, nachts beleuchtet. Restaurant, Biergarten, Grillstelle, Zentrum 3,5 km, ÖPNV-Anschluss 550 m. Hunde erlaubt. Ganzjährig.Service: Strom: CEE, 16 Amp., Wasser, Entsorgung Grauwasser (Bodeneinlass), Entsorgung Chemie-WC, Info-Tafel, WC, Duschen, WLAN.Freizeit: Ausgewiesene Fahrrad- und Wanderwege, Minigolf, Tennis, Erlebnisbrauerei.

Bewertung:

Lage: 2,5 von 3 Punkten

Ausstattung: 2,5 von 3 Punkten

Freizeitwert: 2 von 3 Punkten

Stellplatz am Parkbad

Stellplatz: Gebührenfreier Stellplatz für 2 Mobile am Ortsrand auf einem Parkplatz hinter dem Hallenbad, an einen Park angrenzend. Ebener Platz auf Rasengittersteinen, nachts beleuchtet. Durch Bäume und Büsche beschattet. Zentrum zu Fuß erreichbar. ÖPNV-Anschluss 200 m. Bistro/Restaurant 1000 m. Hunde erlaubt. Ganzjährig nutzbar.Service: Strom: CEE, 16 Amp., Wasser, Entsorgung Grauwasser (Bodeneinlass), Entsorgung Chemie-WC, Info-Tafel; WC im Bad.Freizeit: Historischer Ortskern, Schloss Heiligenhoven, Freilichtmuseum Lindlar. Parkanlage mit Grillplätzen.

Bewertung:

Lage: 2,5 von 3 Punkten

Ausstattung: 2,5 von 3 Punkten

Freizeitwert: 2,5 von 3 Punkten

Wohnmobilstellplatz Wiehltal

Stellplatz: Gebührenpflichtiger Stellplatz für 20 Mobile am Rand des Ortsteils Bielstein. Der Stellplatz liegt bei dem Bächlein Wiehl an einem Campingplatz, nahe einer Spiel- und Freizeitanlage. Überwiegend ebener Untergrund, teils befestigt, kein Schatten. Imbiss und Biergarten am Platz. ÖPNV-Anschluss in der Nähe. Hunde erlaubt. Ganzjährig.Service: Strom CEE, 16 Amp., Wasser, Entsorgung Grauwasser (Bodeneinlass), Entsorgung Chemie-WC, Info-Tafel, WLAN. Dusche und WC.Freizeit: Tropfsteinhöhle, Freizeitpark, Tierpark, Schloss/Burg, Spielplatz, Erlebnisbad, Freibad, Park, ausgewiesene Fahrrad- und Wanderwege, Minigolf, Tennis.

Bewertung:

Lage: 2,5 von 3 Punkten

Ausstattung: 2,5 von 3 Punkten

Freizeitwert: 2,5 von 3 Punkten

Stellplatz bei der GWN-Arena

Stellplatz: Gebührenfreier Stellplatz für 8 Mobile am Ortsrand auf einem Parkplatz an einer Rettungswache. Ebener, asphaltierter Platz, nachts beleuchtet, teilweise schattig. Zentrum zu Fuß erreichbar (ca. 400 m). ÖPNV-Anschluss vor dem Platz. Kein Aufenthaltslimit. Hunde erlaubt. Ganzjährig nutzbar.Service: Strom: CEE, 16 Amp., Wasser, Entsorgung Grauwasser (Bodeneinlass), Entsorgung Chemie-WC, Info-Tafel.Freizeit: Heilklimatischer Ort mit Salzgrotte, Schwimmbad, Kurpark.

Bewertung:

Lage: 2 von 3 Punkten

Ausstattung: 2 von 3 Punkten

Freizeitwert: 2 von 3 Punkten

Stellplatz am Rodener Festplatz

Stellplatz: Gebührenfreier Stellplatz für 5 Mobile auf einem Parkplatz mitten im Ortsteil Eckenhagen. Untergrund geschottert, überwiegend eben, teilweise schattig. Lokale und Einkaufsmöglichkeiten 100 m. ÖPNV-Anschluss 100 m. Hunde erlaubt. Ganzjährig nutzbar.Service: Entsorgung Grauwasser (Bodeneinlass), Entsorgung Chemie-WC, Info-Tafel. Schlüssel für die Entsorgungsstation bei der Touristinfo (220 m).Freizeit: Puppen-, Mineralien- und Bauernhofmuseum. Barockkirche, historische Mühle. "Monte mare"-Freizeitbad, Affen- und Vogelpark, Hochseilgarten, Krombacherinsel.

Bewertung: